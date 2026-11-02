2026. november 2. hétfő Achilles
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. augusztus 27.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Bejelentette Kapitány István: hatalmas pénzinjekciót kap a magyar gazdaság - kiderült, kik részesülnek a 4000 milliárdos keretből

MTI
2026. november 2. 08:51 3 perc

Mintegy 4000 milliárd forintos keret áll rendelkezésre jövőre a magyar gazdaság fejlesztésére, ennek része 700 milliárd forint költségvetési forrás, 900 milliárd forint európai uniós támogatás, valamint a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitelprogramjai - mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kapitány István szerint a hazai a források jelentős része a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) célozza, beruházások, termékfejlesztés és az exportpiacokra lépés támogatásával. A 4000 milliárd forintos keretből 1300 milliárd forint különböző Széchenyi-kártya programokhoz kapcsolódó hitelekre, mintegy 1000 milliárd forint pedig az Eximbank különböző hitelprogramjain keresztül jutna el a vállalkozásokhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető szerint a kkv-k versenyképességének javításához nem elegendő a pénzügyi támogatás, a vállalkozások digitalizációját, menedzsmentkultúráját, nyelvtudását és exportképességét is fejleszteni kell. Hozzátette, a költségvetés 25 milliárd forintot fordít az exportképesség támogatására, a kkv-k adózása pedig nem változik.

A rezsicsökkentés jövője

A műsorvezető a Kossuth Rádióban arra is rákérdezett, hogy a lakásállomány energetikai korszerűsítése és az energiaárak csökkenése után elképzelhető-e a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer átalakítása. Kapitány erre azt mondta, a minisztérium feladata jelenleg az, hogy minél több forrásból és minél olcsóbban szerezzen energiát Magyarország számára.

Kapitány azt is cáfolta, hogy a minisztérium már a mostani költségvetés készítésekor a rezsicsökkentés célzottabbá alakításán dolgozott volna. A miniszter szerint Tótth András államtitkár lemondásának sincs köze a rezsicsökkentéshez vagy az erről folyó esetleges szakmai vitákhoz.

Így osztják majd el a forrásokat

Közösségi oldalán Kapitány István azt írta: a nemzetközi és a "nyáron hazahozott" uniós forrásokból jövőre több mint 900 milliárd forint jut a gazdaságba, ebből csaknem 700 milliárd forint a vállalkozások beruházásait, digitalizációját és energetikai korszerűsítését segíti. Emellett a Ganz Ábrahám-programban a bevonható magántőkével együtt akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés lehet elérhető a magyar cégek számára. A Ganz Nullás Hitellel pedig már most kamatmentesen lehet gépet vásárolni, és bővíteni a termelést - ismertette. Kapitány István kiemelte: a programok egymásra épülnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A cél, hogy egy magyar cég a beruházástól a digitalizáción át egészen az exportig eljusson, és saját termékkel, saját márkával jelenjen meg külföldön. Ennek érdekében 25 milliárd forinttal támogatják a vállalkozások exportját és külpiacra lépését - jelezte. Hozzátette, a turizmus fejlesztésére 89 milliárd forintot fordítanak, mert az ágazatban jelentős lehetőségeket látnak, és véleménye szerint az elmúlt években talán ezen a területen voltak a legnagyobb igazságtalanságok a források elosztásában.

A miniszter tájékoztatása szerint többévnyi stagnálás után átlátható feltételekkel kívánnak lendületet adni a magyar vállalkozásoknak. Azt írta, azt szeretnék, hogy az intézkedések eredményeit a cégek a sikereikben, a munkavállalók a fizetésükben, a családok pedig a megélhetésükben is érezzék. "Mert nem az a lényeg, mennyi pénzt költünk el, hanem az, hogy jól költsük el" - fogalmazott Kapitány István.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#hitel #kkv #turizmus #támogatás #beruházás #gazdaság #export #uniós támogatás #kis és középvállalkozások #kapitány istván

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:21
10:15
10:06
09:45
09:23
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 30. 16:46
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
Bankmonitor  |  2026. október 30. 10:33
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt,...
Holdblog  |  2026. október 30. 10:08
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platfo...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. november 2.
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
2026. november 2.
A futár mentőautóval érkezett, a kutya vette át a csomagot: ezek a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításai
2026. november 1.
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
2
5 napja
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
3
1 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
4
5 napja
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
5
1 hete
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 10:06
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 06:29
A futár mentőautóval érkezett, a kutya vette át a csomagot: ezek a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításai
Agrárszektor  |  2026. november 2. 08:59
Eltűnt két Balatonnyi víz Magyarországról: nagyon nagy a baj