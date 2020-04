Ez most komoly? Ezentúl csak így mehetnek nyaralni belföldön a magyar családok

Míg alig több mint két hónapja még a turistarohamba belefulladó nagyvárosokról írtunk, mára az üres utcákról, elhagyatott világörökségi helyszínekről, és a szinte haldokló ágazatról szólnak a hírek. De vajon mire számíthatnak a karanténba belefáradó magyarok, mehetnek-e, merjenek-e idén nyaralni? A szakemberek bíznak még a szezonban, ám az egyik legnagyobb hazai szállásfoglaló oldal szerint a valódi érdeklődés a tavalyi év legfeljebb 10-15 százaléka.

Hogy mi lesz az idei nyár sora, már ami az utazásokat, nyaralásokat illeti, az innen, április végéről nézve még teljességgel bizonytalan. Vannak persze különféle elméletek és javaslatok, ám ezeket a forgatókönyveket még bőven felülírhatja az élet. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) március végén közölt legfrissebb előrejelzése szerint a nemzetközi szinten utazók száma 20-30 százalékkal csökkenhet az idén a tavalyi másfél milliárdhoz képest.

Karsai Árpáddal, a Turisztikai Fejlesztők és Tanácsadók Szövetségének alelnökével 2020 februárjának közepén beszélgettünk a városi turizmus, a túlturizmuskapcsán, és hogy miképp fulladnak bele a nagyvárosok a látogatók áradatába. Akkor még nem lehetett pontosan látni, miképp semmisül meg egyik pillanatról a másikra az iparág, ám a szakember már előre látta, érik a változás:

"Egyelőre úgy tűnik, kerülik a nemzetközi utazásokat, az eddig domináló turizmustípust, a városlátogatásokat, a zsúfolt reptereket, és inkább a természetbe menekülnek."

Azon, hogy az emberek 6 hétnyi bezártság után már vágynak a szabadba, a természetbe, vagy csak el otthonról, nem lehet csodálkozni, sőt, most már azt is tudjuk, hogy a magyarok több mint fele utazni készül a járvány után - derült a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megbízásából készült friss kutatásból. A nyári turisztikai szezon kilátásait illetően Guller Zoltán, az ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy át fognak alakulni az utazók prioritásai, és a biztonság lesz a legfőbb szempont.

Menteni a menthetőt Arra, hogy az iparág szinte elsőként esett el, a kormányzat is hamar reagált, így a turizmusban az első félévben nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetnie a szektorban dolgozó 15 ezer vállalkozónak, és június 30-ig a Széchenyi Pihenő Kártyák (SZÉP-kártya) adóterhelését is kevesebb mint a felére csökkentették. Az eddigi 32,5 százalékos adó helyett már csak 15 százalékot kell fizetni, valamint a keretösszeg is emelkedett, a versenyszférában 450 ezerről 800 ezer, a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra. Szintén a turizmust segíti, hogy az év végéig az idegenforgalmi adót nem kell megfizetni.

Megkerestünk több itthon működő szállodaláncot, megkérdeztük tőlük, megindultak-e a foglalások, mit tapasztaltak, ám többen is elzárkóztak a válaszadástól. A hotelektől egyenkénti azonban kaptunk válaszokat, melyekből kiderült, hogy a sok szállodában júniusra már lehet foglalni szobákat, természetesen a szükséges előleg befizetésével. Kérdésünkre elmondták, amennyiben mégsem tudnak kinyitni, ezt az összeg visszajár, azonban ha kinyitnak, de a vendég úgy dönt, mégsem utazik, a legtöbb helyen vouchert adnak, amit egy éven belül fel lehet használni.

Idén akkor belföld?

Hogy rajtunk kívül más is érdeklődik-e szállodai szobák után, arról jelenleg sok egymásnak ellentmondó információra bukkantunk. Mert bár érkeztek olyan hírek, hogy az utóbbi napokban ismét megerősödni látszik egyes balatoni honlapok látogatottsága, és úgy tűnik, hogy már a karantén utáni időszakra is próbálnak terveket szőni a magyar családok, nagy általánosságban az ágazati szakértők szerint azért még óvatosak a vendégek.



"Azt szinte biztosra vehetjük, hogy a belföldi turizmus hamarabb fog fellendülni, mint a nemzetközi utazások piaca, de az eddigiek alapján azt látjuk, hogy aki külföldre tervezett utazni, nem feltétlenül foglal, fogalt még át belföldre" - tudtuk meg a Szállás.hu-tól. Kiemelték azt is, hogy

ez a válság a teljes turizmust megváltoztatja középtávon, hiszen az emberek a járvány elmúltával is máshogy fogják tervezni és a szervezni az utazásaikat.

Az szállásfoglaló oldal adatai szerint a tavalyi szint 10-15 százaléka körül áll a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek bejövő foglalásainak száma. És májusban még szintén nem számíthatnak forgalomra a szállásadók, többen üzemszünetet tartanak vagy akár végleg be is zártak. Vannak olyan partnereik, akik a hosszú távú kiadásban gondolkodnak, de vannak olyanok is, akik a szobáikat karanténra ajánlják fel. Hazánkban van egy szállodalánc, ahol home office céljára is kínálnak szobákat.



A nyári hónapok közül augusztusra látszik némi érdeklődés már, ugyanakkor az adatokat torzíthatja, hogy vannak, akik augusztusra átfoglalták korábbi időpontjukat, és vannak, akik még nem foglalták át későbbre az augusztusi időpontjukat. A Szállás.hu azt javasolja, hogy

aki már foglalt nyárra, de veszélyben érzi az időpontját, keresse az ügyfélszolgálatokat, ahol segítenek új, későbbi időpontra való átfoglalásban.

aki azonban még nem foglalt, szeretne idén nyaralni, de bizonytalan, hogy erre mikor kerülhet sor, annak azt javasolják, hogy keresse az ingyen lemondható és előrefizetés nélküli szálláshelyeket, hiszen ha a helyzet mégsem lesz utazásra alkalmas a kiszemelt időpontban, akkor lemondható vagy rugalmasan átfoglalható őszre, télre vagy más időpontra.

Hasznos, ha a következő hónapokban az utazni vágyók olyan szálláshelyeket keresnek, ami Robinson típusú, azaz elszigetelt, távol esik mindentől, nem alkalmas tömeg kialakulására, és a vendég csak a saját társaságával érintkezik. Külföldi példák szerint az ilyen kisebb szálláshelyek, panziók és vendégházak iránt felértékelődik majd az érdeklődés.

Fél gőzzel

Attól azért mindenkit óvnánk, hogy beleélje magát egy problémamentes álomnyaralásba, amely során eszébe sem jutnak a vírus, a járvány, vagy a karantén szavak, ettől függetlenül a turisztikai szakértők bizakodnak. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Hoffmann Henrik korábban, nagyjából két hete azt nyilatkozta a Tend Fm-nek, nagyon bízik abban, hogy a tó környéki nyári szezon megmenthető, és ő is megerősítette, hogy idén a magyarok körében a belföldi nyaralás kerül előtérben. De hogy mikor, az egyelőre még nagy kérdés.



"Azt várjuk jelenleg éppen, hogy a kormányzat mikor tudja bejelenteni az újranyitást - nem feltétlenül a turizmusét, hanem a gazdaságét. Feltételezhető, hogy 1-2 héten belül, vagy akár még hamarabb is ez megtörténik, és ehhez képest tudnak majd az ágazati szereplők tervezni. Mi abban reménykedünk, hogy ez nagyjából június 15. környékén ez megtörténhet. Ha így lesz, akkor a Budapesten kívüli nyári szezon azért bizonyos mértékig menthető lesz" - ezt már Felsch Tamás, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének ügyvezető igazgatója mondta el a Pénzcentrumnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy

egészen biztos, hogy csak szigorú szabályozások mellett nyithatnak újra a szállodák Magyarországon, és nem fognak teljes kapacitással működni, azaz nem úgy, és nem olyan körülmények között, mint ahogy azt megszokhattuk idáig.

Figyelniük kell majd a vendéglátó részlegeken az asztalok közti távolságokra, be kell tartaniuk az új, a korábbinál sokkal szigorúbb higiéniai előírásokat, a maszk viseletét például. Emellett a szakember szerint számítanunk kell arra is, hogy a kapacitás is korlátozottabb lesz, ahogy a szolgáltatások köre, igénybevétele is változhat. Persze egy ilyen helyzetben, amiben jelenleg, április utolsó napjaiban vagyunk, az a legnehezebb, hogy végeredményben minden hipotetikus. Egyelőre azt sem világos, hogy mekkora igény lesz szálláshelyekre idén nyáron.

"Készülnek különféle segédanyagok a témában, mi optimista módon abban bízunk, hogy ha félgőzzel is, de elindulhat az idei szezon. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy egy 50 szobaszám feletti szálloda mérethatékonyságra van tervezve, ami azt jelenti, hogy nem igazán éri meg üzemeltetni félházzal, hiszen abban az esetben lényegesen kevesebb embert nem kell foglalkoztatni, tehát csak magas költségekkel tud működni.

Éppen ezek miatt én azt gondolom, hogy mindenki nem fog kinyitni, minden egyes hazai szállodának egyszerűen nem fogja megérni. Erre nincs és nem is lesz egységes szabály, mindenkinek meg kell vizsgálnia a saját gazdálkodási egységét, hiszen a nyitás drága mulattság

- hívja fel a figyelmet a szakember. Elképzelhető, hogy a Balaton környékén például erősebb lesz a forgalom, míg egy pici, eldugott településen gyér. De ez szállástípustól is függ: lehet, hogy a privát házak népszerűbbek lesznek idén a körülmények miatt, mint a nagy, több száz szobás szállodák.

Címlapkép: Getty Images