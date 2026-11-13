Brutális lehűlés éri el Magyarországot: kemény fagyok jönnek a hétvégén

A Nyugat-Európában már komoly fennakadásokat okozó Charles ciklon megérkezett Magyarországra, kiadós esőt és viharos szelet hozva magával. Bár a csapadék péntek délutánra eláll, a hétvégén drasztikus lehűlésre, a hajnali órákban pedig kemény, akár mínusz 7 fokos fagyokra is számítani kell

A portugál meteorológiai szolgálat által elnevezett mediterrán viharrendszer az elmúlt napokban végigsöpört Délnyugat-Európán. Portugáliában a 120–140 kilométer/órás széllökések és a heves esőzések miatt iskolákat és közintézményeket kellett bezárni. A spanyolországi Málaga térségében a rövid idő alatt lezúduló, nagy mennyiségű csapadék okozott villámárvizeket és fakidőléseket.

Hazánkban a csütörtökön érkezett hidegfront mentén helyenként akár 40 milliméternyi eső is eshet, de árvízveszélytől nem kell tartani, mivel a folyók kiszáradt medre könnyedén elnyeli a hirtelen érkező vizet. Pénteken a nap első felében még a csapadék és az erős, sokfelé viharos északnyugati szél határozza meg az időjárást. Bár az eső délutánra fokozatosan megszűnik, az erős szél továbbra is megmarad. A hőmérséklet napközben alig változik, a csúcsértékek 10 fok körül alakulnak.

Az igazi változást a hétvége tartogatja. A felhők elvonulásával a derült éjszakákon jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a leghidegebb órákban általában mínusz 6 és plusz 3 fok közötti értékeket mérhetünk, de helyenként akár mínusz 7 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A ciklon hátoldalán beáramló fagyos levegő hatására a Zemplén magasabban fekvő részein átmenetileg havas eső és hózápor is kialakulhat.

Szombat reggelre a Dunától keletre pára és sűrű köd képződhet. Napközben a légmozgás fokozatosan mérséklődik – élénk széllökések már csak a Dunántúlon fordulhatnak elő –, a levegő pedig 7 és 12 fok közé melegszik. Vasárnap csapadék nem várható, de a napsütést már gyakrabban zavarják felhők. A déli, délkeleti szél sokfelé ismét megélénkül, északnyugaton meg is erősödik, a nappali csúcsértékek pedig 6 és 12 fok között alakulnak - írja a met.hu.