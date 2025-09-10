Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre

Már tíz éve annak, hogy a Pepco megvetette a lábát Magyarországon. A cég által közzétett éves beszámolóból az is látszik, hogy nagy az előnyük a hasonló elveken működő riválisokkal, a Tedi-vel vagy a Kik-kel szemben. Mi jön most a terjeszkedésben, hol és mekkora üzletek nyitására számíthatunk? Mi történt a németországi üzletekkel, és megtörténhet-e ugyanez itthon is? Többek között erről beszélgettünk a cég sajtóeseménye után a Pepco operatív igazgatójával, Potyi Gergellyel.

Pénzcentrum: Tizedik születésnapját ünnepli Magyarországon a Pepco, és most ambíciózus növekedési tervekről beszéltetek a sajtóeseményen. Mit jelent ez számszerűleg?

Potyi Gergely: Konkrét üzletszámok említése nélkül azt elárulhatom, hogy az expanzió dinamikája nagyjából a korábbi évek tempóját fogja tükrözni. Nagyságrendileg azt az üzletszámot, amit itt az elmúlt években megnyitottunk, a jövőben is tervezzük.

Ezek szerint növekedési potenciált Magyarországon mindenképp láttok.

Természetesen látunk. 2015-ben egy optimális pillanatban léptünk a piacra, épp akkor, amikor a reatil-szektor átrendeződött. Megtaláltuk azt a piaci rést, ahol érdemes megjelenni és hatékonyan is tudunk működni, és változatlanul látunk a piacban potenciált. Ez egy ideális időszak volt a terjeszkedéshez. Egyébként ehhez érdemes hozzátenni, hogy akkoriban nem csak itt Magyarországon, hanem Szlovákiában, Csehországban is könnyedén megtalálta a vásárlóközönségét a Pepco. Maga az üzletkoncepció, vagyis ez a ruházati-és iparcikk-kereskedelmi profil az, ami abszolút unikális volt Magyarországon és a többi, már említett országban is. Itthon lehetőségünk volt az első években az üzlet nyitásainkat főváros mellett a vidéki nagyvárosokra, megyeszékhelyekre összpontosítani.

A magyarországi terjeszkedés első üteme alapvetően Északkelet-Magyarországra, illetve Budapestre fókuszált, és aztán ahogy évről-évre haladtunk előre, a nagy bevásárlóközpontok mellett ugyanúgy megjelentünk utcai helyszíneken is.

Ebből a szempontból abszolút diverzifikáltan építettük fel a portfóliót. Úgy gondolom, hogy a kezdeti időkben, ami a nagy előnye volt a Pepco-nak, az az, hogy a versenytársakhoz képest egy dinamikusabb expanziót tudott véghez vinni.

Említetted Északkelet-Magyarországot is. Budapest egy terjeszkedés esetén adja magát, mint helyszín, csakhogy Észak-és Északkelet-Magyarország GDP tekintetében nem feltétlenül a legjobban ellátott, mégis ott jobban akartok terjeszkedni…

Ez nem csak a vásárlóerőről szól, hanem azért az elérhető lokációk legalább akkorra szerepet játszanak a döntés mögött. Az északkelet-magyarországi régió - függetlenül a GDP-től és az egyéb statisztikai adatoktól - számunkra egy abszolút jól prosperáló területként működik. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az ország többi részén működő boltjaink ne lennének legalább ennyire sikeresek.

Potyi Gergely, a Pepco Magyarország operatív igazgatója. fotó: Pepco

Említetted, hogy az utcafronti Pepco-nyitásokra is jobban szeretnétek rámenni, de a vásárlók sok plázában is találkozhatnak az üzletekkel. Melyik típusú üzlet megy jobban, érdemes-e egyáltalán különbséget tenni?

Gyakorlatilag mindegyik üzletünk, függetlenül a lokáció típusától profitábilisan és eredményesen működik. Nincs lényeges különbség abban a tekintetben sem, hogy tényleg egy kisebb, 10 ezer fő alatti településen, a fővárosban vagy esetleg a megyeszékhelyeken üzemeltetjük a boltot.

Mi is megírtuk a Pénzcentrumon, hogy az üzleti beszámolók alapján a két hazai riválissal szemben nagy előnyben voltatok tavaly. Hogy áll most a verseny?

Ahhoz, hogy a vezető pozíciónkat meg tudjuk őrizni abszolút fontos tudni, hogy a versenytársak milyen aktivitásokkal, nyitásokkal és újdonságokkal készülnek. Igaz figyeljük a konkurenciát, azonban elsősorban a Pepco saját magára fókuszál, a terjeszkedésnél, a szortiment fejlesztésénél, értelemszerűen a magyar operáció működtetésénél is elsősorban a saját stabilitásunkra alapozunk. Azt gondolom, hogy az ár-érték aránnyal és a versenyképes szortimentünkkel változatlanul magabiztosan tekinthetünk a jövőbe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mi az, amit a monitorozás alapján a vásárlók legjobban szeretnek a Pepcoban? Szerintetek csak az árérzékenység, ami a magyar vásárlót hozzátok viszi, vagy más okokat is láttok?

Nem az árérzékenység az elsődleges magyarázat a cég sikerére. Inkább azt mondanám, hogy az ár-érték arány a döntő. Nem kizárólag az árcédulát nézik a vásárlóink, hanem azt is, hogy valóban olyan minőségű terméket kapnak a pénzükért, ami tényleg megfelel a vásárlók igényeinek. Az sem elhanyagolható, hogy több mint ötszáz kategóriában elérhetők a termékeink, folyamatosan fejlesztjük szortimentünket, promotáljuk licence termékeinket, annak érdekében, hogy ezt a fajta előnyünket meg tudjuk őrizni a piacon. A sikerünkhöz üzleteink egyedi kialakítása is hozzájárul, úgy mint a barátságos kiszolgálás, átlátható üzlettér, esztétikusan berendezett üzletek.

Mennyire nehéz toborozni munkaerőt, vagy esetleg könnyű dolgotok van, mert szívesen mennek hozzátok dolgozni? Mi az, amit esetleg többet tudtok nyújtani, mint más diszkontáruházak?

A Pepco egy stabil foglalkoztatást biztosít, a 10 év alatt folyamatos növekedést produkáltunk az alkalmazottak számában is. Igyekszünk a kollégáinkat folyamatosan belső előléptetésekkel motiválni, karrierlehetőséget biztosítunk az üzletekben dolgozóknak, akár területi vezetői pozícióba, de más központi pozícióba is bárki eljuthat. Természetesen törekszünk a munka-magánélet egyensúly optimális megteremtésére is.

Mi történt a németországi Pepco-üzletekkel? Itthon is többen felkapták a fejüket arra, hogy nagyon sok a bezárás sorsára jutott, és már találgatták is, hogy ez vajon hogyan érinti a hazai Pepco-boltokat.

Alapvetően célzott intézkedés volt ez, ami kifejezetten a németországi üzletágunkra hozott döntés; a cégcsoport többi része változatlanul jól teljesít és erős növekedést mutat. Ami nagyon fontos, hogy a németországi átalakítás - merthogy ez inkább egy átalakítás volt -, a cég további megerősödését szolgálja. Csak pár számadat ehhez: a Pepco június 30-ával zárult második negyedévében egymilliárd eurós rekord árbevételt ért el, és azt gondolom, ez önmagában egy meggyőző teljesítmény volt, főleg azt figyelembe véve, hogy sorozatban a harmadik negyedév volt, amikor növekedett a cégcsoport. Folyamatosan, negyedévről negyedévre nőtt a bruttó árrésünk is. A németországi döntés stratégiai megfontolásokon alapult, és ezt részletes piacelemzések, adatelemzések, vásárlói szokások elemzése támasztotta alá, hogy egy ilyen döntés született, de változatlanul működnek Németországban a boltok - csak nem akkora számban, mint korábban.

Ti is említettétek, hogy nagyobb üzleteket szeretnétek nyitni szerte az országban, de más változásokat is terveztek még a működésben, esetleg az üzletmenetben?

Az üzletmenetet tekintve nem tervezünk drasztikus változtatásokat. Ez a 450-500, vagy 500 négyzetméter feletti célszám, alapvetően inkább a jövőbeni céljait szolgálná, hogy szélesebb választékot tudunk prezentálni az eladótérben. A magyar piacon jelen pillanatban nem feltétlenül az a helyzet, hogy válogathatunk az 500-550 négyzetméteres lehetőségek között: igyekszünk az elérhető lehetőségeket egyenként mérlegelni és dönteni arról, hogy melyik településen, mekkora alapterületű üzletet tekintünk gazdaságilag megtérülőnek.

Ez azt jelenti, hogy nem tudtok nagyon válogatni? Kevés a megfelelő hely?

A piac egyre telítettebb és nem csak a versenytársaknak, de nekünk is kihívást jelent. A lehetőségek száma -az egyre több üzlettel -értelemszerűen valamennyire szűkül, de változatlanul potenciált látunk a nagyobb városokban, illetve a 40 ezer lakos alatti kisebb településeken. Ettől függetlenül lehetőségeink változatlanul adódnak, látva a beérkező ajánlatokat vidéki kisebb 10 ezer lélekszám körüli helyszínekről. Hálózatfejlesztési politikánk rugalmas, így könnyedén egy jó helyszín esetén tudjuk igazítani tudjuk a körülményekhez.