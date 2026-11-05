Hét százalékkal, 3048 milliárd forintra nőtt a bevallott nettó tőkejövedelem Magyarországon 2025-ben, miközben az ilyen jövedelemmel rendelkezők száma alig változott.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 5.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 5.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
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CHF: 395.16 Ft
GBP: 434.09 Ft
USD: 321.7 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42660 Ft
MOL: 5100 Ft
RICHTER: 12900 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.06: Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik. Napközben a látási viszonyok javulását követően többnyire derült, napos, száraz idő várható, csupán az északkeleti, keleti megyék fölé sodródhatnak alacsonyszintű felhők. Eleinte gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás, majd a nap második felében a keleti harmadban az északira, északkeletire forduló szél megélénkül, északkeleten olykor erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 13 fok között alakul.
2026.11.07: Hajnalra többfelé pára, foltokban köd képződik, helyenként alacsonyszintű rétegfelhőzet is lehet az égen. Ezek feloszlását követően napos, száraz idő várható fátyolfelhőkkel. A keleties szél az Alföldön még néhol megélénkülhet. Reggelre zömmel -5 és +2 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet, míg a szelesebb alföldi részeken enyhébb idő valószínű. A csúcsérték 8 és 12 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2026.11.05. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.05)
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