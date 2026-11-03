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Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. november 3. 08:15 1 perc

Gyengült a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 364,53 forintra emelkedett, miközben a dollárért és a svájci frankért is többet kellett fizetni, mint előző este.

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Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 364,53 forinton jegyezték reggel hét órakor, a hétfő esti 364,22 forint után. A dollár jegyzése 325,07 forintról 325,58 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 397,18 forintról 398,03 forintra nőtt.

Az euró árfolyama 1,1206 dollárról 1,1193 dollárra gyengült kedd reggel.
Címlapkép: Getty Images
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