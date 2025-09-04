A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 1,7%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal mérséklődött.
Itt a Pepco bejelentése: óriási terjeszkedésbe kezdenek, sok új boltjuk nyílhat Magyarországon
Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, további üzletek nyitását is tervezik - ez a cég mai sajtótájékoztatóján hangzott el, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Már a tizedik születésnapját ünnepli Magyarországon a Pepco, mégis most először tartottak sajtótájékoztatót, ezen pedig a Pénzcentrum is részt vett. A bevezetőben elhangzott, hogy a cég 2004-ben kapta jelenlegi nevét, de a hazai vásárlóknak mégis 11 évet kellett ezután várniuk arra, hogy Magyarországra elérjenek a boltok.
Potyi Gergely, a Pepco Magyarország operatív igazgatója elmondta, hogy az első hazai üzletek a KÖKI Terminálon és Újpesten nyíltak meg, és már az eslő év eredményes tudott lenni, így folytatták a terjeszkedést - csak 2016-ban 50 üzletet nyitottak Magyarországon.
Jelenleg több mint 260 bolt van Magyarországon, de továbbiak nyitását is tervezik - csak most kétmillió háztartásban található akár egyetlenegy Pepco-termék.
Hozzátette, hogy a magyarországi értékesítés több mint 20 százalékát a babaruhák, gyermekeknek szóló termékek viszik el, további harmincat az iparcikkek teszik ki. Most az iskolakezdés miatt az ilyen termékek is nagyot mennek, és a cég máris készül az október végi Halloweenre - ez is minden évben komoly eladási időszak.
Berecz Barbara, a Pepco regionális marketingvezetője szerint a vásárlók az ár-érték arány miatt, valamint a sokszínű választék miatt járnak itthon a Pepco üzleteibe. Szerinte a cégre kimondottan jellemző, hogy ismerik a vásárlóikat, és folyamatosan figyelnek a visszajelzésekre is. Az biztos, hogy a cég komoly profitot regisztrált a tavalyi üzleti év során, amit mi is megírtunk a közelmúltban:
Berecz Barbara hozzátette, hogy "a tipikus vásárlónak" az édesanyák mondhatók, akik sok alkalommal gyermekekkel érkeznek - a "pepcózás" családi program is lehet, és sokan heti két-három alkalommal is visszatérnek. Jellemző, hogy előre megtervezik a vásárlásokat, de akkor is vásárolnak valamit, ha az előzetesen nem is volt tervben.
