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Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi

Pénzcentrum
2026. november 5. 07:53 3 perc

A spanyolországi Asador Etxebarri nyerte el a világ legjobb éttermének járó címet a 2026-os rangsorban, amelyet a The 50 szervezet hirdetett ki a perui Limában tartott szerda esti díjátadón - írta meg a CNN. Magyar étterem nincs a listán, viszont bécsi igen.

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A baszkföldi Atxondo településen működő Asador Etxebarri a különleges grillezési technikájának köszönheti világhírnevét.

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A győztes séf, Bittor Arguinzoniz hatalmas megtiszteltetésnek nevezte az elismerést, sikerének legfőbb inspirációjaként pedig az édesanyákat és nagymamákat emelte ki, akik szerinte mind kiváló szakácsok voltak.

Végre az nyerte a világ legjobb étterme díjat, aki semmit sem tett a cím megszerzéséért! Rengeteg csúcsséf van világszerte, aki bármit megtenne, vagy már meg is tett, hogy elnyerje ezt a címet. De most egy olyan ért célba, aki kampányolás helyett csak áll a konyhában a forróságban és dolgozik

- fogalmazott a toplista kapcsán Jókuti András, közismertebb nevén a „Világevő”, Magyarország egyik legbefolyásosabb gasztrobloggere, világutazója és gasztronómiai szakembere.

A ranglista második helyét a bangkoki Gaggan szerezte meg, míg a harmadik a koppenhágai Alchemist lett, amelyet rendkívüli szakmai tudásáért méltattak. A negyedik helyen a mexikóvárosi Quintonil végzett – amely egyúttal Latin-Amerika legjobb étterme is lett –, az ötödik pozíciót pedig a kínai kulináris örökségre és történelemre építő hongkongi Wing érdemelte ki.

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Észak-Amerika legjobbja a tizenegyedik helyre rangsorolt New York-i Atomix lett. A koreai étterem séfje, Pak Dzsonghjon emellett elnyerte a Chef's Choice (Séfek választása) különdíjat is, amiért munkásságával lenyűgöző betekintést enged a saját kultúrájába.

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A gasztronómia Oscar-díjaként emlegetett elismeréseket a korábban 50 Best néven ismert szervezet, a The 50 ítéli oda. A rangsort egy több mint 1100 nemzetközi szakértőből, köztük szakírókból és séfekből álló akadémia szavazatai alapján állítják össze, lefedve a világ 28 régióját. A szervezet célja nem csupán a csúcsgasztronómia (fine dining), hanem a valóban innovatív konyhaművészet elismerése.

A szabályok értelmében egy étterem csak egyszer kaphatja meg a fődíjat. A korábbi győztesek – mint például a tavalyi, torinói gálán diadalmaskodó perui Maido – a későbbiekben egy különálló, "Best of the Best" elnevezésű elit kategóriába kerülnek át.

A teljes lista:

  1. Asador Etxebarri (Atxondo, Spanyolország)
  2. Gaggan (Bangkok, Thaiföld)
  3. Alchemist (Koppenhága, Dánia)
  4. Quintonil (Mexikóváros, Mexikó)
  5. Wing (Hongkong)
  6. The Chairman (Hongkong)
  7. Kjolle (Lima, Peru)
  8. Kadeau (Koppenhága, Dánia)
  9. Diverxo (Madrid, Spanyolország)
  10. Plénitude (Párizs, Franciaország)
  11. Atomix (New York, Egyesült Államok)
  12. Sorn (Bangkok, Thaiföld)
  13. Mérito (Lima, Peru)
  14. Suhring (Bangkok, Thaiföld)
  15. Odette (Szingapúr)
  16. Tuju (São Paulo, Brazília)
  17. Mingles (Szöul, Dél-Korea)
  18. Nusara (Bangkok, Thaiföld)
  19. Jan (München, Németország)
  20. Piazza Duomo (Alba, Olaszország)
  21. Meet the Bund (Sanghaj, Kína)
  22. Boragó (Santiago, Chile)
  23. Vyn (Skillinge, Svédország)
  24. Al Gatto Verde (Modena, Olaszország)
  25. Lasai (Rio de Janeiro, Brazília)
  26. Masque (Mumbai, India)
  27. Reale (Castel di Sangro, Olaszország)
  28. Trèsind Studio (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek)
  29. Enigma (Barcelona, Spanyolország)
  30. Steirereck (Bécs, Ausztria)
  31. Celele (Cartagena, Kolumbia)
  32. Potong (Bangkok, Thaiföld)
  33. Elkano (Getaria, Spanyolország)
  34. Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Franciaország)
  35. La Colombe (Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság)
  36. Ru Yuan (Hangcsou, Kína)
  37. Nuema (Quito, Ecuador)
  38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Olaszország)
  39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Svájc)
  40. Jordnær (Koppenhága, Dánia)
  41. Onjium (Szöul, Dél-Korea)
  42. Bozar (Brüsszel, Belgium)
  43. Le Calandre (Rubano, Olaszország)
  44. Don Julio (Buenos Aires, Argentína)
  45. Mayta (Lima, Peru)
  46. El Chato (Bogotá, Kolumbia)
  47. Le Louis XV – Alain Ducasse (Monte-Carlo, Monaco)
  48. Ikoyi (London, Anglia)
  49. Naar (Kasauli, India)
  50. Saint Peter (Sydney, Ausztrália)
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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