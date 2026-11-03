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Budapest, 2026. október 12.Kármán András pénzügyminiszter interpellációra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. október 12-én.MTI/Purger Tamás
Gazdaság

Kármán András megszólalt a gyengébb számok után: ekkor indulhat be az igazi fordulat a gazdaságban

Pénzcentrum
2026. november 3. 12:33 2 perc

A várakozásoktól elmaradva éves összevetésben 1,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság 2026 harmadik negyedévében. A gyengébb adat elsősorban a nyári aszály sújtotta mezőgazdaság visszaesésének tudható be. Kármán András pénzügyminiszter szerint azonban látszanak a pozitív jelek az iparban és a szolgáltató szektorban, 2027-ben pedig élénkülhet a növekedés is, írta meg a Portfolio.

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A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a gazdaság teljesítménye elmaradt az elemzői konszenzusban szereplő 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves növekedéstől. Bár a részletes adatokra még várni kell, az már most látszik, hogy a bővülést elsősorban az ipar és a szolgáltatószektor támogatta. Ezzel szemben a mezőgazdaság a nyári aszály miatt jelentősen visszahúzta a GDP-t, ami rontotta a harmadik negyedéves összképet.

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Kármán András pénzügyminiszter szerint a számok alapvetően egybevágnak a kormányzati várakozásokkal, bár az agrárium visszaesése az előrejelzettnél is súlyosabb lehetett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság gyenge teljesítménye nélkül a harmadik negyedéves gazdasági növekedés bőven 2 százalék felett alakult volna. Biztató jelnek nevezte ugyanakkor, hogy az ipari termelés egyre több lábon áll, hiszen a korábban is jól teljesítő elektronikai ipar mellett immár a járműgyártásban is élénkülés tapasztalható.

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Mivel az év utolsó hónapjaiban a mezőgazdaság súlya már jóval kisebb a nemzetgazdaságon belül, a miniszter a negyedik negyedévre 2 százalék körüli GDP-bővülést vár. Ennek fényében a kormány továbbra is reálisnak tartja a 2026-ra kitűzött 1,7 százalékos éves növekedési célt. A jövő évet tekintve az agrárium idei gyengélkedése alacsony bázist teremt, ami 2027-ben támogathatja az ágazat gyors korrekcióját. Bár a tartósan magas energiaárak lefelé mutató kockázatot jelentenek, a Pénzügyminisztérium kitart a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szereplő 2,4 százalékos jövő évi növekedési prognózis mellett.

A kormány célja, hogy a gazdaság élénkítése a költségvetési hiány jelentős lefaragásával párhuzamosan valósuljon meg. Kármán András szerint a szigorúbb fiskális politika és a hiánycél tartása nem jár majd növekedési áldozattal. Ezt azzal indokolta, hogy a személyi jövedelemadó csökkentése és a családi pótlék megduplázása az alacsonyabb jövedelmű, ám magasabb fogyasztási hajlandóságú rétegeket támogatja. Emellett az uniós források beruházásösztönző hatása, valamint a befektetők kormány iránti stabil bizalma is hozzájárul a gazdasági növekedés fenntartásához.

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Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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