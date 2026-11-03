2026. november 3. kedd Győző
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy ételkiszállító fiú hátulnézetből, kerékpáron a városban. Futár személy kerékpározik kerékpárral termikus hátizsák a városi utcán élelmiszer-kiszállítás..
Utazás

Tarthatatlanná vált a helyzet a magyar utakon: kemény szigorítást sürget a szakember az ételfutárokkal szemben

Pénzcentrum
2026. november 3. 09:33 2 perc

Egyre komolyabb közlekedésbiztonsági problémát jelentenek a szabálytalanul közlekedő ételfutárok, különösen Budapesten. A robogós, kerékpáros és elektromos rollerrel közlekedő kiszállítók között sokan figyelmen kívül hagyják a KRESZ előírásait, miközben azonosításuk is nehéz, hiszen járműveiken nincs rendszám. Pető Attila közlekedési szakoktató szerint a teljesítményalapú bérezés és a gyors kiszállítási elvárások is kockázatvállalásra ösztönözhetik őket. A szakember azonosítók bevezetését és határozottabb szankcionálást sürget, írja az Infostart.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre több szabálytalanságot tapasztalhatnak a fővárosi közlekedők az ételfutárok részéről: a kerékpárral, elektromos rollerrel vagy robogóval dolgozók között akadnak, akik a piros lámpán is áthajtanak, a járdán közlekednek, vagy a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pető Attila közlekedési szakoktató, a KRESZ-professzor szerint a probléma egyik oka, hogy ezeknek a járműveknek egy részén nincs rendszám, így a szabálytalankodók beazonosítása is nehézkes. A szakember úgy látja, ez nagyobb felelőtlenségre ösztönözheti a vezetőket, akik sokszor abban bízhatnak, hogy csak akkor kell következményekkel számolniuk, ha a rendőr személyesen megállítja őket.

Kapcsolódó cikkeink:

A kockázatvállalást a kiszállítási idővel kapcsolatos elvárások és a teljesítményalapú díjazás is fokozhatja. Pető Attila egy saját példát is említett: a körúton állva azt tapasztalta, hogy egyes elektromos kerékpárosok becslése szerint 40-50 kilométeres óránkénti sebességgel haladtak, ráadásul pedálozás nélkül. A szakoktató szerint a gyorsabb teljesítéssel a futárok újabb megbízásokat vállalhatnak, ami további kockázatvállalásra ösztönözhet.

A futárcégek felelőssége is felmerül a közlekedésbiztonság kapcsán. Pető Attila szerint a munkáltatóknak is szerepük lenne abban, hogy a futárok betartsák a szabályokat, ugyanakkor ezt a közutakon nem mindig lehet érzékelni. Azt is megkérdőjelezte, hogy minden futár megfelelően ismeri-e a KRESZ előírásait, különösen a külföldi munkavállalók esetében. Hangsúlyozta, hogy a szabályok nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, és a kerékpárosoknak, valamint a segédmotoros kerékpárok vezetőinek is be kell tartaniuk a közlekedési előírásokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakember szerint nem lehet tovább halogatni a megoldást: alapvető lépésnek tartaná az ételfutárok azonosíthatóvá tételét, valamint a szabálytalankodók határozottabb büntetését. Példaként a bérelhető elektromos rollereket említette, amelyeken már van azonosító szám, és szerinte hasonló jelölést a futárok ruházatán vagy a szállítódobozokon is el lehetne helyezni.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #kerékpár #kresz #büntetés #futár #szabálysértés #roller #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:20
12:12
12:06
11:49
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 3. 10:46 Újabb katonai csapás rázta meg a tőzsdéket: kilőtt az olaj ára, esik az OTP
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 3.
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
1 hete
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
7 napja
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
2 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
23 órája
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 11:14
December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 10:58
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. november 3. 11:31
Rengeteg ilyen magyar élelmiszer kerül külföldre: csak úgy kapkodnak érte