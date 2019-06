Ennyiért vehetsz részt a Csernobil-túrán: most mindenki ezt akarja látni

Május 6-án indult el a HBO és a Sky ötrészes minisorozata, amely a csernobili atomkatasztrófa történetét dolgozza fel. A sorozat bemutatása óta 40 százalékkal nőtt a kereslet a vezetett túrák iránt Csernobilban. A Pénzcentrum utána jár, mennyibe kerül az út, amely életünk egyik legmeghatározóbb élménye is lehet: 80 ezer forinttól akár 200 ezer forintig is terjedhet a túra ára. Az utat szervező irodák Kijevből indítják a csoportokat. Mutatjuk mennyibe kerül a kijutás Kijevbe, és mennyibe kerülnek az egy vagy több napos túrák, akár csernobili éjszakázással.

Már 33 év és két hónap telt el a katasztrófa óta, mely 1986-ban nem csak Európát, hanem az egész világot megrázta. Április 26-án, amikor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora felrobbant, a hirosimai radioaktív felhő erejének 30-40-szeresét jutatta a levegőbe. A radioaktív felhő több országot elért, több tízezer ember halálátokozta, és még évtizedek múlva is érezteti hatását. A nemrég bemutatott sorozat hatására, amely lehetőségeihez mérten valósághűen mutatja be a történteket, most újra felébredt az érdeklődés a tragédia részletei, és helyszíne iránt is.

Az úgynevezett 30 km-es zónát, azt az Ukrajnában található és Fehéroroszországba is átnyúló területet, amelyet a katasztrófa utáni radioaktív kihullás a legnagyobb mértékben beszennyezett, a baleset 25. évfordulóján, 2011 márciusában nyitották meg a turisták előtt. Az eltelt évek során a sugárzás mértéke biztonságos szintre csökkent, ezért engedélyezi Ukrajna szervezett utak keretében, szigorú előírások mellett turistacsoportok bejutást a kitelepített területre. A turisták pedig érkeznek is: sokan látogatnak el évről évre a helyszínre, hogy szembesüljenek a pusztítással. A Reuters adatai szerint, a szervezett túrákat kínáló irodáknál 30-40 százalékkal megugrott az érdeklődés május óta Csernobil iránt:

Az angolnyelvű vezetett túrák átlagosan 100 dollárba, azaz 28-29 ezer forintba kerülnek.

A túrák általában Kijevből indulnak, és nem csak Csernobilt, hanem a közeli Pripyatot is érintik. A szellemvárosban, ahol egykor 50 ezren éltek találhatók a turisták elmondása szerint legmegrázóbb elhagyatott helyek: osztálytermek, óvoda, kórház, rendőrörs, laktanya, lakótömbök, uszoda, postahivatal és az elhagyatott vidámpark területe, ahol a katasztrófa szimbólumává vált óriáskerék is látható. Még helyi lakosokkal is találkozhatunk a túrák során, sőt ott tölthetünk egy éjszakát Csernobilban is: a hotelben töltött éjszaka során a szervező irodák állítása szerint a teljes csend a legmegdöbbentőbb, mely jól érzékelteti a pusztítást mértékét.

Mennyibe kerül a szervezett út Magyarországról?

A magyar oldalakon hirdetett utak közül a CHERNOBYLwel.come többféle túrát is ajánl: az egynapos Retró Út túra 119 euróba, azaz nagyjából 38500 forintba kerül, mely során egy nap alatt járhatjuk körbe Csernobil posztapoklaliptikus világát. A túra Pripyat szellemvárosára koncentrál, a vidámpark és a rendőrös, óvoda, iskola, kórház felfedezésére. A túra Kijevből indul, és oda is ér vissza, az odajutást az ár nem tartalmazza.

A kétnapos túra ára 279 euró, azaz több mint 90 ezer forint.

Ez a túra szintén Kijevből indul, ahonnan transzfer viszi az utasokat a csernobili kivonási zónába, majd éjszakára vissza hotelbe. A kétnapos út alatt a turistáknak lehetőségük van akár a csernobilba visszatelepült lakosokkal is beszélgetni, és még teljesebb képet kapni Pripyat városáról.

Esélyed nyílik, hogy betekintést nyerj a Pripyati szellemváros rejtett részeibe, illetve mai napig működő részlegeibe. Befejezetlen hűtő tornyok, elhagyott hal-laboratórium, farm, rejtélyes Jupiter-gyár, buszállomás, rendőr és tűzoltó állomás... számtalan hely vár arra, hogy kedved szerint felfedezd

- írja a cég honalpja. A túra tartalmazza továbbá a teljes ellátást és folyamatos idegenvezetőt, csak a Kijevig való kijutást nem.

Ottalvós túra

Ma már arra is van lehetőségük a turistáknak, hogy az evakuált zónán belül töltsék az éjszakát. Az exkluzív út során, amelynek része a csernobili atomerőmű meglátogatása, körbevezetik a vendégeket az erőmű még működő részeiben, belépést engednek a vezérlő terembe, a biztonsági vezérlő szobába, a látogató központba, és még sok érdekes helyre. A turisták még az AZS gombot is kipróbálhatják, amelyet a 4-es Reaktor kezelői túl későn nyomtak meg. Az éjszakát az "új Pripyatnak" nevezett Slavutych városában töltik a turisták, ahová vonattal juthatnak el, és ugyanazt az utat tehetik meg, amelyet az erőmű jelenlegi dolgozói minden nap, így lehetőségük nyílik személyesen is találkozni, beszélgetni velük.

A speciális Csernobili automerőmű és Pripjaty túra 399 euró, azaz 130 ezer forint teljes ellátással.

Más túraszervező oldalakon böngészve is hasonló árakkal találkozhatunk: az egynapos túrák nagyjából 50 ezer forint, a több naposak 130 ezer forint körül mozognak, amelyben még nincs benne a kiutazás Kijevbe, és a szállás sem, ha nem csak átutazni terveznénk Ukrajnán. A fapados járatok közül attól függően, hogy hétköznapokon, vagy frekventáltabb napokon utazunk, 15-30 ezer forintba kerül egy út, tehát oda-vissza 30-60 ezer forint, más időszakokban 50-90 ezer forint is lehet a repjegy.

Vonattal a MÁV oldalán azt olvashatjuk, hogy a legkedvezőbb ajánlat jelenleg oda-vissza útra hálókocsi felárral 126,40 euró, vagyis 41 ezer forint. Ha autóval tervezzünk eljutni Kijevbe, forgalom nélkül is 12 órás úttal és 1100 levezetett kilométerrel kell számolnunk. Bár a szomszédban van, mégsincs olyan közel. Összességében maga az utazás és a túra díja Budapestről indulva 80 ezer forinttól akár több mint 200 ezer forint is lehet, attól függően, hogyan utazunk, és hány napos, illetve milyen felépítésű túrát választunk.

Jelenleg legalábbis itt tartanak az árak, kérdés, hogy mikor fog reagálni a kínálat a keresletre. Bár a katasztrófaturizmus műfajba sorolt utak közé tartozik a csernobili atomkatasztrófa helyszínének meglátogatása is, megítélése mára sokkal kevésbé negatív, mint korábban. Ennek az oka az is, hogy az ilyenfajta turizmusból társadalmi és anyagi haszon is származhat: az, hogy nyitva áll a turisták előtt a lehetőség, hogy saját szemükkel lássák a katasztrófa helyszínét, érzékenyítő hatással van. Ukrajna azért is tartotta előnyösnek megnyitni "Csernobil kapuit", mert így talán nem feledkezik meg a világ a meghatározó balesetről. Az ország egyedül ugyanis nem tudná finanszírozni a teljes biztonságot jelentő szarkofágot. Ezen túl pedig bevétel is származik az ilyen utakból, melyek baleset áldozatait is segítik, cserébe a turisták pedig valóban életre szóló élményt kaphatnak.