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Vihar után kidőlt fa az erdőben
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Kiadták a figyelmeztetést: komoly károkat okozott az ítéletidő, a Mecsekben már az erdei kirándulás is veszélyes lehet

HelloVidék
2026. november 13. 10:45 2 perc

A hosszan tartó esőzés miatt felázott talaj és a várható erős széllökések következtében fák dőlhetnek ki a Mecsekben. A Péccsel szomszédos parkerdőket fenntartó városüzemeltetési társaság ezért arra kéri a kirándulókat, hogy a következő napokban ne induljanak erdei sétára. Közben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is figyelmeztetést adott ki: a viharos szél és a hirtelen lezúduló csapadék már országszerte komoly károkat okozott.

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A Biokom NKft. az MTI-hez eljuttatott közleményében arra hívta fel a természetjárók figyelmét, hogy a hegységben az elmúlt napokban lehullott, nagy mennyiségű eső miatt meggyengült a talajban a fák stabilitása, így a közelgő viharos - akár óránkénti hetven kilométeres - széllökések hatására akár egész fák is kifordulhatnak a földből, illetve ágak szakadhatnak le.

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A balesetek megelőzése és az emberek biztonsága érdekében azt kéri a társaság, hogy aki teheti, a következő napokban kerülje a mecseki parkerdő látogatását.

Komoly károkat okozott a viharos szél és a hirtelen lezúduló csapadék

Országszerte számos helyen okozott károkat a csütörtök óta tartó esőzés és az erős szél: kidőlt fák akadályozzák a közlekedést, több településen elárasztott aluljárókban rekedt autósokhoz, víz alá került épületekhez riasztották a tűzoltókat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken.

  • Győrben, a Bisinger József híd alatt, a Szent István úton szintén egy vízben elakadt személyautót kellett kitolniuk a tűzoltóknak.
  • Szombathelyen a Csaba utcai felüljáró alatt, a gyalogos részen összegyűlt vizet szivattyúzták ,
  • Balatonfüreden a vasútállomásnál kellett hasonló okból beavatkozni.
  • Tökölön, a Csépi úton egy hentesüzletbe folyt be az esővíz,
  • a Veszprém vármegyei Vilonyán a kiöntött Séd-patak elárasztotta egy családi ház pincéjét.
  • Budapesten, a Ferencvárosi pályaudvarnál egy időre le kellett zárni az Illatos úti aluljárót, ahol a felgyülemlett esővíz miatt két autó is elakadt.

Jelenleg egy mediterrán ciklon alakítja térségünk időjárását, emiatt a nap első felében borongós, esős időre számíthatunk. Délután eláll az eső, de még marad a felhős, borongós idő. Sokfelé lesz erős, viharos az északnyugati szél. Napközben pedig 8 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén már szárazabb időjárásban lesz részünk, ugyanakkor visszatérnek a hajnali fagyok, a legalacsonyabb hőmérséklet szombaton -6 és +3 fok, míg vasárnap -7 és +1 fok között alakul. A nappalok szintén hűvösebbek lesznek.
Címlapkép: Getty Images
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