A BKK a járműbelsőkben kihelyezett matricákkal még több lehetőséget biztosít a digitális jegyek egyszerű és gyors érvényesítésére.
Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi
A spanyolországi Asador Etxebarri nyerte el a világ legjobb éttermének járó címet a 2026-os rangsorban, amelyet a The 50 szervezet hirdetett ki a perui Limában tartott szerda esti díjátadón - írta meg a CNN. Magyar étterem nincs a listán, viszont bécsi igen.
A baszkföldi Atxondo településen működő Asador Etxebarri a különleges grillezési technikájának köszönheti világhírnevét.
A győztes séf, Bittor Arguinzoniz hatalmas megtiszteltetésnek nevezte az elismerést, sikerének legfőbb inspirációjaként pedig az édesanyákat és nagymamákat emelte ki, akik szerinte mind kiváló szakácsok voltak.
Végre az nyerte a világ legjobb étterme díjat, aki semmit sem tett a cím megszerzéséért! Rengeteg csúcsséf van világszerte, aki bármit megtenne, vagy már meg is tett, hogy elnyerje ezt a címet. De most egy olyan ért célba, aki kampányolás helyett csak áll a konyhában a forróságban és dolgozik
- fogalmazott a toplista kapcsán Jókuti András, közismertebb nevén a „Világevő”, Magyarország egyik legbefolyásosabb gasztrobloggere, világutazója és gasztronómiai szakembere.
A ranglista második helyét a bangkoki Gaggan szerezte meg, míg a harmadik a koppenhágai Alchemist lett, amelyet rendkívüli szakmai tudásáért méltattak. A negyedik helyen a mexikóvárosi Quintonil végzett – amely egyúttal Latin-Amerika legjobb étterme is lett –, az ötödik pozíciót pedig a kínai kulináris örökségre és történelemre építő hongkongi Wing érdemelte ki.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Észak-Amerika legjobbja a tizenegyedik helyre rangsorolt New York-i Atomix lett. A koreai étterem séfje, Pak Dzsonghjon emellett elnyerte a Chef's Choice (Séfek választása) különdíjat is, amiért munkásságával lenyűgöző betekintést enged a saját kultúrájába.
A gasztronómia Oscar-díjaként emlegetett elismeréseket a korábban 50 Best néven ismert szervezet, a The 50 ítéli oda. A rangsort egy több mint 1100 nemzetközi szakértőből, köztük szakírókból és séfekből álló akadémia szavazatai alapján állítják össze, lefedve a világ 28 régióját. A szervezet célja nem csupán a csúcsgasztronómia (fine dining), hanem a valóban innovatív konyhaművészet elismerése.
A szabályok értelmében egy étterem csak egyszer kaphatja meg a fődíjat. A korábbi győztesek – mint például a tavalyi, torinói gálán diadalmaskodó perui Maido – a későbbiekben egy különálló, "Best of the Best" elnevezésű elit kategóriába kerülnek át.
A teljes lista:
- Asador Etxebarri (Atxondo, Spanyolország)
- Gaggan (Bangkok, Thaiföld)
- Alchemist (Koppenhága, Dánia)
- Quintonil (Mexikóváros, Mexikó)
- Wing (Hongkong)
- The Chairman (Hongkong)
- Kjolle (Lima, Peru)
- Kadeau (Koppenhága, Dánia)
- Diverxo (Madrid, Spanyolország)
- Plénitude (Párizs, Franciaország)
- Atomix (New York, Egyesült Államok)
- Sorn (Bangkok, Thaiföld)
- Mérito (Lima, Peru)
- Suhring (Bangkok, Thaiföld)
- Odette (Szingapúr)
- Tuju (São Paulo, Brazília)
- Mingles (Szöul, Dél-Korea)
- Nusara (Bangkok, Thaiföld)
- Jan (München, Németország)
- Piazza Duomo (Alba, Olaszország)
- Meet the Bund (Sanghaj, Kína)
- Boragó (Santiago, Chile)
- Vyn (Skillinge, Svédország)
- Al Gatto Verde (Modena, Olaszország)
- Lasai (Rio de Janeiro, Brazília)
- Masque (Mumbai, India)
- Reale (Castel di Sangro, Olaszország)
- Trèsind Studio (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek)
- Enigma (Barcelona, Spanyolország)
- Steirereck (Bécs, Ausztria)
- Celele (Cartagena, Kolumbia)
- Potong (Bangkok, Thaiföld)
- Elkano (Getaria, Spanyolország)
- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Franciaország)
- La Colombe (Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság)
- Ru Yuan (Hangcsou, Kína)
- Nuema (Quito, Ecuador)
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Olaszország)
- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Svájc)
- Jordnær (Koppenhága, Dánia)
- Onjium (Szöul, Dél-Korea)
- Bozar (Brüsszel, Belgium)
- Le Calandre (Rubano, Olaszország)
- Don Julio (Buenos Aires, Argentína)
- Mayta (Lima, Peru)
- El Chato (Bogotá, Kolumbia)
- Le Louis XV – Alain Ducasse (Monte-Carlo, Monaco)
- Ikoyi (London, Anglia)
- Naar (Kasauli, India)
- Saint Peter (Sydney, Ausztrália)
A Pénzcentrum 2026. november 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vadonatúj, kifejezetten a repülőtéri utazások igényeihez igazított csuklós autóbuszok álltak forgalomba november 2-től a 100E Repülőtéri Expressz vonalán.
A Pénzcentrum 2026. november 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bekeményít a novemberi időjárás: egyre hidegebbek lesznek az éjszakák, kemény fagyokra kell készülni
Szerdán többnyire napos, száraz idő várható Magyarországon, a hőmérséklet azonban már csak 8 és 13 fok között alakul.
Három magyar étterem is bekerült a világ legjobbjai közé, világhírű Michelin-csillagos helyekkel kerültek egy listára
A VIRTU, az ISSEI és a Tortuga is bekerült a nemzetközi TOP 100-as válogatásba.
Mérsékelte idei eredmény-előrejelzését a Lufthansa, miután a német légitársaság 2026-ra becsült üzemanyagköltsége 9,3 milliárd euróra nőtt.
Naponta közel 900 autóst kapnak gyorshajtáson Budapesten: brutális összeget fizettek be a szabályszegők
Az év első hat hónapjában összesen 157 105 gyorshajtást mértek a budapesti traffipaxok, ami átlagosan napi 868 szabályszegésnek felel meg.
Tarthatatlanná vált a helyzet a magyar utakon: kemény szigorítást sürget a szakember az ételfutárokkal szemben
: Piroson hajtanak át, a járdán száguldoznak, mégsem könnyű őket megbüntetni. A KRESZ-professzor változást sürget.
A Pénzcentrum 2026. november 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Óriási változás a fővárosi közlekedésben: újfajta buszok érkeznek, ilyenek korábban még sosem jártak Budapest utcáin
Ez a pilot projekt azt szeretné bizonyítani, hogy a Magyarországon megtermelt fenntartható energiával el lehet látni budapesti tömegközlekedési célokat is.
A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, ezért a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe is felszállt.
A tervek szerint 2027-től csak akkor léphet életbe az árkorlátozás, ha a benzin vagy a gázolaj drágulásának üteme tartósan és jelentősen meghaladja az európai uniós...
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
Már nem kell sokat várni arra, hogy Magyarországon is megjelenjenek az első hópelyhek
Nagyot esett hétfőn a kőolaj világpiaci ára, miután a befektetők biztatóbb jeleket látnak a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésére.
Közel 4 millió forintos számlát is kaphat az a fiatal túrázó, akit két társa hátrahagyott az osztrák Alpokban, miután a hóviharban már nem tudta folytatni...
A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból épült meg, amelynek 85 százalékát kínai hitelből finanszírozták.
A Pénzcentrum 2026. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapesti közlekedők, figyelem! Komoly változás jön ezen a forgalmas villamosvonalon: egész novemberre korlátozás lép életbe
A belváros felé tartóknak az M4-es metró, illetve a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as vagy a 214-es autóbusz igénybevételét javasolják.