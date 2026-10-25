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Újabb strandokat zártak le a magyarok által kedvelt turistaparadicsomban: tovább terjed az olajszennyezés

Pénzcentrum
2026. október 25. 09:03 2 perc

Újabb emirátusban rendeltek el strandlezárásokat az Egyesült Arab Emírségekben egy tengeri olajszennyezés miatt, amely immár három északi államot érint, és egyre komolyabb környezetvédelmi aggodalmakat kelt - írta meg a Reuters.

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Rász el-Haima hatóságai szombaton az emirátus összes strandját határozatlan időre lezárták, miután pénteken a szomszédos Umm el-Kajvajnban és Sardzsában is hasonló intézkedéseket vezettek be. A lezárás okát a hivatalos közleményben nem részletezték, az intézkedés azonban egyértelműen a tengeri olajszivárgással hozható összefüggésbe.

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Az Egyesült Arab Emírségek pénteken közölte, hogy megkezdődött egy tartályhajóból származó olajszivárgás felszámolása. Az Éghajlatváltozási és Környezetvédelmi Minisztérium környezeti hatásvizsgálatot indított, és Umm el-Kajvajn teljes tengerparti sávját átmenetileg lezárta a szakmai felmérések idejére. A tárca a halászokat és a hajósokat az érintett területek elkerülésére szólította fel.

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Sardzsában elővigyázatosságból zárták le az al-Hamríja strandot, amely az ország északi partvidékén, az Umm el-Kajvajnnal közös határ közelében fekszik. Sardzsa, Adzsman és Umm el-Kajvajn egyes részein a lakosok szokatlan szagot jeleztek. A környezetvédelmi minisztérium szerint a szaghatás nem jelent egészségügyi kockázatot, bár Umm el-Kajvajnban pénteken továbbra is erős bűz terjengett.

A lezárások Rász el-Hajmát is érzékenyen érintik, mivel a tagállam turizmusa nagymértékben a tengerpartra és a luxusüdülőhelyekre épül. Az Al-Mardzsán-szigeten épül a Wynn Resorts tervezett kaszinókomplexuma is, amelynek átadását 2027 első negyedévére tervezik.

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Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai egyelőre nem hozták nyilvánosságra az érintett tartályhajó nevét, és a szivárgás okáról sem közöltek részleteket. Az iráni háború kitörése óta a Perzsa-öbölben megnövekedett a kereskedelmi hajók elleni támadások száma, ami fokozott tengerbiztonsági és környezeti kockázatokat jelent a régióban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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