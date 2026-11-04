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Budapest, Magyarország - 2019. március: Logó egy reptéri busz oldalán egy budapesti buszmegállóban, Budapest belvárosában
Utazás

Fontos újítás a budapesti reptéri buszokon: ezt minden utazónak érdemes tudnia

Pénzcentrum
2026. november 4. 10:48 1 perc

Vadonatúj, kifejezetten a repülőtéri utazások igényeihez igazított csuklós autóbuszok álltak forgalomba november 2-től a 100E Repülőtéri Expressz vonalán – közölte a Budapest Városháza egy Facebook-bejegyzésben.

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Az utazási komfort növelése érdekében a most bemutatott járművek alacsony padlós kialakítással, korszerű utastájékoztató rendszerrel, valamint modern biztonsági berendezésekkel rendelkeznek. A reptéri járat sajátosságait figyelembe véve a csomagok kényelmes elhelyezésére is nagy hangsúlyt fektettek.

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"Az új MAN buszok utasterében külön poggyásztartókat alakítottak ki, ahol mérettől függően akár 15–25 bőrönd vagy nagyobb hátizsák is kényelmesen elfér" – részletezték a bejegyzésben. A vonalon közlekedő járműpark megújítása már el is indult a fővárosban, ennek keretében "az első hat új jármű már meg is kezdte a szolgálatot, a teljes flotta 24 buszból áll majd".
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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