A vártnál is keményebb az IKEA áremelése: ennyivel kerülnek többe most a magyarok kedvenc bútorai

Januárban a Pénzcentrum kérdésére ismerte el a magyarországi IKEA, hogy a növekvő költségek miatt árat fognak emelni. A bútorlánc akkor azt közölte, "néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed" majd a drágulás. A friss árak, illetve a korábbi katalógusok alapján azonban kiderült, hogy bizony akadt olyan termék, ami nem "alacsony kétszámjegyű" mértékben drágult meg tavaly óta. Sőt, az üzletlánc 2019 óta is emelt az árain: találtunk olyan bútorokat, amelyek ma 60-40 százalékkal drágábbak, mint a három évvel ezelőtti katalógusban jelzett áruk volt - sőt, van, aminek az ára duplázódott. De nem csak a svéd bútorláncnál szálltak el az árak: a KSH szerint országosan kilőttek például a konyhabútorok és az ülőgarnitúrák árai.

Egy hónapja jelentette be a magyarországi IKEA a Pénzcentrum kérdésére, hogy bizony az egyre feljebb kúszó nyersanyagárak, és egyéb költségek miatt hazánkban is áremelés lesz. Akkor nem árulták el, mekkora mértékű lesz a drágulás, csak annyit közöltek, hogy "az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed".

Most a Pénzcentrum a korábbi katalógusok, illetve az webshop-aktuális árak alapján 16 népszerű IKEA-termék árait hasonlította össze. Első körben azt néztük meg, hogy valóban csak "alacsony kétszámjegyű százalékos" áremelést eszközöltek-e tavalyhoz képest:

bár a vizsgált, kedvelt áruk közül valóban volt olyan, ami "csak" 20 százalékot, vagy annál kevesebbet drágult 2021-hez képest - már ha ez alacsonynak mondható -, de akadt olyan is, ami 30-40 százalékkal kerül most többe, mint a tavalyi katalógusban írt ára.

Ilyen például az irodák, nappalik kedvelt darabja, a Strandmon füles fotel, ami tavalyhoz képest 20 ezer forinttal kerül többe, 59 990 forintról 79 990-re emelték az árát, ami több mint 33 százalékos áremelkedés. Ugyan filléresnek mondható tétel, de 40 százalékkal emelték meg a Mulig ruhaállvány árát tavalyhoz képest, 2490-ról 3490 forintra.

Szintén tavaly óta drágult majdnem 27 százalékot a Billy üvegajtós könyvszekrény: ezért 2021-ben még 49 990 forintot kért el az IKEA, addig a friss árlistában már 56 990 forintos árcédula szerepel a neve mellett. Majdnem negyedével kell többet fizetni a Tarnö összecsukható asztalért (+ két székért) idén, mint tavaly: ennek 16 970-ről 20 970-re emelte az árát a bútorlánc.

"Alacsony kétszámjegyű százalékkal", 11,1-gyel drágult a másik népszerű üvegajtós szekrény, a Fabrikör, amiért ma 49 990 forintot kell fizetni, egy éve még ötezerrel olcsóbb volt. Hasonló mértékben emelték az Ektorp 3 személyes kanapé árát is, 119 990 helyett immáron 134 990 forintot kell érte fizetni. 15,4 százalékot drágult egy év alatt az Agam gyerekszék is, a Raskog zsúrkocsi árát pedig 8,3 százalékkal emelték fel. A Knoxhult konyhaszett 7,8 százalékot drágult, míg az Igatorp meghosszabbítható kör alakú asztal 11 százalékkal kerül többe most, mint tavaly.

Már korábban elindult az áremelés

Az elmúlt három év katalógusait böngészve arra jutottunk, hogy bizony nem csak idén eszközölt áremelést az IKEA, hanem bizony már 2020-ban és 2021-ben is emeltek az egyes termékek árain. Az alábbi táblázatban is látható, hogy egyes termékek már 2019-ről 2020-ra, illetve 2020-ról 2021-re is megdrágultak a korábbi katalógusok alapján.

Találtunk olyan bútort is, ami most több mint 63 százalékkal kerül többe, mint amennyit a 2019-es katalógusban láttunk. Ez a termék konkrétan a Brimnes ágykeret tárolóval (+fejtámla), amiért 2022-ben 110 990 forintot kell fizetni, 2019-ben még csak 67 990 forint volt.

Sőt, a Lack TV-állvány ára konkrétan megduplázódott 3 év alatt!



Az ugyanebből a szériából érkező falipolc ára pedig 20 százalékot ment fel, míg az Igatorp meghosszabbítható asztal 33 százalékot drágult.

A már említett fülesfotelnek sem az idei volt az egyetlen áremelése 2019 óta: abban az évben még 54 990 forintot kértek érte, így három év alatt több mint 45 százalékot emeltek az árán. A legalapabb Kallax polcos elem (2*4 polccal) ma már 22 990 forintba kerül, azaz 2019 óta majdnem 30 százalékkal ment fel az ára.

Közel 40 százalékot drágult 3 év alatt a Hemnes 8 fiókos szekrény is: 64 990-ről 89 990-re vitték fel az árát, és az ugyanilyen néven futó kanapéágy ára is 30 százalékkal emelkedett. Hasonló mértékben drágult a Billy könyvespolc is. Az Igatorp kihúzható étkezőasztal ára 33 százalékkal ment fel 2019 óta, a kör alakú modell ugyanebből 11 százalékot drágult.

Félelmetesen elszálltak a bútorárak

Nem csak az IKEA üzleteiben tapasztalhatták meg a vásárlók a sokkoló áremelkedést. A KSH is figyeli ugyanis pár bútorkategória árváltozásait, és mint kiderült az ülőgarnitúrák, és a konyhabútorok ára bizony jócskán felment a járvány kezdete óta.

Aki idén januárban szeretett volna vásárolni egy telekárpitozott, ággyá alakítható ülőgarnitúrát, annak a statisztikai hivatal adatai szerint 252 940 forintot kellett átlagosan fizetnie a bútortboltokban. Ugyaez két éve még 213 400 forintból is megoldható volt, tehát 2020 januárja óta 18,5 százalékkal drágultak meg ezek a bútorok Magyarországon.

Az sincs könnyű helyzetben, aki konyhabútort venne: a KSH külön vizsgálja a konyhaszekrény alsórészeket, illetve a nyitható konyhaasztalokat is, és bizony mindkét kategória ára elég fájdalmasan elszállt két év alatt. Mialatt 2020 első hónapjában átlagosan 33 760 forint volt egy asztal, mostanra már majdnem 49 ezer forintba kerül átlagosan a boltokban, tehát két év leforgása alatt 38,8 százalékkal emelkedett az ára.

Nem úszta meg sokkal kevesebb drágulással a konyhaszekrény sem, ami idén januárban 23,8 százalékkal került többe, mint két évvel korábban. Amit most átlagosan 51 990 forintért lehet megásárolni a bútorüzletekben, az 2020 legelején még bő 10 ezer forinttal olcsóbb volt.