Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben

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Gyengült a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 364,53 forintra emelkedett, miközben a dollárért és a svájci frankért is többet kellett fizetni, mint előző este.

Címlapkép: Getty Images

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