Zágráb adventi vásár 2025: itt a vásár helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók

Európa egyik legszebb karácsonyi vásárját déli szomszédunk, Horvátország fővárosában találjuk, ahol idén is izgalmas gasztronómiai és zenés programok várják a látogatókat. Nézzük, mikor kezdődik és meddig tart a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és mely helyszíneken kerülnek megrendezésre Zágráb adventi vásárjai! Mekkora a Budapest Zágráb távolság autóval vagy busszal, indul-e közvetlen Budapest Zágráb vonat- és repülőjárat 2025-ben?

Cikkünkben annak jártunk utána, hogyan juthatunk el a zágrábi adventi vásárba vonattal, busszal, autóval vagy repülővel. Tudd meg, hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban és mikortól meddig tart a zágrábi karácsonyi vásár 2025 évében! Hogyan tudunk eligazodni a városban Zágráb térképe alapján, hol találjuk a város híres történelmi látnivalóit? Mennyibe kerül a horvát autópályadíj Zágrábig?

Zágráb karácsonyi vásár 2025

Az elmúlt évek során hatalmas népszerűségre tett szert Zágráb adventi vásárja, ami egymás után három évben, 2016-ban, 2017-ben, majd 2018-ban is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vásárja címet.

A zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben november 29-én (szombaton) nyitja meg kapuit és egészen január 7-ig (szerdáig) tart nyitva, délelőtt 10 órától egészen este 22 óráig.

A horvát fővárosban idén több helyszínen is felállították az ünnepi ételeket, italokat és ajándékokat árusító bódékat, ahol forralt bort és hagyományos ételeket, továbbá kézműves ajándékokat vásárolhatunk. A feldíszített terek és parkok mellett különféle zenés rendezvényeket is élvezhetünk, mindemellett a 2025-ös zágrábi karácsonyi vásár egyik fénypontját, a Tomislav téren felállított jégpályát is kipróbálhatjuk.

Zágráb térképe: hol van a karácsonyi vásár Zágrábban?

Idén 4 helyszínen rendeznek karácsonyi vásárt Zágráb belvárosában. A zágrábi adventi vásár központi, elsődleges helyszíne a Ban Jelačić tér – itt találjuk Zágráb karácsonyfáját is a jellegzetes ünnepi bódékkal körülvéve. Ugyanilyen közkedvelt zágrábi vásárhelyszín a Zrinjevac park is, ahol a leveleiket elhullajtott fák ágait díszítik ünnepi fényfüzérek. Zágráb óvárosában, a Gornij Grad szűk sétálóutcáin is megcsodálhatjuk a karácsonyi kirakodók és kézművesek munkáit; innen pedig tovább sétálhatunk a Tomislav térre korcsolyázni.

Adventi programok és látnivalók Zágrábban

Ha advent idején Zágrábba látogatunk, semmi esetre se felejtsük el a vásári forgatagban való evésen, iváson, szórakozáson kívül megcsodálni a belváros egyedülálló látnivalóit. Nem kell messzire menni a vásári bódéktól, ugyanis Zágráb történelmi látnivalói három városrészbe tömörülnek, amelyek

a Felsőváros (ez a Gornij grad nevű városrész, itt található a Szent Márk-templom, a horvát parlament, a Horvát Történeti Múzeum, a város gyönyörű barokk palotái, illetve a zágrábi vár is);

az Alsóváros (ez a modern, urbanizált városközpont, itt található többek között a Jelačić bán-tér az Ilica nevű híres bevásárlóutcával, a Zöld patkó nevű zöldövezettel és az Oktogon épületével együtt);

illetve a Káptalandomb (ez a zágrábi érsekség központja, itt található a Mária Mennybemenetele Székesegyház, a Szent István-kápolna, illetve a ferences templom- és kolostor).

Vásározás és városnézés közben érdemes megkóstolnunk az olyan horvát adventi harapnivalókat is, mint a fritula nevű édes fánkocska, a sarma nevű horvát töltött káposzta vagy a štrukli, ami egy túróval töltött sült tésztaféleség. A forralt borok mellett a horvátok tradicionális vásári itala – a hazai szokásokhoz hasonlóan – a rakija nevű pálinka.

Izgalmas ünnepi programot nyújthat mindemellett a Zágrábi Adventi Futás is, amelyet 2025. december 14-én rendeznek meg a városban. A verseny 12:00-kor startol el a Hotel Zonar előtt (cím: Trg Krešimira Ćosića 9.): a versenyző amatőrök és profik választhatnak, hogy az 5 km vagy a 10 km hosszú távot szeretnék-e lefutni. Nem kötelező, ám érdemes valamilyen ünnepi kiegészítőt, például Mikulás sapkát viselni, amellyel akár a rendezvény jelmezversenyén is indulhatunk.

Utazás Zágrábba: mennyi a Budapest Zágráb távolság, mivel éri meg közlekedni?

A Budapest Zágráb távolság nem jelentős, így több módon is eljuthatunk a horvát fővárosba:

Autóval: amennyiben autóval közelítenénk meg a horvát fővárost, körülbelül 340 km-t kell utaznunk, ami az adott forgalmi viszonyoktól függően kb. 3,5-4 óra hosszú utazást jelent. Magyarországon az M7-es autópálya irányából tudjuk megközelíteni a magyar-horvát határt – az úthasználathoz magyarországi autópálya matricát kell vásárolni. Horvátország területén nem a hagyományos értelemben vett horvát autópálya matricát használják, helyette fizetőkapus rendszer működik: a horvát autópályadíj 2025-ben a határ túloldalán lévő Goricantól Zágrábig összesen 6,4 euró.

amennyiben autóval közelítenénk meg a horvát fővárost, körülbelül 340 km-t kell utaznunk, ami az adott forgalmi viszonyoktól függően kb. 3,5-4 óra hosszú utazást jelent. Magyarországon az M7-es autópálya irányából tudjuk megközelíteni a magyar-horvát határt – az úthasználathoz magyarországi autópálya matricát kell vásárolni. Horvátország területén nem a hagyományos értelemben vett horvát autópálya matricát használják, helyette fizetőkapus rendszer működik: a horvát autópályadíj 2025-ben a határ túloldalán lévő Goricantól Zágrábig összesen 6,4 euró. Flixbusszal: Budapestről naponta több alkalommal indulnak Zágrábba Flixbus járatok is – ebben az esetben az autóval való közlekedésnél valamivel hosszabb, kb. 5 órás menetidővel érdemes számolni.

Budapestről naponta több alkalommal indulnak Zágrábba Flixbus járatok is – ebben az esetben az autóval való közlekedésnél valamivel hosszabb, kb. 5 órás menetidővel érdemes számolni. Repülővel: repülővel nem célszerű útnak indulni, ugyanis erre a közeli úti célra nem indul közvetlen Budapest Zágráb repülőjárat.

repülővel nem célszerű útnak indulni, ugyanis erre a közeli úti célra nem indul közvetlen Budapest Zágráb repülőjárat. Vonattal: Budapest Zágráb vonattal is járható úti cél: az Agram InterCity vonat Budapestről minden nap 15:30-kor indul, míg Zágrábból 16:30-kor és körülbelül 6 órát vesz igénybe az utazás. Ezen felül a Pécs Zágráb vonat vonalán 1 átszállással, Gyékényesen keresztül tudjuk megközelíteni a horvát fővárost.

Bár 2024-ben Budapestről közvetlen Zágráb Advent Expressz járat is indult, kifejezetten a zágrábi karácsonyi vásár látogatói számára, megkeresésünkre a MÁV elárulta, hogy idén nem indítanak ilyen különjáratot - helyette az Advent EuroCity vonatot ajánlják, mellyel a bécsi karácsonyi vásárba lehet elutazni. A közelebbi európai nagyvárosok karácsonyi vásárjai a vonattal egy nap alatt, oda-vissza megjárható úti célok közé tartoznak, számos izgalmas lehetőség közül válogathatnak idén is a vásározók.

A MÁV közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a bécsi adventi járaton kívül a railjet vonatokkal elérhető a müncheni karácsonyi vásár, a salzburgi karácsonyi vásár és a linzi karácsonyi vásár is. A Hungária EuroCityvel a prágai karácsonyi vásárba és a pozsonyi karácsonyi vásárba, a Hernád InterCityvel pedig a kassai karácsonyi vásárba tudunk idén eljutni.