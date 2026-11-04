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Kiadták a riasztást: itt az ideje elővenni a téli gumikat, sarkvidéki hideg érkezik

Pénzcentrum
2026. november 4. 15:03 2 perc

Érkeznek az éjszakai fagyok Magyarországra, amelyek a következő napokban egyre nagyobb területre terjednek ki. A jövő hét elejétől azonban ismét enyhülés és csapadékosabb idő várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

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Az Északi-tenger felett elhelyezkedő anticiklon peremén északias áramlással szárazabb levegő érkezik a térségünkbe. Bár a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg főként hazánktól keletre, dél felé halad el, a Kárpátok hágóin keresztül az alsóbb légrétegekben Magyarországra is beszivárog a hideg. "Aki még eddig nem tette volna meg, az most már tovább ne halogassa a téli gumik felrakását, és a muskátlikat is érdemes lesz behozni a lakásba, hiszen érkezik a fagy" – hívta fel a figyelmet a HungaroMet.

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Az előttünk álló éjszakán az ország nagy részén már fagypont alá süllyed a hőmérséklet hajnalra. Ez alól legnagyobb eséllyel a keleti országrész jelenthet kivételt, ahol a légmozgás mérsékli a lehűlést, míg a Dunántúlon pára- és ködfoltok képződhetnek. Napközben a köd feloszlik, így szinte felhőtlen, napos, csapadékmentes idő várható. A kora délutáni órákban az ilyenkor szokásosnak megfelelően 9 és 12 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Ez a száraz, hűvös időjárás a hét legvégéig kitart, fordulatra csak a jövő hét elejétől kell számítani. Hétfőtől ugyanis egyre nedvesebb és enyhébb léghullámok érkeznek hazánk fölé, ami növeli a csapadékhajlamot. Bár a fáklyadiagramok alapján az előrejelzés bizonytalansága erre az időszakra még számottevő, a közlemény szerint "arra nagy esély van, hogy legalábbis a déli országrészben azért jelentősen erősödik majd a nappali felmelegedés, és ismételten fagymentessé válnak az éjszakák".
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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