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Vége lehet a reménytelen reggeli dugóknak: nagy erőkkel készítik elő az új ingázóútvonalat
Utazás

Vége lehet a reménytelen reggeli dugóknak: nagy erőkkel készítik elő az új ingázóútvonalat

Pénzcentrum
2026. november 13. 17:28 2 perc

Megkezdődik a területszerzések előkészítése a Budakeszin és a budapesti Budakeszi úton tervezett új buszsávok megépítéséhez – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

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A beruházás elsődleges célja, hogy a Zsámbéki-medencéből és Budakesziről a fővárosba ingázók jelentős menetidő-megtakarítást érjenek el a reggeli csúcsforgalomban, amikor a buszok jelenleg az autókkal együtt araszolnak a dugóban. A tárcavezető a fejlesztés szükségességét indokolva hangsúlyozta, hogy "ha a busz sem gyorsabb az autónál, nehéz rávenni az embereket, hogy a közösségi közlekedést válasszák."

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A projekt jelenlegi szakaszában 73 ingatlan érintettségét kell rendezni, amire elsősorban egy új átkötő út kialakítása miatt van szükség. Az érintett tulajdonosok várhatóan 2027 első negyedévében kapják meg a vételi ajánlatokat, amelyeket független igazságügyi szakértői értékbecslés alapján határoznak majd meg.

Az első ütemben megvalósuló budakeszi fejlesztés során a Fő utcán 2,13 kilométer, a Budaörsi úton 660 méter, a Temető utcában pedig 160 méter hosszan alakítanak ki buszsávot. Emellett a Pátyi út és a Budaörsi út között egy közel egy kilométeres új összekötő út is épül, további 510 méteren pedig felújítják és kiszélesítik a meglévő útszakaszt. A beruházás részeként a Szőlőskerti területen egy új buszvégállomást és egy 200 férőhelyes P+R parkolót is létesítenek, valamint korszerűsítik az érintett csomópontokat, útburkolatokat és gyalogátkelőhelyeket.

A budakeszi munkálatok már rendelkeznek a szükséges útépítési engedéllyel, és jelenleg a feltételes kivitelezési közbeszerzés előkészítése zajlik. A projekt ütemezése kapcsán a miniszter kiemelte, hogy "a kivitelezés a beruházáshoz szükséges teljes forrás rendelkezésre állását követően indulhat el." Ezzel párhuzamosan, egy külön ütemben halad tovább a budapesti Budakeszi útra tervezett további buszsávok engedélyezése, valamint a kapcsolódó közműfejlesztések összehangolása.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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