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Bejelentette Kapitány István: hatalmas pénzinjekciót kap a magyar gazdaság - kiderült, kik részesülnek a 4000 milliárdos keretből
Mintegy 4000 milliárd forintos keret áll rendelkezésre jövőre a magyar gazdaság fejlesztésére, ennek része 700 milliárd forint költségvetési forrás, 900 milliárd forint európai uniós támogatás, valamint a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitelprogramjai - mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn.
Kapitány István szerint a hazai a források jelentős része a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) célozza, beruházások, termékfejlesztés és az exportpiacokra lépés támogatásával. A 4000 milliárd forintos keretből 1300 milliárd forint különböző Széchenyi-kártya programokhoz kapcsolódó hitelekre, mintegy 1000 milliárd forint pedig az Eximbank különböző hitelprogramjain keresztül jutna el a vállalkozásokhoz.
A tárcavezető szerint a kkv-k versenyképességének javításához nem elegendő a pénzügyi támogatás, a vállalkozások digitalizációját, menedzsmentkultúráját, nyelvtudását és exportképességét is fejleszteni kell. Hozzátette, a költségvetés 25 milliárd forintot fordít az exportképesség támogatására, a kkv-k adózása pedig nem változik.
A rezsicsökkentés jövője
A műsorvezető a Kossuth Rádióban arra is rákérdezett, hogy a lakásállomány energetikai korszerűsítése és az energiaárak csökkenése után elképzelhető-e a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer átalakítása. Kapitány erre azt mondta, a minisztérium feladata jelenleg az, hogy minél több forrásból és minél olcsóbban szerezzen energiát Magyarország számára.
Kapitány azt is cáfolta, hogy a minisztérium már a mostani költségvetés készítésekor a rezsicsökkentés célzottabbá alakításán dolgozott volna. A miniszter szerint Tótth András államtitkár lemondásának sincs köze a rezsicsökkentéshez vagy az erről folyó esetleges szakmai vitákhoz.
Így osztják majd el a forrásokat
Közösségi oldalán Kapitány István azt írta: a nemzetközi és a "nyáron hazahozott" uniós forrásokból jövőre több mint 900 milliárd forint jut a gazdaságba, ebből csaknem 700 milliárd forint a vállalkozások beruházásait, digitalizációját és energetikai korszerűsítését segíti. Emellett a Ganz Ábrahám-programban a bevonható magántőkével együtt akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés lehet elérhető a magyar cégek számára. A Ganz Nullás Hitellel pedig már most kamatmentesen lehet gépet vásárolni, és bővíteni a termelést - ismertette. Kapitány István kiemelte: a programok egymásra épülnek.
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A cél, hogy egy magyar cég a beruházástól a digitalizáción át egészen az exportig eljusson, és saját termékkel, saját márkával jelenjen meg külföldön. Ennek érdekében 25 milliárd forinttal támogatják a vállalkozások exportját és külpiacra lépését - jelezte. Hozzátette, a turizmus fejlesztésére 89 milliárd forintot fordítanak, mert az ágazatban jelentős lehetőségeket látnak, és véleménye szerint az elmúlt években talán ezen a területen voltak a legnagyobb igazságtalanságok a források elosztásában.
A miniszter tájékoztatása szerint többévnyi stagnálás után átlátható feltételekkel kívánnak lendületet adni a magyar vállalkozásoknak. Azt írta, azt szeretnék, hogy az intézkedések eredményeit a cégek a sikereikben, a munkavállalók a fizetésükben, a családok pedig a megélhetésükben is érezzék. "Mert nem az a lényeg, mennyi pénzt költünk el, hanem az, hogy jól költsük el" - fogalmazott Kapitány István.
Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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