Repjegydrágulást lengetett be a Lufthansa: erre készüljön, aki nyaralni készül 2027-ben

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Mérsékelte idei eredmény-előrejelzését a Lufthansa, miután a német légitársaság 2026-ra becsült üzemanyagköltsége 9,3 milliárd euróra nőtt. A harmadik negyedéves számok ugyanakkor megfeleltek a várakozásoknak, így a vállalat részvényárfolyama több mint 3 százalékkal emelkedett a bejelentést követően.
A légitársasági csoport a 2026-os pénzügyi évre várt üzemi eredményre (EBIT) vonatkozó előrejelzésének felső határát csökkentette, így a korábbi 1,7–2,2 milliárd eurós sáv helyett immár 1,7 és 2 milliárd euró közötti nyereséggel számolnak. A nyári csúcsszezont is magában foglaló, hagyományosan legerősebb harmadik negyedévben a vállalat 1,4 milliárd eurós üzemi eredményt ért el, ami enyhén meghaladta az elemzők által várt 1,37 milliárd eurót. A cég emellett megerősítette, hogy az idén nem számít kapacitásbővülésre - írja a Reuters.
Az európai légitársaságok már korábban figyelmeztettek arra, hogy az iráni háború miatt dráguló kerozin rontja az üzleti kilátásokat, a fedezeti ügyletek kifutásával pedig jövőre a jegyárak emelkedése várható. A Lufthansa teljes üzemanyagköltsége több mint 400 millió euróval nőtt a tavalyi évhez képest. Carsten Spohr vezérigazgató közölte, hogy a tartósan magas keresletből fakadó bevételnövekedéssel és a szigorú költségfegyelemmel sikerült ellensúlyozniuk a mintegy félmilliárd eurós többletkiadást. Hozzátette, hogy a cég 2027-ben is tervezi az üzemanyagár-kockázatok fedezését, az év első felére pedig már 75 százalékos fedezettséggel rendelkeznek.
A vállalat eredményeit nagyban támogatta a prémium utasosztályok iránti kiemelkedő kereslet, ami más nagy hálózatos légitársaságoknál is megfigyelhető trend. Különösen erős volt a forgalom az ázsiai és az észak-amerikai útvonalakon. A bevételeket az is növelte, hogy az utasok továbbra is közvetlenül az utazás előtt, magasabb árakon foglalnak jegyet. Till Streichert pénzügyi igazgató szerint az éves üzemi eredmény alakulása a negyedik negyedéves kereslettől, az üzemanyagáraktól és a teherszállító üzletág, a Lufthansa Cargo teljesítményétől függ majd.
Az elemzők pozitívan értékelték a gyorsjelentést. Alex Irving, a Bernstein szakértője szerint a kedvezőtlen üzemanyagpiaci környezet ellenére elért stabil negyedéves számok azt mutatják, hogy a Lufthansa szerkezetátalakítási programja kezd beérni. Dudley Shanley, a Goodbody elemzője úgy véli, a vártnál jobb harmadik negyedéves teljesítmény és a negyedik negyedévben is kitartó lendület nyomán néhány százalékkal javulhatnak a piaci várakozások.
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