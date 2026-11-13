Mintegy tizenkét órán át tartó globális leállás bénította meg a Microsoft kulcsfontosságú szolgáltatásait, köztük az Outlookot és a Teamst.
Globális fennakadást okozott a Microsoft súlyos leállása: megbénultak a céges és kormányzati rendszerek
Több mint tizenkét órán át tartó súlyos üzemzavar bénította meg a Microsoft legfontosabb szolgáltatásait, köztük az Outlookot, a Teamset és a Copilotot. A vállalat történetének egyik legsúlyosabb leállása világszerte fennakadásokat okozott a cégek és a kormányzati szervek kommunikációjában. A technológiai óriás szerverproblémákkal magyarázta a hibát, kizárva a kibertámadás lehetőségét.
A Microsoft pénteki tájékoztatása szerint a hibajavítások szélesebb körű bevezetése után már mutatkoznak a stabilizálódás jelei. A vállalat hibajelentése alapján a Microsoft 365 azon funkciói váltak elérhetetlenné, amelyek a levelezést és a naptárkezelést biztosító, felhőalapú Exchange Online platformra épülnek, míg a rendszertől független szolgáltatások zavartalanul működtek tovább.
A leállás komoly fennakadásokat okozott az államigazgatásban az Egyesült Államokban, Japánban és Ausztráliában is. Az amerikai képviselőház és a japán kormányzati informatikai infrastruktúra egyaránt megsínylette a hibát, Ausztráliában pedig a szövetségi rendőrség és a hírszerzés rendszerei is érintettek voltak. Tony Burke ausztrál kiberbiztonsági miniszter megerősítette, hogy a fennakadások elsősorban az e-mail-rendszereket sújtották. - számolt be a Reuters.
Az üzleti életben és a pénzügyi szektorban szintén rendkívüli intézkedésekre volt szükség. Tajvanon a befektetési alapok és a biztosítók munkája is megakadt, egy ottani pénzügyi cég például kénytelen volt visszatérni a fax használatához az ügyletek visszaigazolására, egy másik vállalat pedig visszavont egy kötvény-visszavásárlási tranzakciót. Európában az Euronext tőzsdeüzemeltető és a dán Maersk hajózási vállalat jelzett levelezési problémákat, a brit Aviva biztosítónak pedig vészforgatókönyvet kellett életbe léptetnie a pénzügyi beszámolójával kapcsolatos befektetői konferenciahívásához.
A technológiai és a közlekedési ágazat sem maradt érintetlen. Az OpenAI és az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztők a Microsoft-integrációk hibájáról számoltak be, míg több indiai légitársaság, köztük az Air India és az IndiGo az ügyfélszolgálati levelezés akadozására figyelmeztette az utasokat. A hibák miatt az amerikai Workhorse Group elektromoskamion-gyártó több nappal elhalasztotta negyedéves gyorsjelentésének közzétételét, a svájci Richemont luxusipari konszern pedig rövid időre elcsúsztatta féléves jelentését.
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A mostani már a második komolyabb leállás idén a Microsoft 365 rendszerében a januári, illetve a tavaly októberi üzemzavarok után, a múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális fennakadásokat. Josh Gilbert, az eToro kereskedési platform elemzője szerint a befektetők egyelőre napirendre térnek az eset felett, mivel az ügyfelek nem tudják egyik napról a másikra lecserélni a Microsoft ökoszisztémáját. Ugyanakkor rámutatott, hogy ha a megbízhatósági problémák rendszeressé válnak, a vállalatok informatikai részlegei kétszer is meggondolják majd, hogy még több üzleti folyamatot bízzanak-e egyetlen szolgáltatóra.
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