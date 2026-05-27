A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
Kiderült, mennyi pénzt lapátolt haza a Valmar duó: óriási osztalékot vettek ki, ekkora pénz lenne a hazai zeneiparban?
Sikeres üzleti évet zárt a ValMar duó tagjainak közös cége, a VMP Zenei Produkció Kft. Marics Peti és Valkusz Milán vállalkozása 148 millió forintos árbevétel mellett közel 69 millió forintos adózott eredményt ért el. Ebből a tulajdonosok 68 millió forint osztalék kifizetéséről döntöttek.
A hivatalos cégadatok alapján a Valmar-hoz kötődő vállalkozás kizárólagos tulajdonosai továbbra is az énekesek. Az Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető dokumentumokból pontosan kiderülnek a pénzügyi részletek. A 68 676 346 forintos adózott nyereségből a taggyűlési határozat alapján kerek 68 millió forintot fizetnek ki maguknak.
Bár a most jóváhagyott összeg kifejezetten jelentős, mégis elmarad a megelőző év számaitól. Egy évvel korábban a cég 158 milliós árbevétel mellett 106 millió forintos adózott nyereséggel zárt. Akkor a zenészek összesen 156 millió forint osztalékot vettek ki a vállalkozásból.
Címlapfotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Napokig élt hajléktalanságban magyar színésznő: a legdurvább megaláztatásra senki sem tudta felkészíteni
Szalay Kriszta színésznő öt napra az utcára költözött, hajléktalanként élt
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.
Na, vajon elvitte valaki a 125 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 760 millió forintos főnyereményt a 21. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Elképesztő mázli az Eurojackpoton: több mint 19 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, te is köztük vagy?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/21. heti, pénteki nyerőszámait.
Óriási pénz gyűlt össze az európai szuperlottón: hihetetlen, de nemcsak a főnyeremény fizet most milliárdos összeget
A telitalálat összegének felső korlátját, a 120 millió eurót legutóbb a 2025. 39. játékhetében érte el az Eurojackpot, azt akkor egy német játékos nyerte meg.
Na, vajon elvitte valaki a 50 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Sajtóértesülések szerint Danny Blue mentalista lehet a TV2 népszerű párkereső műsora, A Nagy Ő következő főszereplője.
Kitálalt a magyar milliárdos: ő gyűjtött anyagot a NER-elit luxizásáról, mindent átadott Hadházy Ákosnak
Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.
Tévés visszatéréséről vallott Frei Tamás: egyeztetett az RTL-lel, ez hiányzik ahhoz, hogy újra műsort vezessen
Frei Tamás tizennyolc év után akár a képernyőre is visszatérne, ha rátalálna a megfelelő koncepcióra.
Feszítővassal hatoltak be Kozsóhoz a végrehajtók: rendőrök lepték el az otthonát, legendás tárgyakat is lefoglaltak
Rendőri kísérettel érkező végrehajtók szállták meg Kozsóék családi házát.
A Skandináv lottó gépi és kézi sorsolásának nyerőszámai a 21. játékhéten.
Elképesztő vallomást tett a pénzéről Bochkor Gábor: azonnal nekiment egy hallgató, erre senki sem számított
Bochkor Gábor rádióműsorában arról beszélt, hogy nem feltétlenül venné észre, ha tíz- vagy százezer forint eltűnne a számlájáról.
Scherer Péter régi barátja és pályatársa azt írta búcsúposztjában, hogy 'Pepe' hosszú, súlyos betgség végén ment el ma délelőtt.
Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.
Meghalt Scherer Péter - közölte a színész társulata, a Nézőművészeti Kft.
Pocsék egészségügyi állapotáról vallott Galla Miklós: tényleg krónikus csuklás gyötri, vagy csak viccel a legendás komikus?
A közösségi oldalán közzétett legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy állapota miatt a születésnapja is elkeserítően telt.
Elképesztő profitot termelt Dancsó Péter cége: meglepő lépésre szánta el magat a magyar YouTube-sztár
Dancsó Péter cége tavaly több mint 56 millió forintos profitot termelt, ami jókora növekedés az előző évhez képest.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.