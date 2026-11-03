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Gazdaság

Megválasztotta a parlament az új legfőbb ügyészt

Pénzcentrum/MTI
2026. november 3. 12:25 1 perc

Megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés kedden. A képviselők 139 igen és 6 nem szavazattal támogatták a jelöltet.

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A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés keddi ülésén.

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A képviselők 139 igen szavazattal - hat nem ellenében - választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek.

Fejes Pétert Bakas András köztársasági elnök október közepén javasolta a posztra, miután első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.

Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
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