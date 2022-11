Tovább korlátoz a Tesco: nem lehet tojást, krumplit rendelni, kisöpörték a webáruházból

Kisöpörte a webáruházából a Tesco az árstopos tojást, kurmpliból is csak egyféle elérhető a netes rendelésnél - szúrta ki a Pénzcentrum. Olvasónk fotója alapján a boltjaikban pedig maximum 30 darab tojást lehet venni, de legfeljebb egy terméket. A többi áruházlánc is reagált az új árkorlátozásra.

Egyre több üzletlánc vezet be mennyiségi korlározást az árstopra reagálva: mint tegnap beszámoltunk róla, a Lidl, a Tesco és a CBA is korlátozza az egyszerre megvehető tojás és burgonya mennyiségét. Most pedig egy a hvg.hu-hoz eljuttatott fotó alapján kiderült, hogy az Aldi is lépett:

burgonyából maximum 10 kilót, tojásból pedig 36 darabot vehetnek egyszerre az Aldi vásárlói. Az Aldinál így már mindegyik hatósági áras termékre vonatkozik mennyiségi korlátozás.

A Pénzcentrum pedig egy Tesco áruházból kapott fényképet szombat reggel: a tojásos polcon lévő kiírás alapján az üzletben komolyan vissza akarják fogni a tojásvásárlást. Mint írják: mindegy a tojás mérete (M, vagy L), illetve a kiszerelés (6, 10, vagy 30 darabos),

mindenki csak egy terméket vehet egy vásárlás alkalmával.

Tehát maximálisan 30 tojás vásárolható egyszerre. Persze, azt nehéz ellenőrizni, hogy a családtagok külön-külön sorbaállva vesznek-e többet.

Fotó: olvasónk

Sőt, mint kereséseink alapján kiderült, a Tesco online áruházából egyszerűen nem lehet tojást rendelni. Próbáltuk mindenhogy, de a webshop még a "tojás" keresőszóra is csak a Kinder tojást, a kaszinó tojást, meg a tojásos tésztát adja ki.

Kinder, kaszinó van, M-es, L-es nincs.

Sőt, maga a tojás, mint kategória is eltűnt a Tesco webshopból.

A tojás, mint kategória sem létezik jelenleg.

Illetve a netes bolt a "burgonya" és a "krumpli" keresőszavakra is csak egyfajta árstopos krumplit dob ki, sőt, összességében 3 terméket.

Ennyi most a krumpli kínálat.

Megnéztük az Auchan és a Spar webáruházát is, ott egyelőre megtalálhatóak az új árstopos termékek.