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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 5.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 5.)

Pénzcentrum
2026. november 5. 07:45 3 perc

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 5.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.37 Ft
CHF: 395.16 Ft
GBP: 434.09 Ft
USD: 321.7 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. november 4.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 5, 6, 17, 24, 25, 29</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 41 db<br> 5-ös találat: 2021 db<br> 4-es találat: 33775 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 42660 Ft
MOL: 5100 Ft
RICHTER: 12900 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.06: Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik. Napközben a látási viszonyok javulását követően többnyire derült, napos, száraz idő várható, csupán az északkeleti, keleti megyék fölé sodródhatnak alacsonyszintű felhők. Eleinte gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás, majd a nap második felében a keleti harmadban az északira, északkeletire forduló szél megélénkül, északkeleten olykor erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 13 fok között alakul.

2026.11.07: Hajnalra többfelé pára, foltokban köd képződik, helyenként alacsonyszintű rétegfelhőzet is lehet az égen. Ezek feloszlását követően napos, száraz idő várható fátyolfelhőkkel. A keleties szél az Alföldön még néhol megélénkülhet. Reggelre zömmel -5 és +2 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet, míg a szelesebb alföldi részeken enyhébb idő valószínű. A csúcsérték 8 és 12 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2026.11.05. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.05)

Akciók

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Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

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