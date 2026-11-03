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Három magyar étterem is bekerült a világ legjobbjai közé, világhírű Michelin-csillagos helyekkel kerültek egy listára
Újabb nemzetközi elismerést kapott a magyar gasztronómia: három hazai étterem is bekerült a Luxury Lifestyle Awards 2026-os TOP 100 Restaurants of the World válogatásába. A budapesti VIRTU Restaurant mellett az ISSEI és a Tortuga is helyet kapott a listán, írja a vince.hu.
Három magyarországi étterem is bekerült a Luxury Lifestyle Awards 2026-os TOP 100 Restaurants of the World válogatásába. A budapesti VIRTU Restaurant mellett az ISSEI és a Tortuga is helyet kapott a nemzetközi listán, amely a gasztronómiai teljesítmény mellett a szolgáltatások minőségét, az egyedi atmoszférát és a teljes vendégélményt is értékeli.
A MOL Campus 28. emeletén működő VIRTU a magyar konyha ismerős ízeit ötvözi modern gasztronómiai megoldásokkal. Lendvai Levente séf és csapata hagyományos alapanyagokból és fogásokból indul ki, amelyeket kortárs technológiákkal, kreatív megoldásokkal és kifinomult tálalással gondolnak újra. Az étterem vendégeit Budapest különleges panorámája, elegáns enteriőr és figyelmes vendéglátás is várja.
A nemzetközi válogatásban a VIRTU olyan elismert éttermekkel szerepel együtt, mint a három Michelin-csillagos bangkoki Sühring, a két Michelin-csillagos madridi Coque és a szintén két csillaggal rendelkező római Il Pagliaccio. A listán megtalálható a világhírű séf, Alain Ducasse nevéhez kötődő bangkoki Blue by Alain Ducasse is.
Lendvai Levente, a VIRTU séfje elmondta, hogy meglepte és megtisztelte az elismerés, különösen azért, mert olyan éttermekkel kerültek egy mezőnybe, amelyek munkáját régóta figyelemmel kíséri. Szerinte a nemzetközi szereplés egyúttal komoly motivációt jelent a további fejlődéshez. A három magyar étterem bekerülése újabb visszajelzés a hazai gasztronómia nemzetközi jelenlétéről.
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