Tarthatatlanná vált a helyzet a magyar utakon: kemény szigorítást sürget a szakember az ételfutárokkal szemben

Egyre komolyabb közlekedésbiztonsági problémát jelentenek a szabálytalanul közlekedő ételfutárok, különösen Budapesten. A robogós, kerékpáros és elektromos rollerrel közlekedő kiszállítók között sokan figyelmen kívül hagyják a KRESZ előírásait, miközben azonosításuk is nehéz, hiszen járműveiken nincs rendszám. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint a teljesítményalapú bérezés és a gyors kiszállítási elvárások is kockázatvállalásra ösztönözhetik őket. A szakember azonosítók bevezetését és határozottabb szankcionálást sürget, írja az Infostart.

Egyre több szabálytalanságot tapasztalhatnak a fővárosi közlekedők az ételfutárok részéről: a kerékpárral, elektromos rollerrel vagy robogóval dolgozók között akadnak, akik a piros lámpán is áthajtanak, a járdán közlekednek, vagy a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladnak.

Pető Attila közlekedési szakoktató, a KRESZ-professzor szerint a probléma egyik oka, hogy ezeknek a járműveknek egy részén nincs rendszám, így a szabálytalankodók beazonosítása is nehézkes. A szakember úgy látja, ez nagyobb felelőtlenségre ösztönözheti a vezetőket, akik sokszor abban bízhatnak, hogy csak akkor kell következményekkel számolniuk, ha a rendőr személyesen megállítja őket.

A kockázatvállalást a kiszállítási idővel kapcsolatos elvárások és a teljesítményalapú díjazás is fokozhatja. Pető Attila egy saját példát is említett: a körúton állva azt tapasztalta, hogy egyes elektromos kerékpárosok becslése szerint 40-50 kilométeres óránkénti sebességgel haladtak, ráadásul pedálozás nélkül. A szakoktató szerint a gyorsabb teljesítéssel a futárok újabb megbízásokat vállalhatnak, ami további kockázatvállalásra ösztönözhet.

A futárcégek felelőssége is felmerül a közlekedésbiztonság kapcsán. Pető Attila szerint a munkáltatóknak is szerepük lenne abban, hogy a futárok betartsák a szabályokat, ugyanakkor ezt a közutakon nem mindig lehet érzékelni. Azt is megkérdőjelezte, hogy minden futár megfelelően ismeri-e a KRESZ előírásait, különösen a külföldi munkavállalók esetében. Hangsúlyozta, hogy a szabályok nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, és a kerékpárosoknak, valamint a segédmotoros kerékpárok vezetőinek is be kell tartaniuk a közlekedési előírásokat.

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A szakember szerint nem lehet tovább halogatni a megoldást: alapvető lépésnek tartaná az ételfutárok azonosíthatóvá tételét, valamint a szabálytalankodók határozottabb büntetését. Példaként a bérelhető elektromos rollereket említette, amelyeken már van azonosító szám, és szerinte hasonló jelölést a futárok ruházatán vagy a szállítódobozokon is el lehetne helyezni.