A Pénzcentrum 2026. november 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben
Gyengült a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 364,53 forintra emelkedett, miközben a dollárért és a svájci frankért is többet kellett fizetni, mint előző este.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 364,53 forinton jegyezték reggel hét órakor, a hétfő esti 364,22 forint után. A dollár jegyzése 325,07 forintról 325,58 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 397,18 forintról 398,03 forintra nőtt.
Az euró árfolyama 1,1206 dollárról 1,1193 dollárra gyengült kedd reggel.
Bizonytalan a nemzetközi hangulat, az elemző negatív nyitást vár. Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is fontos szintekhez ért.
Nyomoz a rendőrség az Iparkamara ingatlanvásárlásai miatt: az elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a fővárosi tagszervezet mintegy 9,2 milliárd forintos ingatlanvásárlásai miatt.
Gyökeres változás jöhet a magyar menzákon: milliárdos fejlesztést kaphat az iskolai és kórházi étkeztetés
A kórházi és iskolai közétkeztetés átfogó fejlesztését ígérik a 2027-es költségvetés újonnan bejelentett programjai.
Bombafenyegetés történt a magyar légtérben! Azonnal felszállt egy honvédségi Gripen, rögtön intézkedni kellett
A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
Egyszeri beszerzések vagy tartós trend áll a háttérben, és milyen hatása van a GDP-re? Fejlesztés, vagy pangás?
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizák péntek esti jegyzéséhez képest.
Bejelentette Kapitány István: hatalmas pénzinjekciót kap a magyar gazdaság - kiderült, kik részesülnek a 4000 milliárdos keretből
Mintegy 4000 milliárd forintos keret áll rendelkezésre jövőre a magyar gazdaság fejlesztésére.
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit a héten.
Súlyos tévedésre mutattott rá a világbank egykori közgazdásza: milliárdokat költünk elhibázott célokra
Ez az iránymódosítás azon a téves feltevésen alapul szerinte, hogy a klímapolitika elengedhetetlen a szegények védelméhez.
A találkozó gazdasági jelentőségét az adja, hogy Németország Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere.
A manőver révén felszabadult keretösszeg új pályázatok kiírására ad lehetőséget a jövőben.
Emelkedéssel zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index pénteken 145 257,34 ponton fejezte be a kereskedést.
Figyelmeztetés érkezett a Bankszövetségtől: komoly reformok nélkül nincs kitörés a gazdasági csapdából
Magyarország gazdasági felzárkózása 2026-ra megtorpant, mivel az olcsó munkaerőre, az exportra és az állami ösztönzőkre épülő modell elérte a határait.
Megszólaltak az elemzők a 2027-es költségvetésről: több komoly kockázatot is látnak, veszélybe kerülhetnek a Tisza tervei
A 2027-es költségvetés főbb bevételi és kiadási számai megfelelnek az előzetesen bejelentett kormányzati várakozásoknak.
Jelentős változásokat hozhat a magyar önkormányzatok finanszírozásában a 2027-es költségvetés.
Nem kell 2032-ig várni: hamarabb bevezethetik a digitális eurót Magyarországon, mint a hagyományos euróbankjegyeket
A kormányzati szándékok szerint 2030-ra teljesülhetnek az euró bevezetésének alapfeltételei.
A következő hetek egyik legfontosabb parlamenti feladata a 2027-es költségvetési törvényjavaslat megtárgyalása lesz.
Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést: több millió magyart érinthetnek a változások, itt vannak a legfontosabb részletek
Hivatalosan is az Országgyűlés elé került a Tisza-kormány 2027-es költségvetési javaslata.