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Megválasztotta a parlament az új legfőbb ügyészt
Megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés kedden. A képviselők 139 igen és 6 nem szavazattal támogatták a jelöltet.
A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés keddi ülésén.
A képviselők 139 igen szavazattal - hat nem ellenében - választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek.
Fejes Pétert Bakas András köztársasági elnök október közepén javasolta a posztra, miután első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.
Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
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