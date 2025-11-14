Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 5500 a töltött káposzta, 2800 a sült gesztenye, 6800 a pacalpörkölt

A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Budapest adventi időszakának legnagyobb eseménye, a Vörösmarty téri karácsonyi vásár idén is megnyílt: a hangulat ünnepi, a programkínálat gazdag, az árak viszont a prémium kategóriát képviselik.
Budapest adventi időszakának egyik legnagyobb eseménye a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, amely november elejétől egészen az ünnepekig várja a látogatókat. A szervezők idén is gazdag kulturális programmal készülnek: kézműves vásár, koncertek, gyerekprogramok és fényinstallációk teszik hangulatossá a belvárost. A vásár nemcsak a hazai közönség, hanem a külföldi turisták számára is kiemelt attrakció, így minden évben több százezren fordulnak meg a téren.
Kit jártunk a nyitás pillanataiban, hogy minél hamarabb be tudjunk számolni a hangulatról és az idei árakról. Az ételválasztékban a klasszikus magyar fogások mellett street food jellegű ételek is megtalálhatók. Egy adag gulyásleves 2 500 forint, cipóban tálalva 2 800 forint.
- véres hurka: 4900 forint
- tócsni 3100 forint
- tócsni vörösboros marhapörkölttel: 6900 forint
- töltött káposzta: 5500 forint
- galuska, mint köret: 3500 forint
- marhapörkölt: 6800 forint
- szarvaspörkölt: 7800 forint
- pacalpörkölt: 6800 forint
- Lazac 7500 forint
- csirkepaprikás: 6250 forint
- BBQ marhaoldalas: 7500 forint
- Gulyás leves: 5500 forint
- párolt káposzta 2900 forint
- rántott zöldség majonézzel 3400 forint
A street food szekcióban a burgerek egységesen 4700 forintba kerülnek, legyen szó kacsaburgerről, szürkemarhás vagy BBQ csirkeburgerről. A bivaly sajtos rántott sajt sült krumplival és különféle szószokkal 5700–5900 forint, az XXL változat pedig 6100–6700 forint. A lángos alapára 2 500 forint, sajttal és tejföllel 2900 forint, míg fokhagymás változatban 2700 forint.
Az édességek közül a kürtőskalács különösen népszerű, de nem olcsó: a klasszikus ízek, kókuszos, fahéjas, vaníliás, diós 3300 forintba kerülnek, míg a málnás változatért 3 900 forintot kell fizetni. A sült gesztenye, 10 dkg 2800 forint, egy szelet rétes 1900 forint.
Egy korsó bordodi sör 1400 forint, a Guiness 2700 forint, a bor decije 800 forint, tea 1200 forint, pálinkás puncs 3200 forintba kerül. Az ásványvíz 850 forint, a fél literes üdítők 1050 forintba kerülnek. A vodka 2500 forint, a pálinka 3000 forint.
A vásárban elérhető egy fix árú menü is 1600 forintért, de ez inkább promóciós tétel, a legtöbb étel és ital ára jóval efölött van. Egy főre egy komplett étkezés – főétel, köret, ital – könnyen 6–8 ezer forintba kerülhet, ami egy négytagú család esetében akár 30 ezer forintos kiadást is jelenthet egyetlen ebéd alkalmával.
A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kínálatát a tavalyi évhez képest jóval az infláció alatt maradó, átlagosan mindössze 1,5%-os átlagos árváltozás jellemzi, miközben az ételek közel 70%-ának ára változatlan maradt - közölték a szervezők.
Jó tudni, hogy minden héten tematikus gasztro hétvégék lesznek, melyek során minden vendéglátó kínál az adott hétvége témájához illő fogásokat, ezek között 2000-2500 forint közöttieket is.
1500 Ft-os Forralt bor: az extra ízesítés nélküli Forralt bor mindkét vásárban minden forróital-ponton ezen a fix áron kapható.
Képek: Gosztola Judit





