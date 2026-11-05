Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 5.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 5.

Névnap

Imre

Friss hírek

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. november 4.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 5, 6, 17, 24, 25, 29

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 41 db

5-ös találat: 2021 db

4-es találat: 33775 db



OTP: 42660 Ft

MOL: 5100 Ft

RICHTER: 12900 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.06: Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik. Napközben a látási viszonyok javulását követően többnyire derült, napos, száraz idő várható, csupán az északkeleti, keleti megyék fölé sodródhatnak alacsonyszintű felhők. Eleinte gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás, majd a nap második felében a keleti harmadban az északira, északkeletire forduló szél megélénkül, északkeleten olykor erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 13 fok között alakul.

2026.11.07: Hajnalra többfelé pára, foltokban köd képződik, helyenként alacsonyszintű rétegfelhőzet is lehet az égen. Ezek feloszlását követően napos, száraz idő várható fátyolfelhőkkel. A keleties szél az Alföldön még néhol megélénkülhet. Reggelre zömmel -5 és +2 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet, míg a szelesebb alföldi részeken enyhébb idő valószínű. A csúcsérték 8 és 12 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2026.11.05. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.05)

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