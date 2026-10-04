Az eladott termékek mintegy 85 százalékát tápok, almok és higiéniai termékek adják.
Kőkemény őszi NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még idén
Az adóhatóság idén ősszel is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Fontos, hogy az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026 őszén az eddigi bejelentések alapján többek között távol-keleti ruházati (és egyéb) terméket értékesítők, virág- és koszorúárusok, virágüzletek, vendéglátóhelyek, szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítők, pékségek, a cukrászati termékeket forgalmazó adózók kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.
A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai október 5. és 25. között a megye távol-keleti ruházati (és egyéb) terméket értékesítőknél, október 12. és 18. között Lajosmizsén, Felsőlajoson, Kerekegyházán és Kunbaracson, továbbá október 26. és november 4. között – mindenszentekhez kapcsolódóan – a virág- és koszorúárusoknál, a virágüzletekben ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.
A NAV baranyai munkatársai október 5. és 11. között kedden, Pécsett a Rákóczi úti, csütörtökön a komlói vendéglátóhelyeket, valamint a vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. október 5. és 9. között Balassagyarmaton tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a térségben működő vállalkozásoknál. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.
A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei a 41. héten elsősorban a pékségeket, a cukrászati termékeket forgalmazó adózókat, valamint építőipari munkálatokon folytatnak a megye területén ellenőrzéseket, ahol a foglalkoztatotti bejelentéseket vizsgálják. Az ellenőrzések a megye teljes területét érintik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint a jövedéki termékeket vizsgálják.
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A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. október 5. és 9. között a jövedéki termékeket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:
- 2026.10.05. - Tolna
- 2026.10.06. - Paks
- 2026.10.07. - Dombóvár
- 2026.10.08. - Decs, Sárpilis
- 2026.10.09. - Bonyhád
A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
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