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Döntött a parlament: megváltoztatja az időzónáját ez az ország

MTI
2026. november 13. 18:29 2 perc

Új időzónára tér át Grönland 2027 őszétől, az erről szóló döntést a sziget parlamentje csütörtökön hagyta jóvá.

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Jövő ősztől Grönland visszatér a korábban, 2023 előtt alkalmazott UTC -3 (az egyezményes koordinált világidő -3 óra) időzónához - írta a Sermitsiaq című grönlandi lap. Ennek következtében a közép-európai térség és Grönland között a mostaninál egy órával hosszabb, azaz négy óra időeltolódás lesz. A nyári időszámítás nem változik, hogy az eltolódás ne nőjön öt órára.

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A hivatalosan a Dán Királysághoz tartozó, de nagy fokú autonómiával rendelkező Grönlandon évek óta vitáznak arról, hogy a terület melyik időzónához tartozzon. 2023-ban a sziget nagy része az UTC -2 zónára váltott azzal a céllal, hogy "közelebb" kerüljenek Dániához és Európa többi részéhez. Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő nem támogatta a visszatérést a régi időzónához, mert szerinte ennek hátrányai lehetnek majd az európai országokkal folytatott kereskedelemben.

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Az egészségügyben is lesznek következményei a döntésnek, rövidebb idő áll majd rendelkezésre a dániai szakorvosokkal folytatott kommunikációra. Az időzónaváltás negatívan érintheti továbbá a légi járatokat is. A Sermitsiaq jelentése szerint azonban sok grönlandi szívesen tér vissza az UTC -3 időzónába, mintegy 4 ezer ember támogatta az ügyben indított aláírásgyűjtést. Grönlandon nagyjából 56 ezer ember él.
Címlapkép: Getty Images
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