Bekeményít a novemberi időjárás: egyre hidegebbek lesznek az éjszakák, kemény fagyokra kell készülni

Szerdán többnyire napos, száraz idő várható Magyarországon, a hőmérséklet azonban már csak 8 és 13 fok között alakul. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, északkeleten helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Estére jelentősen lehűl a levegő, hajnalra pedig többfelé fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, a szélvédett északi völgyekben erősebb fagy is kialakulhat.

Szerdán fokozatosan csökken a felhőzet, így az ország nyugati és délnyugati harmadának kivételével többnyire napos, gyengén felhős idő várható - jelentette a HungaroMet. Csapadék nem valószínű, az északi, északkeleti szél azonban többfelé megélénkül, északkeleten helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul, késő estére pedig 1–8 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka az ország nagy részén derült lesz az ég, délen és délnyugaton azonban nagyobb területen erősen felhős maradhat. A hajnali minimumok általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakulnak, de a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben ennél erősebb fagy is előfordulhat.

Csütörtökön hajnalban és reggel főként a Dunántúlon képződhetnek ködfoltok, amelyek feloszlása után ismét napos, száraz idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, csak a Tiszántúlon élénkülhet meg helyenként. Délután 8–13 fokot mérhetünk.

Péntek hajnalra tovább erősödik a lehűlés: a hőmérséklet többnyire mínusz 5 és 0 fok között alakul, a fagyzugokban azonban ennél is hidegebb lehet. A reggeli pára és köd feloszlását követően ismét napos, csapadékmentes időre van kilátás, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 9–14 fok között várható.