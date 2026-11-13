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Modernist housing building in Vilnius, Lithuania
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Zseniális húzással reagált a balti főváros a globális Outlook leállásra: a fél világ ezen szakad

Pénzcentrum
2026. november 13. 15:17 2 perc

Miközben felhasználók milliói bosszankodtak az Outlook pénteki leállása miatt, a marketingesek lecsaptak: Vilnius postagalambokkal viccelődött, a Ryanair pedig egyszerűen közölte: az Outlook azt mondta, vegyél ki egy szabadnapot. A technikai hiba néhány óra alatt a valós idejű marketing egyik legjobb friss példájává vált.

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Miközben felhasználók milliói bosszankodtak az Outlook szolgáltatás kimaradásai miatt, Litvánia fővárosa, Vilnius váratlanul meglátta az internetes fennakadásokban rejlő lehetőséget. A város hivatalos turisztikai szervezete egy frappáns kampánnyal reagált a történtekre, amely néhány óra alatt végigsöpört a közösségi médián.

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A Go Vilnius Facebook-posztja egy galambot ábrázoló kreatívval jelent meg, amely a Microsoft Outlook jól ismert logóját "szállítja". A kép felett a következő szöveg olvasható: „No Outlook? No problem. Vilnius has excellent pigeons.” Azaz: „Nincs Outlook? Nem probléma. Vilniusnak kiváló postagalambjai vannak.”

A poszt szövege sem maradt adós a szurkálódással: „A Microsoftnak szerverei vannak, Vilniusnak szárnyai. Találd ki, ki kézbesít még mindig.”

Az akció azért működik ennyire jól, mert több olyan elemet is ötvöz, amit a marketingesek általában külön-külön próbálnak megvalósítani. Egyrészt egy aktuális, mindenki által ismert problémára reagál. Másrészt a márkanév és a szolgáltatás neve szinte magától kínálta a szóviccet: az Outlook leállt, a galambposta viszont "még mindig működik". Harmadrészt a kampány nem erőltetetten reklámoz, hanem szórakoztat, miközben észrevétlenül felhívja a figyelmet a városra.

A gerillamarketing egyik alapelve, hogy kis költségvetésből próbál maximális figyelmet generálni. Ehhez általában gyors reakciókészség, kreativitás és egy jó ötlet kell. A vilniusi kampány valószínűleg sokkal több emberhez jutott el, mint amennyit egy hagyományos turisztikai hirdetésből ugyanekkora összegért el lehetne érni.

Nem Vilnius volt azonban az egyetlen, aki gyorsan reagált a helyzetre. A Ryanair is beszállt a tréfálkozásba, ahogy azt a légitársaságtól már megszokhattuk. A cég mindössze ennyit posztolt: „Outlook said: take Friday off”, vagyis az Outlook szerint ideje péntekre szabadnapot kivenni.

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A bejegyzés tökéletesen illeszkedik a Ryanair évek óta épített kommunikációs stílusába. A légitársaság közösségimédia-felületei rendszeresen reagálnak aktuális eseményekre, internetes mémekre vagy éppen versenytársak botlásaira, gyakran egyetlen rövid mondattal.

A két példa jól mutatja, miért számít hatékonynak a valós idejű marketing. Egy ilyen poszt elkészítése töredékébe kerül egy hagyományos kampánynak, mégis hatalmas elérést generálhat, ha sikerül eltalálni a megfelelő pillanatot. Az interneten ugyanis sokszor nem az nyer, akinek a legnagyobb a költségvetése, hanem az, aki a leggyorsabban képes reagálni arra, amiről éppen mindenki beszél.

 
Címlapkép: Getty Images
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