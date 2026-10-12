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Új online piacteret indít az IKEA: fillérekért vehetsz használt bútorokat, a régi bútoraidat pénzért veszi be a svéd bútoróriás
Új használtbútor-piacteret indított az IKEA az Egyesült Királyságban, ahol a vásárlók közvetlenül adhatják el és vehetik meg a már nem használt bútorokat. A platformon az új, hasonló termékekhez képest átlagosan 60 százalékkal olcsóbban lehet hozzájutni a használt darabokhoz. A kezdeményezés a vállalat korábbi visszavásárlási programjára épül, de már közvetlen adásvételt tesz lehetővé. Miközben a használt bútorok piaca egyre népszerűbb, az IKEA továbbra is az új termékek széles kínálatára épít, írja az euronews.
Új használtbútor-piacteret indított az IKEA az Egyesült Királyságban. A szolgáltatás Svédországban és Spanyolországban már elérhető, az új platform pedig a vállalat 2021-ben bevezetett Buyback & Resell programjára épül. Míg a korábbi rendszerben a vásárlók az IKEA-nak adhatták vissza termékeiket áruházi jóváírásért, az új program már „peer-to-peer tranzakciókat” tesz lehetővé: az eladók készpénzt vagy digitális IKEA visszatérítési kártyát kaphatnak használt bútoraikért.
A piactéren az IKEA jelenlegi és korábbi kínálatából származó bútorokat lehet meghirdetni, a matracok, háztartási gépek és élelmiszerek azonban kivételt jelentenek. Az eladók beszkennelhetik a terméket, a platform pedig ajánlott árat, termékfotókat és méretadatokat biztosít a hirdetés elkészítéséhez. A leendő vásárlók termékleírást, összeszerelési útmutatót és ápolási információkat is találnak. Az eladók készpénzt kérhetnek, vagy digitális IKEA-visszatérítési kártyát választhatnak, amelyre 15 százalékos extra jóváírás jár.
A kezdeményezés egy olyan időszakban indul, amikor a használt termékek iránti kereslet növekszik. Az IKEA megbízásából készült brit felmérés szerint a fogyasztók több mint egynegyedét vonzóbbá teszik a használt bútorok, ha személyes történet kapcsolódik hozzájuk. A felmérés adatai alapján a brit fogyasztók 63 százaléka vásárolt viszonteladói platformokon keresztül az előző évben, 52 százalékuk pedig online értékesített valamit. A használt bútorok ráadásul átlagosan 60 százalékkal olcsóbbak az új, hasonló termékeknél, ami a családi költségvetés szempontjából is vonzó lehet.
A használt bútorok továbbértékesítése környezetvédelmi szempontból is előnyös lehet, hiszen meghosszabbítja a termékek élettartamát, mérsékli a hulladék mennyiségét és csökkentheti az új bútorok gyártásából eredő kibocsátásokat. Az IKEA azonban továbbra is évente mintegy 2000 új terméket vezet be, ezért gyakran a „gyorsbútor” márkák közé sorolják. Az Ingka Group szerint a használtpiac az új termékek kínálatát egészíti ki, nem pedig helyettesíti azt.
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A vállalat emellett azt közölte, hogy az IKEA-termékek már most a másodkézből származó bútorok európai piacának 9 százalékát adják más platformokon keresztül. Bár a cég 2030-ra jelentős kibocsátáscsökkentést és megújuló, illetve újrahasznosított anyagok használatát tűzte ki célul, a használtbútor-piactér elindítása önmagában még nem jelenti az üzleti modell átalakítását.
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