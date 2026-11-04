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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 4.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 4.)

Pénzcentrum
2026. november 4. 07:45 2 perc

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 4., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.05: Hajnalra, reggelre inkább csak a Dunántúlon képződhetnek átmeneti ködfoltok, esetleg rétegfelhőzet. Ezek fokozatos zsugorodását, feloszlását döntően napos idő követi. Csapadék nem lesz. Az északias szél a Tiszántúlon néhol megélénkülhet. Hajnalban általában -3, +3 fok várható, az északi fagyzugokban lehet ennél hidegebb. Kora délután 8, 13 fok várható.

2026.11.06: Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik - a látási viszonyok javulását alapvetően derült, napos, száraz idő követi, esetleg az északkeleti megyék fölé sodródhatnak alacsonyszintű felhők. Az északi, északkeleti szelet északkeleten néhol élénk lökések kísérhetik, másutt alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad a légáralmás. A minimum jórészt -5 és 0 fok között várható, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet, a magasabban fekvő helyeken és a szeles északkeleti tájakon enyhébb idő valószínű. A csúcsérték 9 és 14 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.04. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az időjárásra érzékenyek szervezetét. (2026.11.04)

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