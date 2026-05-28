Egyre óvatosabbak a magyar lakásvásárlók, megtorpant a drágulás: tényleg kipukkadhat a lufi 2026-ban?

Lassuló kereslet, megtorpanó paneldrágulás és egyre óvatosabb vásárlók jellemzik a magyar ingatlanpiacot. Az OTP-csoport elemzői szerint 2026 áprilisában országosan közel 25 százalékkal esett vissza az érdeklődés a lakások iránt, miközben a befektetői kereslet gyengül, a panellakások árrobbanása kifulladni látszik, és egyre többen fordulnak a jobb állapotú családi házak felé - hangzott el az OTP-csoport sajtóeseményén, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.

A csütörtöki sajtótájékoztatón bemutatták a Zenga Ingatlan Radar felméréseit és adatait, amely folyamatosan fogja tájékoztatni az érdeklődőket a piac változásairól. Az OTP szerint az új, online havi kiadvány célja, hogy átfogó képet adjon a lakáspiacról a szakmai szereplők és az érdeklődők számára.

Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezető igazgatója szerint hullámvasúton volt az elmúlt 5-6 évben az ingatlanpiac. Véleménye szerint stagnálást várnak idén az elemzők a hazai ingatlanpiacon.

Ma olyan ingatlanpiacon kell navigálni, ahol a gyors változások és a szélsőségek mozgások a jellemzőek

– hangsúlyozta az elemző.

Hozzátette, hogy elképesztően kilőttek a panelárak, hiszen a közel annyiba került most egy XI. kerületi panellakás, mint egy újépítésű. Áprilisban véget ért viszont a panelláz, mert 67%-kal több panelt kínáltak eladásra, mint 2025-ben egy átlagos hónapban.

Az is elhangzott, hogy Budapesten másfélszer nagyobb az Otthon Startos ingatlanos iránti kereslet, ugyanakkor az ingatlanok 44%-a felel csak meg ennek a feltételnek. A 2025-ös 20% feletti áremelkedés után 1,5 millió forintos négyzetméteráron megállt az árnövekedés a fővárosban. Meglepetés ezzel szemben, hogy a 2026-os növekedés csupán 1% most.

Áprilistól újabb lassulást látunk, miközben sok a bizonytalansági tényező. Nem tudjuk milyen formában fog folytatódik az Otthon Start, illetve milyen hatásai lehetnek a kormányváltásnak. Az is kérdés, mi adhat újabb lökést a piacnak

- jegyezte meg Lipták Zsuzsa azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyekkel nézhet szembe a hazai ingatlanpiac.

Futó Péter, a Zenga vezető elemzője elmondta, hogy 2026 áprilisában tovább lassult a lakáspiaci kereslet. Az érdeklődés éves alapon közel 25 százalékkal, márciushoz képest pedig 29 százalékkal csökkent. A háttérben az alacsonyabb befektetői aktivitás, az Otthon Start program iránti kereslet fokozatos mérséklődése és a továbbra is magas reálárak állnak.

A panelek kínálata kiemelkedő

A kínálati oldalon tovább bővült a hirdetésállomány, amelyen belül már minden negyedik ingatlan jó állapotúnak számít. Ingatlantípusok szerint a legnagyobb növekedést a panellakások kínálatában mérték.

Az árak emelkedése Budapesten és országosan is lassuló trendet mutat. Áprilisban Budapesten 0,2 százalékkal, országosan 0,7 százalékkal nőttek a hirdetési négyzetméterárak az előző hónaphoz képest. Éves szinten Budapesten 1,2 százalékos, országosan 1,6 százalékos drágulásról beszéltek.

Az új lakások piacán továbbra is Budapest és Pest vármegye dominál, a teljes kínálat több mint fele itt koncentrálódik. A budapesti új lakások átlagos hirdetési ára áprilisban 1,89 millió forint volt négyzetméterenként, miközben a legolcsóbb vármegyékben 600 és 900 ezer forint között alakult az átlagár.

A hitelpiacon továbbra is meghatározó az Otthon Start program hatása. Az OTP Ingatlanpont adatai szerint a támogatott lakáshitelek aránya a 2025 augusztusi 34 százalékról szeptemberre 76 százalékra ugrott, és 2026 áprilisában is 75 százalékon állt. Az értékesítési idő tekintetében az látható, hogy csökkent az egy hónapon belül, illetve a hat hónapon túl eladott ingatlanok aránya, miközben az egy és hat hónap közötti értékesítéseké nőtt. Az átlagos értékesítési idő tavaly márciusban még 136 nap volt, idén márciusra ez 129 napra mérséklődött.

A családi házak tarolnak

Mint kiderült, áprilisban jelentősen visszaesett az érdeklődés a lakások piacán. A téglaépítésű lakásoknál 42 százalékos, a panellakásoknál 46 százalékos csökkenést mértek, miközben a családi házak iránti kereslet csak 11 százalékkal mérséklődött. A folyamat mögött részben a befektetői kereslet gyengülése állhat, ami elsősorban a nagyvárosi lakáspiacot érinti.

Az adatok alapján a vevők egyre inkább a jobb állapotú ingatlanokat keresik. Csökkent a felújítandó lakások iránti érdeklődés, miközben nőtt a jó állapotú, felújított, újszerű és új építésű ingatlanok aránya. A jobb minőségű ingatlanok részesedése egy év alatt 58 százalékról pedig 61 százalékra emelkedett.

Mit hozhat a jövő?

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont és az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője rámutatott, hogy 2024 közepe óta a panellakások ára jóval gyorsabban emelkedett, mint a téglaépítésű lakásoké vagy a családi házaké. A lendület azonban 2025 végére mérséklődött, a panelek árnövekedése fokozatosan stabilizálódott a téglaépítésű lakások szintjén.

A családi házak piacán közben lassabb, de egyre erősödő drágulás látszik. Az elmúlt hónapok folyamatai arra utalnak, hogy a kereslet egy része a nagyvárosi lakások felől a kisebb települések és a családi házak irányába mozdulhat el.

Hol épülnek most új lakások?

A Zenga összesítése szerint az új építésű lakások kínálata továbbra is erősen Budapest és Pest vármegye felé összpontosul, az országos kínálat több mint fele ebben a térségben jelenik meg. Jelentős fejlesztési aktivitás látszik a Balaton környékén, főként Somogy és Veszprém vármegyében, valamint a nagy vidéki gazdasági központokban, például Debrecenben, Kecskeméten és Győrben is.

Az árak alapján továbbra is Budapest számít a legdrágább piacnak, ahol az új lakások átlagos négyzetméterára megközelíti az 1,9 millió forintot. A Balaton környéki vármegyék szintén kiemelkedően drágák, miközben több keleti és északi vármegyében még 1 millió forint alatti átlagárak is elérhetők az új lakások piacán.

A sajtóeseményen az is kiderült, hogy a lakáshitelezésben az Otthon Start program 2025 szeptemberi elindulása nagy változásokat hozott: a támogatott lakáshitelek részesedése darabszám-arányosan az augusztusi 34%-ról 2026 áprilisára 75%-ra emelkedett. A kedvezményes hitelprogram indulásával egy hónap alatt 19%-ról 32%-ra nőtt a 30 év alattiak aránya, de még most áprilisában is 28%-ot tesz ki ez a korcsoport, míg a legnagyobb réteget a 30-34 éves hitelfelvevők teszik ki. Az adatok szerint 2026 áprilisában a lakáshitelek 40%-a mögött egy adós volt (20% nő, 20% férfi) 60%-a mögött pedig több adós.