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Globális fennakadást okozott a Microsoft súlyos leállása: megbénultak a céges és kormányzati rendszerek

Pénzcentrum
2026. november 13. 11:06 2 perc

Több mint tizenkét órán át tartó súlyos üzemzavar bénította meg a Microsoft legfontosabb szolgáltatásait, köztük az Outlookot, a Teamset és a Copilotot. A vállalat történetének egyik legsúlyosabb leállása világszerte fennakadásokat okozott a cégek és a kormányzati szervek kommunikációjában. A technológiai óriás szerverproblémákkal magyarázta a hibát, kizárva a kibertámadás lehetőségét.

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A Microsoft pénteki tájékoztatása szerint a hibajavítások szélesebb körű bevezetése után már mutatkoznak a stabilizálódás jelei. A vállalat hibajelentése alapján a Microsoft 365 azon funkciói váltak elérhetetlenné, amelyek a levelezést és a naptárkezelést biztosító, felhőalapú Exchange Online platformra épülnek, míg a rendszertől független szolgáltatások zavartalanul működtek tovább.

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A leállás komoly fennakadásokat okozott az államigazgatásban az Egyesült Államokban, Japánban és Ausztráliában is. Az amerikai képviselőház és a japán kormányzati informatikai infrastruktúra egyaránt megsínylette a hibát, Ausztráliában pedig a szövetségi rendőrség és a hírszerzés rendszerei is érintettek voltak. Tony Burke ausztrál kiberbiztonsági miniszter megerősítette, hogy a fennakadások elsősorban az e-mail-rendszereket sújtották. - számolt be a Reuters.

Az üzleti életben és a pénzügyi szektorban szintén rendkívüli intézkedésekre volt szükség. Tajvanon a befektetési alapok és a biztosítók munkája is megakadt, egy ottani pénzügyi cég például kénytelen volt visszatérni a fax használatához az ügyletek visszaigazolására, egy másik vállalat pedig visszavont egy kötvény-visszavásárlási tranzakciót. Európában az Euronext tőzsdeüzemeltető és a dán Maersk hajózási vállalat jelzett levelezési problémákat, a brit Aviva biztosítónak pedig vészforgatókönyvet kellett életbe léptetnie a pénzügyi beszámolójával kapcsolatos befektetői konferenciahívásához.

A technológiai és a közlekedési ágazat sem maradt érintetlen. Az OpenAI és az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztők a Microsoft-integrációk hibájáról számoltak be, míg több indiai légitársaság, köztük az Air India és az IndiGo az ügyfélszolgálati levelezés akadozására figyelmeztette az utasokat. A hibák miatt az amerikai Workhorse Group elektromoskamion-gyártó több nappal elhalasztotta negyedéves gyorsjelentésének közzétételét, a svájci Richemont luxusipari konszern pedig rövid időre elcsúsztatta féléves jelentését.

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A mostani már a második komolyabb leállás idén a Microsoft 365 rendszerében a januári, illetve a tavaly októberi üzemzavarok után, a múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális fennakadásokat. Josh Gilbert, az eToro kereskedési platform elemzője szerint a befektetők egyelőre napirendre térnek az eset felett, mivel az ügyfelek nem tudják egyik napról a másikra lecserélni a Microsoft ökoszisztémáját. Ugyanakkor rámutatott, hogy ha a megbízhatósági problémák rendszeressé válnak, a vállalatok informatikai részlegei kétszer is meggondolják majd, hogy még több üzleti folyamatot bízzanak-e egyetlen szolgáltatóra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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