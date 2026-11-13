Egyre nagyobb mínuszba kerültek pénteken az amerikai technológiai részvények.
Hopp! Változott a forint jegyzése - így áll most a magyar pénz
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A hetet a forint vegyes eredménnyel zárta. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Este hét órakor az eurót 364,40 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,50 forint után, a dollár jegyzése 330,45 forintra ment le 330,53 forintról, a svájci franké pedig 393,67 forintra csökkent 395,44-ről.
A hetet a forint az euróval szemben 0,4 százalék, a dollár ellenében 1,4 százalék gyengüléssel fejezte be, a svájci frankkal szemben pedig 0,8 százalékkal erősebben.
Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet.
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A magyar fizetőeszköz mindhárom meghatározó devizával szemben veszített az értékéből a reggeli jegyzésekhez képest.
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