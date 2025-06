Filléres bögrék, pólók, játékok eladásából milliárdos haszon? Így áll most a Pepco, KiK és TEDi versenye

2024-ben tovább nőtt a hazai iparcikk jellegű vegyes üzletek piaca. A piac három meghatározó szereplője közül mind kisebb-nagyobb mértékben növelte árbevételét, a profitabilitásuk viszont eltérően alakult. A Pepco kiemelkedő, közel háromszoros eredménynövekedést könyvelhetett el, míg a KiK-nél csökkent az adózott eredmény, de pozitív tartományban maradt. A TEDi ugyanakkor látványos növekedést produkált: árbevétele több mint duplájára nőtt, veszteségből nyereségbe fordult. A Pénzcentrum ezúttal is részletesen elemezte a három lánc üzleti beszámolóit, az árbevételek mellett azt is összevettük, hány forintra jön ki havonta az egy dolgozóra jutó bérköltség. Ebben a TEDi jár az élen, csaknem 100 ezer forint különbséggel egy vetélytársa előtt.

A KSH tájékoztatási adatbázisa alapján a kiskereskedelmi, iparcikk jellegű vegyes üzletek - amely kategóriába a Pepco, a TEDi és a KiK is tartozik - , több mint 755 milliárdos forgalmat bonyolítottak 2024-ben. Ez 3,14%-os növekedést jelent a 2023-as évi forgalomhoz képest. A hazai iparcikk jellegű vegyes üzletek piacának mindhárom nagyobb szereplője is forgalomnövekedést ért el. A növekvő belföldi nettó árbevétel azonban nem minden esetben hozta az adózott eredmény növekedését is.

A Pénzcentrum, ahogy tavaly, idén is megvizsgálta a három nagy piaci szereplő - a Pepco, a KiK és a TEDi - üzleti beszámolóját. A Pepco honlapja szerint 265 boltjuk működik jelenleg Magyarországon, a terjeszkedés nem állt meg. A friss üzleti beszámoló szerint az árbevétel 105,29 milliárd forintra nőtt, a megelőző üzleti év bevételéhez képest 10%-kal. Az adózott eredmény még nagyobbat nőtt: 2,25-ről 6,59 milliárd forintra, csaknem háromszorosára nőtt. Ugyanakkor az alkalmazottak száma csökkent, az egy főre jutó átlagos bérköltség pedig nem növekedett.

A KiK nettó árbevétele szintén nőtt 2024-ben, bár nem olyan mértékben, mint 2022-ről 2023-ra. Az elmúlt üzleti évben 35,78 milliárdot ért el, a Pepco bevételének kb. harmadát. Adózott eredmény tekintetében viszont visszaesés látható, 1,18 milliárd forintot jegyeznek az üzleti beszámolóban 2024-re, míg 2023-ban ennek dupláját érték el. A foglalkoztatottak száma viszont a Pepcóval ellentétben nőni tudott, a bérköltség is emelkedett, az egy főre jutó bérköltség egy hónapra leosztva pedig túllépte a 400 ezer forintot. Igaz, ebben a mutatóban még így is vetélytársai után kullog a KiK.

Mind boltszám, mind forgalom tekintetében a legkisebb a három közül a TEDi boltokat üzemeltető cég. A növekedése azonban kiemelkedő: tárgyévben 8,3 milliárd forint nettó árbevételt értek el, 124%-os növekedéssel. Az adózott eredményüket is jelentősen javították, tekintve, hogy a tárgyévet megelőző évben mínusz 4,29 milliárd forint volt, a tárgyévet pluszosan zárták, nagyjából 660 milliós adózott eredménnyel.

A TEDinél szintén nőtt a dolgozók száma, csaknem a duplájára és sorra nyílnak az új boltjaik. A bérköltség feltehetően ennek megfelelően szintén közel duplázódott. Az egy főre jutó havi bérköltség a friss összevetésünk szerint a TEDinél a legmagasabb, több mint 500 ezer forint.

Természetesen az ilyen összevetéseknek vannak korlátai, hiszen a tárgyév időszaka mindhárom bolt esetében eltérő. Viszont egymás mellé téve ezeket a számokat képet kaphatunk arról, hogy áll az iparcikkes vegyes boltok versenye a legfrissebb állás szerint.