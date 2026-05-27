Kiderült, mennyi pénzt lapátolt haza a Valmar duó: óriási osztalékot vettek ki, ekkora pénz lenne a hazai zeneiparban?

Sikeres üzleti évet zárt a ValMar duó tagjainak közös cége, a VMP Zenei Produkció Kft. Marics Peti és Valkusz Milán vállalkozása 148 millió forintos árbevétel mellett közel 69 millió forintos adózott eredményt ért el. Ebből a tulajdonosok 68 millió forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

A hivatalos cégadatok alapján a Valmar-hoz kötődő vállalkozás kizárólagos tulajdonosai továbbra is az énekesek. Az Elektronikus Beszámoló Portálon elérhető dokumentumokból pontosan kiderülnek a pénzügyi részletek. A 68 676 346 forintos adózott nyereségből a taggyűlési határozat alapján kerek 68 millió forintot fizetnek ki maguknak.

Bár a most jóváhagyott összeg kifejezetten jelentős, mégis elmarad a megelőző év számaitól. Egy évvel korábban a cég 158 milliós árbevétel mellett 106 millió forintos adózott nyereséggel zárt. Akkor a zenészek összesen 156 millió forint osztalékot vettek ki a vállalkozásból.

