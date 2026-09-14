Lehullt a lepel a népszerű magyar fitneszmárkáról? Engedély nélkül, tiltott állításokkal árulhatták a slágertermékeket

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A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Nutriversum Kft.-vel szemben. A versenyhatóság ugyanis észlelte, hogy a vállalkozás valószínűsíthetően az ágazati rendelkezéseknek nem megfelelő egészségre vonatkozó állításokat, valamint tiltott gyógyhatásra vonatkozó állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában. A cég emellett valószínűsíthetően hamisan kelti azt a benyomást egyes termékeit illetően, hogy azok jogszerűen forgalmazhatóak.
A Gazdasági Versenyhivatal azzal a gyanúval indított eljárást a Nutriversum Kft.-vel szemben, hogy a cég több ponton is megszegi az élelmiszerek és étrend-kiegészítők kereskedelmi kommunikációja során alkalmazandó rendelkezéseket, és végső soron megtéveszti a fogyasztókat. A vállalkozás kereskedelmi kommunikációjában 2022 februárjától valószínűsíthetően
- olyan egészségre vonatkozó állításokat alkalmaz a Nutriversum márkájú élelmiszerek esetében, amelyek nem felelnek meg az irányadó ágazati rendelkezéseknek, és amelyek megalapozottságát valószínűsíthetően nem tudja igazolni (pl. „a kalcium-piruvát…diétát támogató hatóanyag”);
- olyan állításokat alkalmaz, amelyek − az ágazati tilalom ellenére − élelmiszertermékeinek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére, vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat tulajdonít (pl. „tömjénfa…amelyet a keleti orvoslás tradicionálisan használ fel különböző ízületi vagy emésztőrendszeri panaszok kezelésére”);
- egyes termékeivel kapcsolatban azt a hamis benyomást kelti a fogyasztókban, hogy azokat jogszerűen forgalmazza, holott a kérdéses termékek étrend-kiegészítőnek minősülnek, az előírások ellenére pedig nem történt meg bejelentésük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.
Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
A Gazdasági Versenyhivatal nagy hangsúlyt helyez az élelmiszerek azon belül pedig kiemelten az étrend-kiegészítők reklámozása során alkalmazható egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állítások közzétételével kapcsolatos piaci jelzések vizsgálatára, és az ilyen tárgyú versenyfelügyeleti eljárások lefolytatására.
A GVH kiterjedt eljárási tapasztalatai alapján a cégek előszeretettel alkalmaznak ilyen üzeneteket, azonban gyakran vétenek hibákat és jogsértéseket azok kialakítása során. A versenyhatóság az elmúlt időszakban több eljárást is indított hasonló, avagy egyező jogsértések gyanújával, ezért nyomatékosan körültekintő és átgondolt kommunikációra figyelmezteti a vállalkozásokat.
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A GVH 2026 áprilisában tájékoztatót tett közzé, mellyel célja, hogy segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat az egészségre, tápanyag-összetételre és gyógyhatásra vonatkozó állítások szabályrendszerének átlátásában.
Fotó: Róka László, MTI/MTVA
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