Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 4.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 4., szerda.
Névnap
Károly
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 364.39 Ft
CHF: 397.02 Ft
GBP: 436.68 Ft
USD: 324.56 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41750 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13000 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.05: Hajnalra, reggelre inkább csak a Dunántúlon képződhetnek átmeneti ködfoltok, esetleg rétegfelhőzet. Ezek fokozatos zsugorodását, feloszlását döntően napos idő követi. Csapadék nem lesz. Az északias szél a Tiszántúlon néhol megélénkülhet. Hajnalban általában -3, +3 fok várható, az északi fagyzugokban lehet ennél hidegebb. Kora délután 8, 13 fok várható.
2026.11.06: Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik - a látási viszonyok javulását alapvetően derült, napos, száraz idő követi, esetleg az északkeleti megyék fölé sodródhatnak alacsonyszintű felhők. Az északi, északkeleti szelet északkeleten néhol élénk lökések kísérhetik, másutt alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad a légáralmás. A minimum jórészt -5 és 0 fok között várható, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet, a magasabban fekvő helyeken és a szeles északkeleti tájakon enyhébb idő valószínű. A csúcsérték 9 és 14 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.04. szerda éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az időjárásra érzékenyek szervezetét. (2026.11.04)
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