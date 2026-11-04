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Utazás

Csak 9 százalékuk hozza, amit ígér: csúnyán leszerepeltek az ötcsillagos szállodák, Budapest viszont a világ élmezőnyébe került

Pénzcentrum
2026. november 4. 13:44 4 perc

Nem feltétlenül az ötcsillagos szállodák nyújtják a legjobb élményt, és a drágább szálláshelyek sem garantálják, hogy a vendégek elégedetten távoznak. Egy friss nemzetközi kutatás több mint 15 ezer hotel csillagbesorolását vetette össze a vendégek értékeléseivel, az eredmények pedig meglepő különbségeket mutatnak. A lista élén a spanyolországi Málaga végzett, de Budapest is bekerült a világ tíz legjobban teljesítő úti célja közé. A felmérésből az is kiderült, hogy az ötcsillagos szállodáknak különösen nehéz megfelelniük a vendégek elvárásainak.

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A szállodák csillagbesorolása nem minden országban jelent pontosan ugyanolyan minőséget, ráadásul a vendégek véleménye sokszor eltér attól, amit a hivatalos kategória alapján várnának. Az InsureandGo utasbiztosító friss kutatása több mint 15 ezer hotel besorolását hasonlította össze a vendégek tapasztalataival. Az eredmények szerint a szálláshelyek 62 százaléka a csillagbesorolásánál jobb értékelést kapott, miközben mindössze 19 százalékuk teljesített az elvárások alatt.

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A különbségek egyik oka, hogy nincs egységes, világszerte alkalmazott szállodai minősítési rendszer. Az Egyesült Királyságban például olyan szervezetek ellenőrzik a hoteleket, mint az AA, amelynek értékeléséért a szálláshelyek fizetnek, Európa jelentős részén közös Hotelstars-kritériumok érvényesülnek, az Egyesült Államokban pedig nincs hivatalos rendszer. Így egy háromcsillagos hotel szolgáltatásai és színvonala országonként jelentősen eltérhetnek.

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A kutatás alapján a spanyolországi Málaga szállodái teljesítettek a legjobban: a hotelek 90,7 százaléka a hivatalos besorolásánál magasabb vendégértékelést kapott. A második helyen a svájci Zermatt végzett 89,5 százalékkal, a harmadik pedig az amerikai Orlando lett 88,1 százalékkal. A tízes toplistán Budapest is helyet kapott: a magyar fővárosban a szállodák 78,8 százaléka múlta felül a csillagbesorolása alapján elvárt színvonalat.

A karácsonyi vásárok miatt is népszerű úti célok közül Krakkó és Bukarest szintén bekerült az élmezőnybe, előbbi 85,6, utóbbi 81,4 százalékos eredménnyel. Az országok közül Spanyolország szerepelt a legjobban: Málaga mellett Sevilla, Barcelona és Madrid is bekerült a legjobb 25 úti cél közé. Európa összesen 18 helyet szerzett meg a rangsor első 25 pozíciójából.

A lista másik végén elsősorban luxus- és üdülőközpontok találhatók. A Dominikai Köztársaságban fekvő Punta Canában a szállodák 71,8 százaléka kapott a csillagbesorolásánál rosszabb vendégértékelést. Dohában ez az arány 63,2, Hongkongban pedig 49,2 százalék volt. A tízes listán szerepel még Marrákes, Dubaj, Abu-Dzabi, Míkonosz, Bodrum, Mumbai és Melbourne is.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy az ötcsillagos szállodáknak különösen nehéz megfelelniük a vendégek elvárásainak. Mindössze 9 százalékuk kapott olyan értékelést, amely megfelelt az ötcsillagos színvonalnak. Ezzel szemben a négycsillagos hotelek 94 százaléka elérte vagy felülmúlta a saját kategóriájához kapcsolódó elvárásokat. A több mint 770 ezer negatív vendégvélemény elemzése alapján a panaszok egyik leggyakoribb oka az ár-érték arány: a vendégek ugyanis a szállásért fizetett összeg alapján alakítják ki az elvárásaikat. A szolgáltatások minősége és a reggeli szintén gyakran szerepel a kifogások között.

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A kutatás készítői ezért azt javasolják, hogy foglalás előtt nem csak a csillagbesorolást, hanem a vendégek friss értékeléseit is érdemes ellenőrizni, és azt is célszerű megnézni, pontosan milyen szolgáltatásokat tartalmaz a szállásdíj. A magasabb kategória ugyanis önmagában nem jelent garanciát arra, hogy a hotel valóban megfelel a vendégek elvárásainak.

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Címlapkép: Getty Images
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