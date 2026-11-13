2026. november 13. péntek Szilvia
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy régi, kiszáradt, elhalt faág veszélyesen a járdára zuhant. Élet- és egészségveszély kidőlt fa viharos
Utazás

Tombol az ítéletidő Magyarországon: víz alá kerültek az utak, autók rekedtek a csapdában

MTI
2026. november 13. 08:33 1 perc

Országszerte számos helyen okozott károkat a csütörtök óta tartó esőzés és az erős szél: kidőlt fák akadályozzák a közlekedést, több településen elárasztott aluljárókban rekedt autósokhoz, víz alá került épületekhez riasztották a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közlemény szerint a felázott talaj miatt több helyen fák dőltek az utakra, máshol az erős szél szakított le ágakat. Több autós is a katasztrófavédelem segítségét kérte, miután elárasztott aluljárókban rekedt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapesten, a Ferencvárosi pályaudvarnál egy időre le kellett zárni az Illatos úti aluljárót, ahol a felgyülemlett esővíz miatt két autó is elakadt. Győrben, a Bisinger József híd alatt, a Szent István úton szintén egy vízben elakadt személyautót kellett kitolniuk a tűzoltóknak. Szombathelyen a Csaba utcai felüljáró alatt, a gyalogos részen összegyűlt vizet szivattyúzták, Balatonfüreden pedig a vasútállomásnál kellett hasonló okból beavatkozni.

Tökölön, a Csépi úton egy hentesüzletbe folyt be az esővíz, míg a Veszprém vármegyei Vilonyán a kiöntött Séd-patak elárasztotta egy családi ház pincéjét. Az 54-es főúton, Bugacpusztánál, valamint az 1-es főúton, Szárligetnél kidőlt fák akadályozták a forgalmat. Hajdúnánás és Görbeháza között egy úttestre dőlt fa miatt egy személyautó az árokba csúszott. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán - közölte a katasztrófavédelem.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #tűzoltók #vihar #időjárás #eső #viharkár #katasztrófavédelem #esőzés #károk #viharos szél

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:40
09:36
09:26
09:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
november 12. 17:24 Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
november 12. 13:49 Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
2026. november 12.
Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon
2026. november 12.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
NAPTÁR
Tovább
2026. november 13. péntek
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
6 napja
Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
3
2 hete
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
4
5 napja
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család
5
1 napja
Kiadós esővel és viharos széllel érkezik a hidegfront: ezekben a megyékben várható a legtöbb csapadék
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 13. 08:40
Érkezik a Leonidák meteorraj: óránként akár 15 hullócsillagot is láthatunk az égen ezen a napon
Pénzcentrum  |  2026. november 13. 06:30
Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
Agrárszektor  |  2026. november 13. 08:59
Hidegbetörés jön: lecsap a fagy Magyarországra, mutatjuk, mi várható