Hopp! Változott a forint jegyzése - így áll most a magyar pénz

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A hetet a forint vegyes eredménnyel zárta. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Este hét órakor az eurót 364,40 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,50 forint után, a dollár jegyzése 330,45 forintra ment le 330,53 forintról, a svájci franké pedig 393,67 forintra csökkent 395,44-ről.

A hetet a forint az euróval szemben 0,4 százalék, a dollár ellenében 1,4 százalék gyengüléssel fejezte be, a svájci frankkal szemben pedig 0,8 százalékkal erősebben.