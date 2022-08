Brutál drágulás az IKEA-ban: ennyivel kerülnek többe a magyarok kedvenc bútorai

Biró Eszter, Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Fél év alatt eléggé megdrágult több kedvelt bútordarab az IKEA-ban. A cég még év elején jelentett be "kisebb" áremelést, ehhez képest találtunk olyan terméket, ami a februári összesítésünk óta 44 százalékkal kerül többe, és számos termék ötödével drágult hat hónap alatt. A 21 vizsgált termék közül csupán három ára csökkent, háromé pedig nem változott a legutóbbi cikkünk óta. A többi mind drágult, jellemzően nem "alacsony százalékban". Nem csak a svéd bútorláncnál szálltak el az árak: a KSH adatai szerint sincs könnyű helyzetben, aki most rendezné be a nappalit, konyhát.

Már az év elején áremelést jelentett be a magyarországi IKEA. Akkor a Pénzcentrum kérdésére közölték, hogy "az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed". Vélhetően a háború és az annak nyomán kerekedő válság felülírta a bútorlánc terveit is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyanis a korábbi katalógusok, illetve a webshop alapján a legnépszerűbb termékek között találtunk olyat, ami csak legutóbbi, februári összesítésünk óta több mint 44 százalékkal drágult. Sőt, a 22 vizsgált termék közül csak három volt, amelynek csökkent az ára, további háromnak pedig nem változott a februári körképünkhöz képest - a Fabrikör üvegajtós szekrényt pedig most nem találtuk a webáruházban, ezért emlegetünk a cikk további részében 20 terméket. Az árcsökkenők között majdnem 30 százalékkal lett olcsóbb a Hemnes kanapéágy, a Brimnes ágykeret kb 10-zel, az Ektorp 3 személyes kanapé ára pedig most 7 százalékkal alacsonyabb, mint fél évvel ezelőtt volt. Azok a termékek, amelyeknek nem változott az ára, jellemzően az olcsóbb kategóriába tartoznak: ilyen a Lack TV-állvány (7990 ft), a Sanela díszpárnahuzat (2990 ft). A Tarnö összecsukható szék kivétel, az februárhoz hasonlóan 20 970 forintba kerül. "Néhány százalékponttól alacsony kétszámjegyű százalékig" drágult a 21-ből 6 termék - ha a 15 százalék alatt teintjük a drágulást "alacsony kétszámjegyűnek". 5 termék ára 15 és 20 százalék között emelkedett, a maradék négy pedig efölött drágult. A négy topdráguló termék nem más, mint: Hemnes 8 fiókos szekrény (+44,35% februárhoz képest)

Knoxholt konyha (+34,26%)

Ingatorp meghosszabbítható asztal (+25%)

Billy üvegajtós könyvszekrény (+21,06%) A nyitvatartást is megvágták Az IKEA augusztustól a magyarországi áruházainak nyitvatartását is jócskán lerövidítette. Hónap eleje óta hétfőtől szombatig 10 és 20 óra között, vasárnap pedig 10-től 19 óráig vannak nyitva az áruházak. Korábban ez hétfőtől szombatig 9 és 21 óra között volt, vasárnap pedig 9-től 19 óráig lehetett ikeázni, azaz hétköznap és szombaton kettő, vasárnap pedig egy órával vágták meg a nyitvatartási időt. Ezzel párhuzamosan bővültek, és megerősödötek Központi Ügyfélszolgálat funkciói, lényegében egy távolról működő értékesítési ponttá alakult. A cél, hogy jelentős mértékben szélesedjen a táveléréssel működtethető szolgáltatások köre, a vásárlók egy 24 órán át elérhető chatbot segítségét is igénybe vehessék, a tervezési szolgáltatások – például konyha- vagy hálószobatervezés – még több időpontban elérhetővé váljanak, továbbá erősödjön a megfelelő termékek kiválasztásában és a rendelések véglegesítésében nyújtott támogatás - közölték korábban. Máshol sem lett olcsóbb a bútor Nem csak az IKEA üzleteiben tapasztalhatták meg a magyar bútorvadászok a sokkoló áremelkedést. A KSH is figyeli pár kategória árváltozásait. Mint a friss adatsorból kiderült, a konyhai bútorok és az ülőgarnitúrák is infláció felett drágultak ebben az évben. Ha valaki idén januárban vett egy telekárpitozott, ággyá alakítható ülőgarnitúrát, annak a statisztikai hivatal adatai szerint átlagosan 252 940 forintot kellett fizetnie érte. Idén júliusban már ugyanezt a bútort átlagosan 290 360 forintért lehetett megvenni, azaz majdnem 15 százalékkal drágábban, mint az év elején volt. A járvány első évében, 2020. júliusában még ugyanez az ülőgarnitúra csak 212 150 forintba került, azóta 36,9 százalékkal emelkedett az ára. A KSH külön vizsgálja a konyhaszekrény alsórészeket és a nyitható konyhaasztalokat is, mindkét kategóriában szemmel látható az áremelkedés az idei évben. Januárban még a konyhaszekrény átlagosan 51 990 forintba került, júliusra ez 14,2 százalékkal lett drágább, már 59 360 forint volt. Két évvel korábban ugyanez a bútordarab még 43 710 forint volt, azaz a KSH adatai szerint 2020. júliusa óta 35,8 százalékot drágult. Nem járt jobban az sem, aki kinyitható konyhaasztalra pályázna. Ezért júliusban átlagosan 55 ezer forintot kellett fizetni, azaz majdnem 10 ezerrel többet, mint januárban - akkor 46 870 forint volt az ára. Összességében éves szinten ez a bútordarab 17,35 százalékot drágult. Két éve júliusban pedig még 35 230 forint volt az átlagára, azaz két év alatt a vizsgált asztal több mint 56 százalékot drágult a magyar bútorboltokban.

Címlapkép: Getty Images

