2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Levice, Szlovákia - július 11, 2024 : Pepco üzlet bejárata. Márka logója. Európai diszkont üzletlánc.
Vásárlás

Itt a Pepco bejelentése: óriási terjeszkedésbe kezdenek, sok új boltjuk nyílhat Magyarországon

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 10:26

Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, további üzletek nyitását is tervezik - ez a cég mai sajtótájékoztatóján hangzott el, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. 

Már a tizedik születésnapját ünnepli Magyarországon a Pepco, mégis most először tartottak sajtótájékoztatót, ezen pedig a Pénzcentrum is részt vett. A bevezetőben elhangzott, hogy a cég 2004-ben kapta jelenlegi nevét, de a hazai vásárlóknak mégis 11 évet kellett ezután várniuk arra, hogy Magyarországra elérjenek a boltok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Potyi Gergely, a Pepco Magyarország operatív igazgatója elmondta, hogy az első hazai üzletek a KÖKI Terminálon és Újpesten nyíltak meg, és már az eslő év eredményes tudott lenni, így folytatták a terjeszkedést - csak 2016-ban 50 üzletet nyitottak Magyarországon.

Jelenleg több mint 260 bolt van Magyarországon, de továbbiak nyitását is tervezik - csak most kétmillió háztartásban található akár egyetlenegy Pepco-termék.

Hozzátette, hogy a magyarországi értékesítés több mint 20 százalékát a babaruhák, gyermekeknek szóló termékek viszik el, további harmincat az iparcikkek teszik ki. Most az iskolakezdés miatt az ilyen termékek is nagyot mennek, és a cég máris készül az október végi Halloweenre - ez is minden évben komoly eladási időszak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Berecz Barbara, a Pepco regionális marketingvezetője szerint a vásárlók az ár-érték arány miatt, valamint a sokszínű választék miatt járnak itthon a Pepco üzleteibe. Szerinte a cégre kimondottan jellemző, hogy ismerik a vásárlóikat, és folyamatosan figyelnek a visszajelzésekre is. Az biztos, hogy a cég komoly profitot regisztrált a tavalyi üzleti év során, amit mi is megírtunk a közelmúltban:

Filléres bögrék, pólók, játékok eladásából milliárdos haszon? Így áll most a Pepco, KiK és TEDi versenye
EZ IS ÉRDEKELHET
Filléres bögrék, pólók, játékok eladásából milliárdos haszon? Így áll most a Pepco, KiK és TEDi versenye
A piac három meghatározó szereplője közül mind kisebb-nagyobb mértékben növelte árbevételét, a profitabilitásuk viszont eltérően alakult.

Berecz Barbara hozzátette, hogy "a tipikus vásárlónak" az édesanyák mondhatók, akik sok alkalommal gyermekekkel érkeznek - a "pepcózás" családi program is lehet, és sokan heti két-három alkalommal is visszatérnek. Jellemző, hogy előre megtervezik a vásárlásokat, de akkor is vásárolnak valamit, ha az előzetesen nem is volt tervben.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #cég #diszkont #magyarország #iskolakezdés #baba #értékesítés #eladás #hazai #gyermekek #eladások #sajtótájékoztató #diszkont áruház #pepco

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:26
10:15
10:03
09:45
09:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
5 napja
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
2 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
1 hónapja
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
7 napja
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 10:03
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 05:44
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 09:03
Óriási visszaesés: alig esznek már ezeken a helyeken a németek