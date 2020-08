Ilyen jót a fővárosban nem eszel: ezek a legjobb balatoni ínyenc éttermek

Nem csak lángos és hekket lehet kapni a Balaton partján. Ha akarsz enni egy jót, akkor ezekben az éttermekben egészen biztosan nem fogsz csalódni.

A Balaton sosem volt olcsó hely a magyarok pénztárcájának, idén nyáron aztán tényleg elszabadultak az árak: nem csak a lángos és a sör megfizethetetlen, de a szállások árai is az egekben vannak. A Pénzcentrum egy friss cikkéből kiderül az is, hogy egyes szállásadók kihasználva a belföldi turizmus 2020-as egyeduralmát, és a SZÉP kártyákra feltölthető extra pénzek miatt megnövekedett keresletet, idén akár háromszoros áron próbálják kiadni az apartmanjaikat.

Mindezek ellenére a Balaton évről-évre jobb hely, hiszen rengetegen dolgoznak azért, hogy végre megkapja a méltó megbecsülését, és ne csak júniustól 15-től augusztus 20-ig tartson a szezon.

"Célunk, hogy helyi alapanyagokkal és helyi szolgáltatásokra építkezve teremtsünk meg egy olyan körforgást, amely a régiót vonzóvá és élhetővé teszi minden évszakban. Igényes dolgokat szeretnénk létrehozni igényes környezetben, a Balatonon, amely hitem szerint egész létünk alapját jelenti" - foglalja össze törekvéseit Laposa Bence, a Balatoni KÖR elnöke.

A tó és a tó körüli vendéglátás színvonalának emelkedését az olyan kezdeményezések is erősíthetik, mint például az Év Strandétele verseny, melyet 2015 óta minden évben megrendeznek. A verseny célja a balatoni strandgasztronómia megújítása, hogy a vásárlók ötletes, egészséges, bárhol könnyen és gyorsan elkészíthető, a regionális alapanyagokra támaszkodó ételekkel találkozzanak a strandokon.

De nem csak igényes strandkaja jut a nyaralóknak, hanem igazi ínyencségeket is megkóstolhatnak. A Magyar Konyha évek óta listázza nem csak a fővárosi, de a tó környéki helyeket is legfrissebb nyári számának gasztrokalauz melléklete több száz balatoni helyet listáz, hogy ne csak hekkben, lángosban gondolkodjanak a nyaralók, hanem kóstolják meg a helyi jellegzetes ízeket is, valamint ínyenc étermekbe is térjenek be.

A kiadvány alapján a 10 legjobb ínyenc étterem 2020-ban a Balatonnál:

Bistro Sparhelt - Balatonfüred

Bock Bisztró Balaton - Vonyarcvashegy

Kistücsök Étterem - Baaltonszemes

Kővirág - Köveskál

Kistrinus Gasztroműhely és Borbirtok - Kéthely

Szent Donát Borkúria Bisztró - Csopak

Szőlőhegyi Bisztró - Badacsonytomaj

Terazza Bisro-Bar - Sümeg

Tölgyesi Kúria - Káptalantóti

Villa Kabala - Szigliget

Címlapkép: Getty Images