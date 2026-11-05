Történelmi rekordot döntött az El Niño: ezekre a veszélyekre figyelmeztetik a lakosságot és az utazókat

Rendkívüli erősségű és kiszámíthatatlan viharok sújtották Kelet-Ázsiát az elmúlt hónapokban a rekordokat döntő El Niño éghajlati jelenség miatt. A tajfunok a Fülöp-szigetektől Japánig több tucat emberéletet követeltek, megbénították a közlekedést és súlyos károkat okoztak a mezőgazdaságban, miközben a Csendes-óceán felszíni hőmérséklete soha nem látott szintre emelkedett - írta a BBC.

Bár a térség partvidékein élők hozzászoktak a szélsőséges időjáráshoz, a nyár és az ősz szokatlanul pusztító viharokat hozott. Októberben az ötös erősségű hurrikánnak megfelelő, 295 km/órás széllökésekkel érkező Champi tajfun miatt szinte teljesen leállt az élet a 23 milliós Tajvanon. Noha a vihar végül elkerülte a szárazföldet, esőzései és közvetett hatásai így is komoly fennakadásokat okoztak. Hongkongban, Tajvanon és Japánban járatok százait törölték, a Fülöp-szigeteki Batanes-szigetcsoportnál lezárták a tengerparti utakat, a japán Okinaván pedig 15 ezer háztartás maradt áram nélkül.

A pusztító viharok sorozata már júniusban elkezdődött, amikor a Mekkhala tajfun és a Higos trópusi vihar egyszerre érte el Japán keleti partjait, egymillió embert kényszerítve otthona elhagyására. Júliusban a Narra trópusi vihar öntött el falvakat Dél-Kínában, augusztusban pedig a Csendes-óceánon 16 napig tomboló Dolphin szupertajfun csapott le Kelet-Kínára, súlyos áradásokat és több tucat halálos áldozatot hagyva maga után. Nem sokkal később a Saudel tajfun bénította meg a közlekedést három délkelet-kínai városban, míg Japánban a Csan-hom tajfun okozott meglepetést azzal, hogy a szokásos délről északra tartó irány helyett keletről nyugatra szelte át az országot.

A szélsőségek hátterében az átlagosan két-hét évente jelentkező El Niño áll, amely a Csendes-óceán keleti részének felmelegedésével és a széljárás megváltozásával világszerte befolyásolja az időjárást. A brit meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a mostani, várhatóan februárig vagy márciusig tartó jelenség a mérések kezdete óta a legerősebb lehet. Szeptemberben az egyenlítői Csendes-óceán felszíni vízhőmérséklete 4 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves átlagot, ami 1949 óta a legmagasabb érték, megdöntve az 1997 decemberében mért 3,6 fokos rekordot.

A szokatlanul meleg víz miatt a viharok a szokásosnál keletebbre alakulnak ki, és mivel hosszabb ideig haladnak a felmelegedett óceán felett, jóval pusztítóbbá válnak. A szezonális viharok összenergiáját mérő úgynevezett halmozott ciklonenergia (ACE) mutatója idén várhatóan a harmincéves átlag közel kétszerese lesz Délkelet- és Kelet-Ázsiában. A kínai meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a tengerfelszín hőmérséklete a következő három hónapban tovább emelkedhet, ami a szeptember–októberben tetőző tajfunszezon után is komoly aggodalomra ad okot.

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A magasabb hőmérséklet kockázatait jól mutatja egy manilai klimatológus, Rafaela Jane Delfino és kutatócsoportja által végzett szimuláció. A szakemberek a Fülöp-szigeteket korábban sújtó hatalmas viharok, köztük a 2013-ban több mint hatezer emberéletet követelő Haiyan szupertajfun adatait vizsgálva megállapították, hogy a melegebb légköri viszonyok 26 százalékkal növelik a lehulló csapadék összmennyiségét. Ez különösen súlyos veszélyt jelent a Fülöp-szigeteken, ahol az évi mintegy húsz trópusi vihar és a monszunesők okozta áradások már most is napokra megbénítanak teljes városokat, a lakosság pedig utcai tüntetéseken tiltakozik az árvízvédelmi alapokat érintő korrupció miatt.

Az érintett országok igyekeznek felkészülni a közvetlen következményekre. Japánban élelmiszer és alapvető készletek felhalmozására, valamint a szél által felkapható kültéri tárgyak rögzítésére kérték a lakosságot, Kínában pedig korszerűsítik a riasztási rendszereket és felmérik a veszélyeztetett területeket. Eközben a Fülöp-szigetek és délkelet-ázsiai szomszédai a mezőgazdasági termelés, különösen a rizstermesztés várható kieséseire készülnek, ezért műtrágyával és egyéb támogatásokkal segítik a gazdálkodókat.