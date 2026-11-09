2026. november 9. hétfő Tivadar
3 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megvan a 2026-os év pezsgője: nem hiszed el, mennyibe kerül egy üveggel
Vállalkozás

Megvan a 2026-os év pezsgője: nem hiszed el, mennyibe kerül egy üveggel

Pénzcentrum
2026. november 9. 14:46 3 perc

Egy 2018-as évjáratú pezsgő lett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) hivatalos itala 2026-ban. A negyedik alkalommal meghirdetett Év Pezsgője versenyre idén 30 tétellel neveztek a borászatok, a szakmai zsűri pedig vakteszten választotta ki a három legjobbat. A végső döntésben már a VOSZ elnöksége szavazott, Wéber Tamás bornagykövet segítségével.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2026-ban negyedik alkalommal hirdették meg a VOSZ Év Pezsgője versenyt. A megmérettetés célja minden évben az, hogy kiválasszák a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 2026 év végi és 2027-es rendezvényeinek protokoll pezsgőjét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Idén 30 tétellel pályáztak a borászatok, és ezúttal is kizárólag Magyarországon termett szőlőből, hagyományos, palackban erjesztett eljárással készült száraz pezsgőkkel lehetett nevezni, ezentúl a jelentkezőknek vállalniuk kellett, hogy legalább ezer palackot tudnak szállítani a győztes tételből.

Kapcsolódó cikkeink:

Az előválasztó zsűrizést Pécsett a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében tartották, ahol a háromkörös szűrés után három tétel jutott a döntőbe:

  • a Szentpéteri Pincészet Kadarka Rosé pezsgője,
  • az Anonym Pince 2018-as Összhang pezsgője, valamint
  • a Bujdosó Pincészet 51-es pezsgője.

A végső döntést a VOSZ elnöksége hozta meg Wéber Tamás bornagykövet közreműködésével. A legtöbb voksot az Anonym Pince Összhang Brut Reserve pezsgője kapta, így ez a tétel viselheti a VOSZ Év Pezsgője 2026 címet.

A győztes pezsgő 2018-as alapborok házasításával készült, Chardonnay és Pinot Noir szőlőfajták felhasználásával. A korai szőlővirágzás és a rendkívüli meleg miatt már augusztusban megkezdődött a szüret, a szőlőt pedig kézzel szedték, majd teljes fürtben préselték. Az alapborokat 2019 augusztusában töltötték palackba, a degorzsálást pedig 2025 februárjában kezdték meg, 70 hónapos palackos érlelést követően.

Az árakat tekintve a döntőbe jutott pezsgők között nincs jelentős különbség: a három tétel közül a Bujdosó Pincészet 51-es pezsgője a legkedvezőbb árú, 6500 forintért kapható, a Szentpéteri Pincészet Kadarka Rosé pezsgője 6850 forintba kerül, az Anonym Pince 2018-as Összhang pezsgője pedig 8500 forintos áron érhető el. Az árak az egyes pincészetek saját értékesítési felületein szereplő összegek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pezsgőfogyasztási szokások

Az elmúlt évek promóciós tevékenységének köszönhetően átalakultak a magyar pezsgőfogyasztási szokások: ma már nemcsak szilveszterkor és az ünnepek idején, hanem az év más időszakaiban is egyre többen választják ezt az italt. A pezsgők iránti kereslet két évtizede folyamatosan nő Magyarországon és a nemzetközi piacon is, és ez idő alatt több mint megkétszereződött a világ pezsgőelőállítása is.

Magyarországon a fogyasztás mellett a pezsgőgyártásnak is komoly hagyományai vannak. Az első hazai üzem a 19. század elején nyílt meg Pozsonyban, majd Pest és később Budafok vált a termelés meghatározó központjává.

Ma már azonban egyre több borászat készít saját pezsgőt, és a hazai eredetmegjelöléssel ellátott termékek is megjelentek a piacon. Évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül Magyarországon, ennek körülbelül háromnegyede belföldön talál gazdára, a fennmaradó rész pedig elsősorban Észtországba, Kanadába, Romániába és Svédországba kerül. Az alkoholmentes boralapú habzóitalok kínálata szintén bővül, így azok is találnak alternatívát, akik nem fogyasztanak alkoholt.
Címlapkép: Getty Images
#bor #vállalkozás #borászat #verseny #díj #pezsgő #szőlő #borász #vállalkozók #elismerés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:28
17:22
17:15
17:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
november 9. 10:45 Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 9.
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
2026. november 9.
Brutális a szakadék magyar és magyar között: ennyiből gazdálkodnak a leggazdagabb és a legszegényebb családok
2026. november 9.
Csalóka lehet a tőzsdei grafikon: nem annyit keresel a befektetéseden, mint elsőre hinnéd - ezzel sok magyar nem számol
NAPTÁR
Tovább
2026. november 9. hétfő
Tivadar
46. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Már úgy tűnt, megússza Fásy Ádám felesége a büntetést a botrányos NKA-ügyben, aztán kiderült, hogy mégse
2
2 hónapja
Kész, vége az egykori mini-Dubaj álomnak: megérkeztek a munkagépek, azonnali bontás kezdődött Rákosrendezőn
3
2 hónapja
Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal
4
3 hónapja
Lefülelték a magyar gyerekrabló maffiát: elképesztő, milyen kórházakban portyáztak
5
1 hónapja
Így nézhet ki a KATA emelés 2026-ban: rengetegen térhetnek vissza a kedvelt adóformába?
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 17:30
Anyagi helyzetéről vallott Gálvölgyi János: "a mai napig nem tudom, mennyi a nyugdíjam"
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 16:03
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
Agrárszektor  |  2026. november 9. 16:32
Bezuhant a forgalom: már alig vásárolnak műtrágyát a magyar gazdák