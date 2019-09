Így lehet nevetséges áron zsírúj iPhone-od: nem vicc, bárki igényelheti

Az idei iPhone-ok is gigadrágán kerültek a boltok polcaira, legalábbis, ami a hivatalos Apple webshopot illeti. Szerencse, hogy a szolgáltatóknak is jut a telefonokból, akik jelentős kedvezményeket adnak a hálózatfüggő mobilokra. A Pénzcentrum most összeszedte a hazai mobilszolgáltatók ajánlatait: kiderült, van, ahol majdnem féláron is elhozhatsz egy zsírúj iPhonet.

Elég húzós árakkal érkezett Magyarországra az Apple legújabb csúcsmobilja, az iPhone 11. A legalapabb, 64 GB-s modell 289 990 forintról indul a vállalat hivatalos magyarországi oldalán, a 128 gigás iPhone 11-ért 309 990 forintot kell fizetni, a legnagyobb 256 GB tárhellyel rendelkező telefon pedig 349 990-be kerül. És ez csak a belépőszintű 11-es iPhone, amelynek csak két hátlapi kamerája van, és nincs belőle igazán nagy kijelzős, csak 5,8 hüvelykes.

Aki több kamerára, vagy nagyobb képernyőre vágyik, annak bizony csak a drágábbik, iPhone 11 Pro, vagy Pro Max jöhet számításba. Ebben többek között már 3 hátlapi kamera van, illetve a Pro Max kijelzője 6,5 hüvelykes - gondolván a tepsi méretű mobilok szerelmeseire. A Pro telefonoknak meg is kérik az árát: a kisebbik 399 990 forintról indul a hivatlaos boltban, ebben 64 giga tárhely van. Az Apple nem vesződött a 128 gigabájtos tárhellyel a drágábbik szériában: 64 után a következő lépcsőfok a 256 GB-s változat, ami 459 990 forintért kapható. Van még Pro-ból 512 gigás is, amit 537 990 forintért árulnak.

És akkor ez még nem is a legteteje: a méretben legnagyobb Pro Max 64 gigás változatát 439 990 forintért lehet megvenni a hivatalos webshopban, a 256 GB-s 499 990-be kerül, a legnagyobb, 512 gigás Pro Maxért pedig - most kapaszkodj meg - 577 990 forintot kell leszurkolni. Nyilván az Apple is kínál részletfizetési lehetőséget, de ez még így is igencsak horror.

Majdnem féláron is meg lehet venni



Iphone-t nem csak a hivatalos Apple webshopból lehet vásárolni: a nagy mobilszolgáltatók mindegyikénél elérhetőek a készülékek. Itt olcsóbban is beszerezheted a legújabb telefonokat, ha kombinálod őket valamilyen díjcsomaggal, és a havidíjhoz hozzá is lehet csapni a törlesztőrészletet. A Pénzcentrum megnézte, milyen lehetőségek vannak a legújabb iPhone-ok beszerzésére a szolgáltatóknál. Fontos megjegyezni, hogy ha szolgáltatónál veszel mobilt, akkor az csak az adott cég SIM-kártyájával lesz kompatibilis, nem kártyafüggetlent adnak.

A Telenornál a 64 gigás iPhone 11-et már 229 989 forintért meg lehet venni, a Blue+S csomagban - ennek havidíja 5990 forint, 2 GB mobilnet van benne, hálózaton belül korlátlanul lehet beszélni, minden más hálózatba pedig 100 percnyi hívást lehet bonyolítani plusz költségek nélkül. Ha 22 havi részletre vennéd meg a telefont, akkor havonta 16 444 forintot kell fizetni összesen. A 128 gigabájtos telefon 254 989 forintba kerül ezzel a csomaggal, vagy havonta 17 580 forintot 22 hónapig.

Az egyel nagyobb, Blue+M csomaggal (4GB net, 250 perc hálózaton kívül) a 64 gigás 11-et már 224 989 forintért meg lehet venni (vagy 22 hónapra összesen 18 216 forintért), a 128 GB-s pedig 244 989-ért lehet a tied (vagy 22 havi részletre 19 125 forintért).

A Blue+L csomagban 8 giga net van, és korlátlan beszélgetés mindenhová, 199 989 forintért el lehet hozni a legkisebb iPhonet (vagy havi 21 080 forintért 22 havi részletre), a nagyobb tárhelyes telefonért így 209 989 forintot kell fizetni - vagy 21 543 forintot 22 hónapig.

A legnagyobb Blue+XXL csomagban minden korlátlan, és még 23,5 giga mobilnetet is elhasználhatsz az EU-ban, nyilván itt a legnagyobb a kedvezmény a telefonra, a 64 gigást 159 990 forintért el lehet hozni (vagy 22 havi részletre 26 262 forintért), a 128 gigabájtos tárhellyel rendelkező iPhone 11 pedig így 176 990 forintba kerül, avagy 27 035 forintba 22 hónapig.

A Telenornál egyébként a 64 gigás iPhone11 listaára 288 990 forint, a 128-asé pedig 308 990.

A vállalat közlése szerint az új telefonok iránt fokozottabb az érdeklődés, mint a tavaly bevezetett modellekre volt - vélhetően, mert mindhárom telefon előrendelhető volt. Az iPhone 11 Pro a cikk megírásakor (hétfő délelőtt) nem is szerepelt a Telenor honlapján az ajánlatok között: a vállalat kérdésünkre azt írta, hogy levették a microsite-ot az árakkal együtt, mivel lezárult az előredelés. Kérésünkre elküldték a 11 Pro és Pro Max árait:

A 64 GB-s iPhone 11 Pro árai a Telenornál:

Blue+S csomagban: 339 990 forint (22 hónapra havi 15 454 forint a havidíjon felül)

Blue+M csomagban: 329 990 forint (22 hónapra havi 14 990 forint a havidíjon felül)

Blue+L csomagban: 307 990 forint (22 hónapra havi 13 999 forint a havidíjon felül)

Blue+XXL csomagban: 263 990 forint (22 hónapra havi 11 999 forint a havidíjon felül)

A 256 GB-s iPhone 11 Pro árai a Telenornál:

Blue+S csomagban: 399 990 forint (22 hónapra havi 18 181 forint a havidíjon felül)

Blue+M csomagban: 389 990 forint (22 hónapra havi 17 726 forint a havidíjon felül)

Blue+L csomagban: 369 990 forint (22 hónapra havi 18 817 forint a havidíjon felül)

Blue+XXL csomagban: 329 990 forint (22 hónapra havi 14 999 forint a havidíjon felül)

A 64 GB-s iPhone 11 Pro Max árai a Telenornál:

Blue+S csomagban: 379 990 forint (22 hónapra havi 17 272 forint a havidíjon felül)

Blue+M csomagban: 369 990 forint (22 hónapra havi 16 817 forint a havidíjon felül)

Blue+L csomagban: 349 990 forint (22 hónapra havi 15 908 forint a havidíjon felül)

Blue+XXL csomagban: 299 990 forint (22 hónapra havi 13 635 forint a havidíjon felül)

A 256 GB-s iPhone 11 Pro Max árai a Telenornál:

Blue+S csomagban: 429 990 forint (22 hónapra havi 19 545 forint a havidíjon felül)

Blue+M csomagban: 419 990 forint (22 hónapra havi 19 090 forint a havidíjon felül)

Blue+L csomagban: 399 990 forint (22 hónapra havi 18 181 forint a havidíjon felül)

Blue+XXL csomagban: 359 990 forint (22 hónapra havi 16 363 forint a havidíjon felül)

A T-nél is jó áron van!

A Telekomnál is többféle csomagban lehet megvenni a három telefont. A sima 11-esből csak 64 gigás van, aminek a listaára 297 660 forint, online és készülékkedvezménnyel egyből lejön belőle 13200 forint, így 284 460-ba kerül. A Telekomnál külön lehet kombinálni az internetes csomagokat és a telefonosokat - az internetes adatforgalomba egy csomó népszerű app (pl. Facebook, Instagram, Waze, Spotify) adatforgalma nem számít bele. Az iPhone 11 árai így alakulnak a Telekomnál, a törleszőrészlet minden esetben 12 930 forint havonta, a többi a csomag díja:

Mobil S díjcsomagban (hálózaton belül korlátlan, kifelé mindenért fizetni kell):

2 GB nettel:22 hónapig havi 16 720 forint

3 GB nettel:22 hónapig havi 17 320 forint

10 GB nettel:22 hónapig havi 19 720 forint

Korlátlan nettel: 22 hónapig havi 24 130 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 25 720 forint havonta 22 hónapig

Mobil M díjcsomagban (hálózaton belül korlátlan + 90 perc vagy SMS kívülre):

2 GB nettel: 22 hónapig havi 19 170 forint

3 GB nettel:22 hónapig havi 19 770 forint

10 GB nettel: 22 hónapig havi 22 170 forint

Korlátlan nettel: 22 hónapig havi 25 680 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 27 270 forint havonta 22 hónapig

Mobil L díjcsomagban (belföldön korlátlan telefon és SMS):

2 GB nettel: két évig havi 22 870 forint

3 GB nettel: két évig havi 23 470 forint

10 GB nettel: két évig havi 25 270 forint

Korlátlan nettel: két évig havi 28 180 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 29 770 forint havonta

Mobil XL díjcsomagban (minden korlátlan + díjmentes Multi SIM kártya)

2 GB nettel: 22 hónapig havi 24 870 forint

3 GB nettel:22 hónapig havi 25 470 forint

10 GB nettel:22 hónapig havi 25 770 forint

Korlátlan nettel:22 hónapig havi 28 180 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 29 770 forint havonta 22 hónapig.

Az iPhone 11 Proból elérhető a 64 gigás, és a 256 GB-s verzió is. A 64-es listaára 410 960 forint, de lejön belőle összesen 117 600 forint kedvezmény, így 294 360 forintért lehet egy összegben megvenni. A nagyobbik mobil 473 660 forintért kapható, de kedvezményekkel együtt 357 660-ba kerül. A törlesztő a 64 gigásnál 13 380 forint, a 256-osnál pedig 16 230 forint, ezen felül kell még kifizetni a díjcsomagot. A havidíjak a következőképp alakulnak, ha új csomagot kötsz az iPhone-ra:

Mobil S díjcsomagban (hálózaton belül korlátlan, kifelé mindenért fizetni kell):

2 GB nettel: a 64GB-s 22 hónapig havi 21 870 forint, a 256-os pedig 24 720 forint.



3 GB nettel: a 64GB-s 22 hónapig havi 22 470 forint, a 256-os pedig 25 320 forint.

10 GB nettel: a 64GB-s 22 hónapig havi 24 870 forint, a 256-os pedig 27 720 forint.

Korlátlan nettel: a 64GB-s 22 hónapig havi 29 280 forint, a 256-os pedig 32 130 forint.

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: a 64GB-s 30 870 forint havonta 22 hónapig, a 256-os pedig 33 720 forint.

Mobil M díjcsomagban (hálózaton belül korlátlan + 90 perc vagy SMS kívülre):

2 GB nettel: 22 hónapig havi 24 320 forint, a 256-os pedig 27 170 forint.

3 GB nettel:22 hónapig havi 24 920 forint, a 256-os pedig 27 770 forint.

10 GB nettel: 22 hónapig havi 27 320 forint, a 256-os pedig 30 170 forint.

Korlátlan nettel: 22 hónapig havi 30 830 forint, a 256-os pedig 33 680 forint.

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 32 420 forint havonta 22 hónapig, a 256-os pedig 35 270 forint.

Mobil L díjcsomagban (belföldön korlátlan telefon és SMS):

2 GB nettel: két évig havi 28 020 forint, a 256-os pedig 30 870 forint.

3 GB nettel: két évig havi 28 620 forint, a 256-os pedig 31 470 forint.

10 GB nettel: két évig havi 30 420 forint, a 256-os pedig 33 270 forint.

Korlátlan nettel: két évig havi 33 330 forint, a 256-os pedig 36 180 forint.

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 34 920 forint havonta, a 256-os pedig 37 770 forint.

Mobil XL díjcsomagban (minden korlátlan + díjmentes Multi SIM kártya)

2 GB nettel: 22 hónapig havi 30 020 forint, a 256-os pedig 32 870 forint.

3 GB nettel:22 hónapig havi 30 620 forint, a 256-os pedig 33 470 forint.

10 GB nettel:22 hónapig havi 30 920 forint, a 256-os pedig 33 770 forint.

Korlátlan nettel:22 hónapig havi 33 330 forint, a 256-os pedig 36 180 forint.

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 34 920 forint havonta 22 hónapig, a 256-os pedig 37 770 forint.



Az iPhone 11 Pro Max-ból szintén csak a 64 gigás érhető el a Telekomnál. Ennek a listaára 452 540 forint, kedvezményekkel együtt 335 940 forintért vihető - ha részletre veszed, a havi törlesztő 15 270, és erre jön még a szolgáltatás havidíja. Csomagonként a következőképp alakulnak az árak, ha tök új szerződést kötsz:

Mobil S díjcsomagban (hálózaton belül korlátlan, kifelé mindenért fizetni kell):

2 GB nettel:22 hónapig havi 23 760 forint

3 GB nettel:22 hónapig havi 24 360 forint

10 GB nettel:22 hónapig havi 26 760 forint

Korlátlan nettel: 22 hónapig havi 31 170 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 32 760 forint havonta 22 hónapig

Mobil M díjcsomagban (hálózaton belül korlátlan + 90 perc vagy SMS kívülre):

2 GB nettel: 22 hónapig havi 26 210 forint

3 GB nettel:22 hónapig havi 26 810 forint

10 GB nettel: 22 hónapig havi 29 210 forint

Korlátlan nettel: 22 hónapig havi 32 720 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 34 310 forint havonta 22 hónapig

Mobil L díjcsomagban (belföldön korlátlan telefon és SMS):

2 GB nettel: két évig havi 29 910 forint

3 GB nettel: két évig havi 30 510 forint

10 GB nettel: két évig havi 32 310 forint

Korlátlan nettel: két évig havi 35 220 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 36 810 forint havonta

Mobil XL díjcsomagban (minden korlátlan + díjmentes Multi SIM kártya)

2 GB nettel: 22 hónapig havi 31 910 forint

3 GB nettel:22 hónapig havi 32 510 forint

10 GB nettel:22 hónapig havi 32 810 forint

Korlátlan nettel:22 hónapig havi 35 220 forint

Korlátlan nettel + HBO GO előfizetéssel: 36 810 forint havonta 22 hónapig.

A Vodafone sem fukarkodott az akciókkal



A Pénzcentrum megkeresésre a Vodafone közölte, hogy mindhárom új iPhone elérhető a kínálatukban: a sima 11-es 128GB belső memóriával fekete, fehér és piros színekben, a Pro és a Pro Max pedig 64GB illetve 256GB belső memóriával, éjzöld, asztroszürke és ezüst színekben. A 11-es listaára egyösszegű vásárlással, feltöltőkártyával, 3000 forint kezdő feltöltés esetén 314 790 forinr, a 64 gigás Pro 407 790-be kerül ugynígy, a nagyobbik tárhelyes pedig 470 190 forintba. A 64 GB-s Pro Max 447 090 forintért kapható a fenti feltételekkel, a 256-os pedig 507 990 forintba kerül.

Hozzátették, hogy az eddigi statisztikák alapján az iPhone 11 Pro a legnépszerűbb készülék, a Red Infinity Pro pedig a legnépszerűbb tarifa. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a teljes korlátlanságot biztosító Red Infinity Pro tarifához 42 000 forint Infinity Pro készülékár kedvezmény is tartozik. A telefonok árai a következőképpen alakulnak a Vodánál:

Red Live díjcsomaggal, ami havonta 9 990 forintba kerül (5 GB belföldi adatforgalom, plusz korlátlan videó, chat és közösségi appok):

iPhone 11 128GB: 300 090 forint, vagy havonta 14 290 forint 21 havi részletre

iPhone 11 Pro 64GB: 388 290 forint, vagy havonta 18 490 forint

iPhone 11 Pro 256GB: 447 090 forint, vagy havonta 21 290 forint

iPhone 11 Pro Max 64GB: 426 090 forint, vagy havonta 20 290 forint

iPhone 11 Pro Max 256GB: 484 890 forint, vagy havonta 23 090 forint.

Red Infinity Pro díjcsomaggal, ami havonta 15 990 forintba kerül (minden korlátlan, plusz alap készülékbiztosítás):

iPhone 11 128GB: 258 090 forint, vagy havonta 12 290 forint 21 havi részletre

iPhone 11 Pro 64GB: 346 290 forint, vagy havonta 16 490 forint

iPhone 11 Pro 256GB: 405 090 forint, vagy havonta 19 290 forint

iPhone 11 Pro Max 64GB: 384 090 forint, vagy havonta 18 290 forint

iPhone 11 Pro Max 256GB: 442 890 forint, vagy havonta 21 090 forint.

A csomagokhoz két éves hűségnyilatkozatot kell aláírni.