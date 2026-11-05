Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi

A spanyolországi Asador Etxebarri nyerte el a világ legjobb éttermének járó címet a 2026-os rangsorban, amelyet a The 50 szervezet hirdetett ki a perui Limában tartott szerda esti díjátadón - írta meg a CNN. Magyar étterem nincs a listán, viszont bécsi igen.

A baszkföldi Atxondo településen működő Asador Etxebarri a különleges grillezési technikájának köszönheti világhírnevét.

A győztes séf, Bittor Arguinzoniz hatalmas megtiszteltetésnek nevezte az elismerést, sikerének legfőbb inspirációjaként pedig az édesanyákat és nagymamákat emelte ki, akik szerinte mind kiváló szakácsok voltak.

Végre az nyerte a világ legjobb étterme díjat, aki semmit sem tett a cím megszerzéséért! Rengeteg csúcsséf van világszerte, aki bármit megtenne, vagy már meg is tett, hogy elnyerje ezt a címet. De most egy olyan ért célba, aki kampányolás helyett csak áll a konyhában a forróságban és dolgozik

- fogalmazott a toplista kapcsán Jókuti András, közismertebb nevén a „Világevő”, Magyarország egyik legbefolyásosabb gasztrobloggere, világutazója és gasztronómiai szakembere.

A ranglista második helyét a bangkoki Gaggan szerezte meg, míg a harmadik a koppenhágai Alchemist lett, amelyet rendkívüli szakmai tudásáért méltattak. A negyedik helyen a mexikóvárosi Quintonil végzett – amely egyúttal Latin-Amerika legjobb étterme is lett –, az ötödik pozíciót pedig a kínai kulináris örökségre és történelemre építő hongkongi Wing érdemelte ki.

Észak-Amerika legjobbja a tizenegyedik helyre rangsorolt New York-i Atomix lett. A koreai étterem séfje, Pak Dzsonghjon emellett elnyerte a Chef's Choice (Séfek választása) különdíjat is, amiért munkásságával lenyűgöző betekintést enged a saját kultúrájába.

A gasztronómia Oscar-díjaként emlegetett elismeréseket a korábban 50 Best néven ismert szervezet, a The 50 ítéli oda. A rangsort egy több mint 1100 nemzetközi szakértőből, köztük szakírókból és séfekből álló akadémia szavazatai alapján állítják össze, lefedve a világ 28 régióját. A szervezet célja nem csupán a csúcsgasztronómia (fine dining), hanem a valóban innovatív konyhaművészet elismerése.

A szabályok értelmében egy étterem csak egyszer kaphatja meg a fődíjat. A korábbi győztesek – mint például a tavalyi, torinói gálán diadalmaskodó perui Maido – a későbbiekben egy különálló, "Best of the Best" elnevezésű elit kategóriába kerülnek át.

A teljes lista: