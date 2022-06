Ennyit az árstopról: ilyen durván kilőtt az alapélelmiszerek ára február óta

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába vezették be az árstopot februárban, egyes élelmiszerek így is brutálisan drágultak az elmúlt hónapokban. A kenyérinfláció például nemcsak Nyugat-Európához, hanem a régióhoz képest is kiugró Magyarországon. Az áremelkedés aligha magyarázható csak az orosz-ukrán háborúval, hiszen az Eurostat adatai alapján már tavaly novemberben is 12 százalék felett drágult a kenyér az előző év azonos időszakához képest.

Az áremelkedés igazán azonban februárban robbant be, hiszen innentől kezdve a drágulás már folyamatosan 20 százalék felett maradt - írja az mfor.hu. Májusra pedig egy év alatt a magyarok 38,4 százalékkal fizetnek többet ugyanazért a kenyérért, mint 2021-ben. Ennél magasabb áremelkedést (39,9 százalék) az uniós legszegényebb országaként ismert Bulgáriában mértek egyedül, a régióban és a V4-ek közül azonban toronymagasan kiemelkedik a magyarok leginkább dráguló kenyere. A régióban Romániában drágult a legkevésbé a kenyér májusban, 22,4 százalékkal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tojásárak kapcsán az Eurostat a KSH adatai alapján közel 30 százalékos drágulást jelzett május hónapra, amelynél a régióban magasabbat egyedül Csehországban, valamint Bulgáriában mértek. Idén májusban 33,4 százalékkal kerültek többe a sajt és túrófélék, mint egy évvel korábban – a KSH adatai szerint színtisztán pedig a sajtok 35,4 százalékkal drágultak májusban. A régióban ez a termékkör Romániában drágult a legkevésbé: itt 13,5 százalékos áremelkedést mértek. November óta drágul a vaj, csakhogy az akkor még valamivel több mint 11 százalékos áremelkedés időközben 2022 májusára már 31,1 százalékosra hízott. Magyarország megszerezte a vaj esetén az árnövekedési toplistájának ötödik helyét Csehország, Németország, Szlovákia és Bulgária mögött. A krumpli esetében más a helyzet: megfordulni látszik a durva drágulás. Áprilisban több mint 25 százalékkal többet fizettünk burgonyavásárláskor, mint egy évvel korábban, addig májusban már csak 13,2 százalékos drágulással szembesülhettünk a boltokban a tavalyi árakhoz képest. EZ IS ÉRDEKELHET Mi folyik a magyar strandokon? Így lett a lángos egy vagyon 2022-ben Tovább borzolja a kedélyeket a lángosinfláció: hivatalos adatok szerint is az átlagbér, valamint az átlagnyugdíj kevesebb lángosra elég idén, mint a járvány és a háború előtt.

