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Hoppá! Eladták az elektronikai gigaáruházláncot: ez vár a vásárlókra
A görög PPC energetikai vállalat 35 millió euróért felvásárolja a román Flanco elektronikai áruházláncot. A tranzakciót a cég kiskereskedelmi leányvállalatán, a Kotsovoloson keresztül hajtják végre, amivel a cégcsoport tovább terjeszkedik a délkelet-európai régióban.
A megállapodás értelmében a görög vállalat a Flanco Retail SA részvényeinek 100 százalékát szerzi meg. A román áruházlánc eddig két helyi üzletember, köztük az eMAG online platformot is alapító, 98 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Iulian Stanciu kezében volt. A PPC számára nem ismeretlen a román piac, hiszen 2023-ban az olasz Enel helyi érdekeltségeinek átvételével már megvetette ott a lábát - írta meg a profit.ro.
Az 1994-ben alapított Flanco a piacvezető Altex után a második legnagyobb elektronikai áruházlánc Romániában. Mintegy száz városban 150 üzletet működtet, amelyek közel 60 ezer négyzetméternyi eladótérrel és 37 500 négyzetméteres logisztikai infrastruktúrával rendelkeznek. A vállalat pénzügyi helyzete az elmúlt időszakban meggyengült, ugyanis bár 2016 és 2022 között folyamatosan nyereséges volt, 2023 óta veszteséget termel. A tavalyi évet, 2025-öt több mint 1400 alkalmazottal, 1,368 milliárd lejes árbevétel mellett 66,3 millió lejes veszteséggel zárták, miközben adósságállományuk megközelítette az 500 millió lejt.
A felvásárlással a PPC határozott célja, hogy a görög piacon már bizonyított Kotsovolos-modellt Romániában is meghonosítsa, és ezzel komoly részesedést szerezzen a 3,6 milliárd euróra becsült, gyorsan növekvő helyi műszakicikk-piacon. A görög és ciprusi térségben már meghatározó Kotsovolos vezetése szerint a tranzakció stratégiai jelentőségű mérföldkő. Ennek révén a vállalat erős regionális szereplővé lép elő Délkelet-Európában, sikeres kiskereskedelmi koncepcióját pedig egy hatalmas potenciállal rendelkező, a technológiai újdonságokra nyitott piacra exportálhatja.
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