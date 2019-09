Elég korrekt autókat lehet venni egy új iPhone árából: lehidalsz, ha meglátod a listát

Rengeteg autó közül válogathat az, aki annyit szán egy verdára, amennyibe az új iPhone-ok kerülnek. A Pénzcentrum körülnézett a használtpiacon: néha magunk sem hittük el, miket találtunk.

Az új iPhone-ok horrorárairól már több cikkben is megemlékezett a Pénzcentrum. A hivatalos Apple webshopban a következő árlista szerint adják a legújabb csúcsmobilokat:

iPhone 11

64 GB: 289 990 ft

128 GB: 309 990 ft

256 GB: 349 990 ft

iPhone 11 Pro

64 GB: 399 990 ft

256 GB: 459 990 ft

512 GB: 537 990 ft

iPhone 11 Pro Max

64 GB: 439 990 ft

256 GB: 499 990 ft

512 GB: 577 990 ft

Hát, valóban nem olcsó, főképpen, ha azt nézzük, hogy a hazai nettó átlagkereset a KSH adatai szerint 239 ezer forint volt az első félévben. Tehát a legolcsóbb iPhone is 50 ezerrel többe kerül, mint az átlagos hazai fizetés. Ha ezt például autókra vetízjük le, mégnagyobb a megdöbbenés. A Pénzcentrum megnézte a legnagyobb autóhirdetési weboldalon, hogy milyen verdákat lehet venni a legolcsóbb, illetve a legdrágább iPhone vételárából.

Ezeket vehetnéd iPhone 11 helyett

A legolcsóbb, 64 gigás iPhone árkategóriájában majdnem 4000 gépjárművet hirdetnek Magyarországon. 290 ezer forintért már akár egy 2006-os, dízel Opel Astrát is lehetne venni, amit azzal a szöveggel hirdet a tulaj, hogy

Nem szép, de jön-megy.

Akad még 2006-os Citroen Xsara is, de 15 év alatti Ranault Lagunák és Chevrolet Lacettik is szép számmal futnak. De akár 2002-es Suzuki Swiftet is vehetsz, illetve találtunk egy szintén 2002-es Fiat Puntót is. Tehát, ha a belépő szintű iPhone helyett autót vennél, akkor eléggé a kínálat legaljából kéne választani, és akkor még az átírást meg a többi költséget nem számoltuk bele a vételárba.

Ellenben, ha valaki a legnagyobb 11 Pro Max árát költené el inkább autóra, annak nagyobb a merítés: a kereső szerint több mint 8100 járművet hirdetnek 290 ezer és 580 ezer forint között. Ezt a sávot is jellemzően a G-s Astrák és a Swiftek uralják, de már olyan kocsik is bejönnek a képbe, mint a Citroen C4, vagy a Ford Mondeo. A keretbe már belefér pár 2010-ben gyártott kocsi is: Ford Focust, illetve Citroen Xsarát is lehet ennyiért kapni, bár ezek állapotáról nem tudunk érdemben nyilatkozni. Összességében kijelenthető, hogy 580 ezer forintból ma Magyarországon lehet jó állapotú, nem túl idős használtautót kapni.

Sőt, ha szeretsz veszélyesen élni, akkor akár egy jobbkormányos Alfa Romeo MiTO is a tiéd lehet - és még maradna kb. 80 ezer forintod, amit vélhetően azon nyomban rálocsolhatsz az autóra. Ha pedig vagánykodni akarsz valamivel a lakótelepen, akkor Mercedesből 342 darab férne bele a keretbe: a legkisebb A-osztályos modellek mellett van még C-osztályból is jópár, ezek már az első kereklámpás szériából valókat is látni - ahogyan E-ből is. BMW-ből 239 darab felel meg a keresésnek: a fiatalabbak között szinte csak 3-asokat látni, elvétve felbukkan egy-egy 5-ös is 2002 utánról.

Audiból több mint 240-et hirdetnek ennyiért: a német betegágyak szerelmesei könnyen megtalálhatják számításaikat, hiszen az 512 gigás iPhone 11 Pro Max árából már nem csak "gagyi" A2-esre futja. Van például egy összekerékhajtású A4 Avant 2,5 literes, V6-os TDI motorral: ha nem zavar, hogy oszták papírjai vannak, és a gatyát is leeszi rólad, akkor vígan ölsz bele az 500 ezres vételáron felül további százezreket. Több iPhone árát is bele lehetne ölni abba az A8-asba is, amiben egy 3,3 literes dízelmotor duruzsol: 400 ezer kilométer van benne, a váltót javítani kell, de tuti nem maradsz szégyenben a kisbolt előtt.

Önerőbe is bedobhatod!

De nem is muszáj ilyen koros modellek közül válogatnod, ha iPhone helyett autót vennél! Ha mondjuk egy lízingbe vágnád be a vételárat, akkor az 512 gigás iPhone 11 Pro Max árából 2,9 millió forintig válogathatnál a verdák között - hiszen a lízinghez jellemzően 20% önerő kell, 580 ezer forint pedig ennyire elég.

Ebbe a keretbe több mint 62800 autó fér bele, és akár egy 1,2-es Fiat Pandát is el lehet hozni a szalonból. De a Dacia Logantól kezdve a Citroen C3-ason át a Ford Focuson és a KIA Ceed-en keresztül mindent lehet venni! A hirdetési oldalon konkrétan több mint 1000 olyan autót hirdetnek, ami belefér a keretbe, és 2015 után gyártották!

Nem muszáj lízingelni

Tehát, mint írtuk, a lízingről tudni kell, hogy a szabályok szerint minimum a vételár 20 százalékával kell rendelkeznie annak, aki így akar autót venni. Tehát, hogy a példánál maradjunk, egy 2,9 milliós kocsit néztél ki ,akkor legalább 580 ezret le kell szurkolnod önerőként, hogy megkaphasd a kölcsönt.

Ám nem feltétlenül csak a lízing lehet a megoldás. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira. Alább láthatjuk a kalkulációt, mi történne, ha az 580 ezer forintot személyi kölcsönből pótolnád ki, mondjuk ugyanarra a 2,9 milliós autóra.

A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod. A 2 millió 320 ezer forintos hitelösszegre és 84 hónapos futamidőre leadott kalkuláció alapján látható a rangsoron, hogy a legjobb ajánlatot jelenleg a CIB Bank nyújtja, itt a THM 8,17% a törlesztőrészlet havonta 36 019 forint. Érdemes lehet még megfontolni a Raiffeisen Bank ajánlatát: személyi kölcsöne 8,77%-os THM és 36 102 forintos törlesztőrészlet mellet vehető igénybe. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, futamidő, stb.) keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát.