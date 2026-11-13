Globális fennakadást okozott a Microsoft súlyos leállása: megbénultak a céges és kormányzati rendszerek

Több mint tizenkét órán át tartó súlyos üzemzavar bénította meg a Microsoft legfontosabb szolgáltatásait, köztük az Outlookot, a Teamset és a Copilotot. A vállalat történetének egyik legsúlyosabb leállása világszerte fennakadásokat okozott a cégek és a kormányzati szervek kommunikációjában. A technológiai óriás szerverproblémákkal magyarázta a hibát, kizárva a kibertámadás lehetőségét.

A Microsoft pénteki tájékoztatása szerint a hibajavítások szélesebb körű bevezetése után már mutatkoznak a stabilizálódás jelei. A vállalat hibajelentése alapján a Microsoft 365 azon funkciói váltak elérhetetlenné, amelyek a levelezést és a naptárkezelést biztosító, felhőalapú Exchange Online platformra épülnek, míg a rendszertől független szolgáltatások zavartalanul működtek tovább.

A leállás komoly fennakadásokat okozott az államigazgatásban az Egyesült Államokban, Japánban és Ausztráliában is. Az amerikai képviselőház és a japán kormányzati informatikai infrastruktúra egyaránt megsínylette a hibát, Ausztráliában pedig a szövetségi rendőrség és a hírszerzés rendszerei is érintettek voltak. Tony Burke ausztrál kiberbiztonsági miniszter megerősítette, hogy a fennakadások elsősorban az e-mail-rendszereket sújtották. - számolt be a Reuters.

Az üzleti életben és a pénzügyi szektorban szintén rendkívüli intézkedésekre volt szükség. Tajvanon a befektetési alapok és a biztosítók munkája is megakadt, egy ottani pénzügyi cég például kénytelen volt visszatérni a fax használatához az ügyletek visszaigazolására, egy másik vállalat pedig visszavont egy kötvény-visszavásárlási tranzakciót. Európában az Euronext tőzsdeüzemeltető és a dán Maersk hajózási vállalat jelzett levelezési problémákat, a brit Aviva biztosítónak pedig vészforgatókönyvet kellett életbe léptetnie a pénzügyi beszámolójával kapcsolatos befektetői konferenciahívásához.

A technológiai és a közlekedési ágazat sem maradt érintetlen. Az OpenAI és az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztők a Microsoft-integrációk hibájáról számoltak be, míg több indiai légitársaság, köztük az Air India és az IndiGo az ügyfélszolgálati levelezés akadozására figyelmeztette az utasokat. A hibák miatt az amerikai Workhorse Group elektromoskamion-gyártó több nappal elhalasztotta negyedéves gyorsjelentésének közzétételét, a svájci Richemont luxusipari konszern pedig rövid időre elcsúsztatta féléves jelentését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mostani már a második komolyabb leállás idén a Microsoft 365 rendszerében a januári, illetve a tavaly októberi üzemzavarok után, a múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális fennakadásokat. Josh Gilbert, az eToro kereskedési platform elemzője szerint a befektetők egyelőre napirendre térnek az eset felett, mivel az ügyfelek nem tudják egyik napról a másikra lecserélni a Microsoft ökoszisztémáját. Ugyanakkor rámutatott, hogy ha a megbízhatósági problémák rendszeressé válnak, a vállalatok informatikai részlegei kétszer is meggondolják majd, hogy még több üzleti folyamatot bízzanak-e egyetlen szolgáltatóra.