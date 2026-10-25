2026. október 25. vasárnap Blanka, Bianka
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
forgalmi dugó a 4 sávos autópályán csúcsidőben
Utazás

Hétfőtől hatalmas felfordulás jön a magyar autópályákon: hetekig tartó lezárásokra és dugókra kell készülni

Pénzcentrum
2026. október 25. 18:31 2 perc

Október 26-tól nagyszabású burkolatjavítási munkálatok kezdődnek az M1–M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton, ami november harmadik hetéig forgalomkorlátozásokkal és torlódásokkal jár majd a fővárosi agglomerációban. A beruházás részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében csaknem 35 ezer négyzetméteren, összesen mintegy 9 kilométeres szakaszon cserélik ki az útpálya szerkezetét a téli időszak beállta előtt. A munkálatok során több mint 8400 tonna aszfaltot használnak fel a kötő- és kopóréteg felújítására, mivel a pálya elöregedése miatt a helyi kátyúzás már nem nyújtana tartós megoldást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter a felújítás indokoltságával kapcsolatban rámutatott, hogy a közútfenntartás egyik alapvető feladata nem csupán a már kialakult kátyúk kijavítása, hanem az időben történő beavatkozás azokon a szakaszokon is, ahol a pályaszerkezet elöregedése miatt tartósabb felújításra van szükség.

Az első ütemben, október 26-án és 27-én az M1–M7 közös, Budapestről kivezető szakaszán a sávok szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán az M0-s autóútra, valamint a 8103-as útra vezető csomóponti ág sem lesz járható, a forgalmat így az érdi csomópont felé terelik. Október 27. és 29. között az M7-es főváros felé vezető oldalán a Sport utcai és az M0-s csomópont közelében kell sávkorlátozásokra számítani, de a ki- és felhajtási lehetőségek biztosítottak maradnak.

A várható fennakadások kapcsán Vitézy Dávid hozzátette, a munkálatok miatti forgalomkorlátozások átmenetileg torlódásokat és hosszabb menetidőt okoznak, ám ezek a beavatkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyorsforgalmi szakaszok hosszabb távon is biztonságosan és komfortosan maradjanak használhatók.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #felújítás #autópálya #forgalomkorlátozás #lezárás #agglomeráció #m1-es autópálya #m7-es autópálya #vitézy dávid #magyar közút
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:31
17:58
17:32
17:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 25.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
2026. október 25.
Megtalálhatták a magyarok százezreit sanyargató népbetegség ellenszerét: ezt kell tenned, hogy megelőzd a bajt
2026. október 25.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
NAPTÁR
Tovább
2026. október 25. vasárnap
Blanka, Bianka
43. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2
3 hete
Kiadták a rendkívüli téli előrejelzést: olyan fordulat jön, amire 1950 óta nem volt példa
3
2 hete
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
4
3 napja
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
2 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 25. 19:04
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Pénzcentrum  |  2026. október 25. 17:58
Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
Agrárszektor  |  2026. október 25. 18:27
Egyre több ilyen élelmiszer lehet az EU-ban: erre érdemes figyelni