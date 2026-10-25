Hétfőtől hatalmas felfordulás jön a magyar autópályákon: hetekig tartó lezárásokra és dugókra kell készülni

Október 26-tól nagyszabású burkolatjavítási munkálatok kezdődnek az M1–M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton, ami november harmadik hetéig forgalomkorlátozásokkal és torlódásokkal jár majd a fővárosi agglomerációban. A beruházás részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében csaknem 35 ezer négyzetméteren, összesen mintegy 9 kilométeres szakaszon cserélik ki az útpálya szerkezetét a téli időszak beállta előtt. A munkálatok során több mint 8400 tonna aszfaltot használnak fel a kötő- és kopóréteg felújítására, mivel a pálya elöregedése miatt a helyi kátyúzás már nem nyújtana tartós megoldást.

A miniszter a felújítás indokoltságával kapcsolatban rámutatott, hogy a közútfenntartás egyik alapvető feladata nem csupán a már kialakult kátyúk kijavítása, hanem az időben történő beavatkozás azokon a szakaszokon is, ahol a pályaszerkezet elöregedése miatt tartósabb felújításra van szükség.

Az első ütemben, október 26-án és 27-én az M1–M7 közös, Budapestről kivezető szakaszán a sávok szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán az M0-s autóútra, valamint a 8103-as útra vezető csomóponti ág sem lesz járható, a forgalmat így az érdi csomópont felé terelik. Október 27. és 29. között az M7-es főváros felé vezető oldalán a Sport utcai és az M0-s csomópont közelében kell sávkorlátozásokra számítani, de a ki- és felhajtási lehetőségek biztosítottak maradnak.

A várható fennakadások kapcsán Vitézy Dávid hozzátette, a munkálatok miatti forgalomkorlátozások átmenetileg torlódásokat és hosszabb menetidőt okoznak, ám ezek a beavatkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyorsforgalmi szakaszok hosszabb távon is biztonságosan és komfortosan maradjanak használhatók.