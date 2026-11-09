Megvan a 2026-os év pezsgője: nem hiszed el, mennyibe kerül egy üveggel

Egy 2018-as évjáratú pezsgő lett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) hivatalos itala 2026-ban. A negyedik alkalommal meghirdetett Év Pezsgője versenyre idén 30 tétellel neveztek a borászatok, a szakmai zsűri pedig vakteszten választotta ki a három legjobbat. A végső döntésben már a VOSZ elnöksége szavazott, Wéber Tamás bornagykövet segítségével.

2026-ban negyedik alkalommal hirdették meg a VOSZ Év Pezsgője versenyt. A megmérettetés célja minden évben az, hogy kiválasszák a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 2026 év végi és 2027-es rendezvényeinek protokoll pezsgőjét.

Idén 30 tétellel pályáztak a borászatok, és ezúttal is kizárólag Magyarországon termett szőlőből, hagyományos, palackban erjesztett eljárással készült száraz pezsgőkkel lehetett nevezni, ezentúl a jelentkezőknek vállalniuk kellett, hogy legalább ezer palackot tudnak szállítani a győztes tételből.

Az előválasztó zsűrizést Pécsett a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében tartották, ahol a háromkörös szűrés után három tétel jutott a döntőbe:

a Szentpéteri Pincészet Kadarka Rosé pezsgője,

az Anonym Pince 2018-as Összhang pezsgője, valamint

a Bujdosó Pincészet 51-es pezsgője.

A végső döntést a VOSZ elnöksége hozta meg Wéber Tamás bornagykövet közreműködésével. A legtöbb voksot az Anonym Pince Összhang Brut Reserve pezsgője kapta, így ez a tétel viselheti a VOSZ Év Pezsgője 2026 címet.

A győztes pezsgő 2018-as alapborok házasításával készült, Chardonnay és Pinot Noir szőlőfajták felhasználásával. A korai szőlővirágzás és a rendkívüli meleg miatt már augusztusban megkezdődött a szüret, a szőlőt pedig kézzel szedték, majd teljes fürtben préselték. Az alapborokat 2019 augusztusában töltötték palackba, a degorzsálást pedig 2025 februárjában kezdték meg, 70 hónapos palackos érlelést követően.

Az árakat tekintve a döntőbe jutott pezsgők között nincs jelentős különbség: a három tétel közül a Bujdosó Pincészet 51-es pezsgője a legkedvezőbb árú, 6500 forintért kapható, a Szentpéteri Pincészet Kadarka Rosé pezsgője 6850 forintba kerül, az Anonym Pince 2018-as Összhang pezsgője pedig 8500 forintos áron érhető el. Az árak az egyes pincészetek saját értékesítési felületein szereplő összegek.

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Pezsgőfogyasztási szokások

Az elmúlt évek promóciós tevékenységének köszönhetően átalakultak a magyar pezsgőfogyasztási szokások: ma már nemcsak szilveszterkor és az ünnepek idején, hanem az év más időszakaiban is egyre többen választják ezt az italt. A pezsgők iránti kereslet két évtizede folyamatosan nő Magyarországon és a nemzetközi piacon is, és ez idő alatt több mint megkétszereződött a világ pezsgőelőállítása is.

Magyarországon a fogyasztás mellett a pezsgőgyártásnak is komoly hagyományai vannak. Az első hazai üzem a 19. század elején nyílt meg Pozsonyban, majd Pest és később Budafok vált a termelés meghatározó központjává.

Ma már azonban egyre több borászat készít saját pezsgőt, és a hazai eredetmegjelöléssel ellátott termékek is megjelentek a piacon. Évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül Magyarországon, ennek körülbelül háromnegyede belföldön talál gazdára, a fennmaradó rész pedig elsősorban Észtországba, Kanadába, Romániába és Svédországba kerül. Az alkoholmentes boralapú habzóitalok kínálata szintén bővül, így azok is találnak alternatívát, akik nem fogyasztanak alkoholt.