Bejelentette Kapitány István: hatalmas pénzinjekciót kap a magyar gazdaság - kiderült, kik részesülnek a 4000 milliárdos keretből

Mintegy 4000 milliárd forintos keret áll rendelkezésre jövőre a magyar gazdaság fejlesztésére, ennek része 700 milliárd forint költségvetési forrás, 900 milliárd forint európai uniós támogatás, valamint a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitelprogramjai - mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn.

Kapitány István szerint a hazai a források jelentős része a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) célozza, beruházások, termékfejlesztés és az exportpiacokra lépés támogatásával. A 4000 milliárd forintos keretből 1300 milliárd forint különböző Széchenyi-kártya programokhoz kapcsolódó hitelekre, mintegy 1000 milliárd forint pedig az Eximbank különböző hitelprogramjain keresztül jutna el a vállalkozásokhoz.

A tárcavezető szerint a kkv-k versenyképességének javításához nem elegendő a pénzügyi támogatás, a vállalkozások digitalizációját, menedzsmentkultúráját, nyelvtudását és exportképességét is fejleszteni kell. Hozzátette, a költségvetés 25 milliárd forintot fordít az exportképesség támogatására, a kkv-k adózása pedig nem változik.

A rezsicsökkentés jövője

A műsorvezető a Kossuth Rádióban arra is rákérdezett, hogy a lakásállomány energetikai korszerűsítése és az energiaárak csökkenése után elképzelhető-e a jelenlegi rezsicsökkentési rendszer átalakítása. Kapitány erre azt mondta, a minisztérium feladata jelenleg az, hogy minél több forrásból és minél olcsóbban szerezzen energiát Magyarország számára.

Kapitány azt is cáfolta, hogy a minisztérium már a mostani költségvetés készítésekor a rezsicsökkentés célzottabbá alakításán dolgozott volna. A miniszter szerint Tótth András államtitkár lemondásának sincs köze a rezsicsökkentéshez vagy az erről folyó esetleges szakmai vitákhoz.

Így osztják majd el a forrásokat

Közösségi oldalán Kapitány István azt írta: a nemzetközi és a "nyáron hazahozott" uniós forrásokból jövőre több mint 900 milliárd forint jut a gazdaságba, ebből csaknem 700 milliárd forint a vállalkozások beruházásait, digitalizációját és energetikai korszerűsítését segíti. Emellett a Ganz Ábrahám-programban a bevonható magántőkével együtt akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés lehet elérhető a magyar cégek számára. A Ganz Nullás Hitellel pedig már most kamatmentesen lehet gépet vásárolni, és bővíteni a termelést - ismertette. Kapitány István kiemelte: a programok egymásra épülnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A cél, hogy egy magyar cég a beruházástól a digitalizáción át egészen az exportig eljusson, és saját termékkel, saját márkával jelenjen meg külföldön. Ennek érdekében 25 milliárd forinttal támogatják a vállalkozások exportját és külpiacra lépését - jelezte. Hozzátette, a turizmus fejlesztésére 89 milliárd forintot fordítanak, mert az ágazatban jelentős lehetőségeket látnak, és véleménye szerint az elmúlt években talán ezen a területen voltak a legnagyobb igazságtalanságok a források elosztásában.

A miniszter tájékoztatása szerint többévnyi stagnálás után átlátható feltételekkel kívánnak lendületet adni a magyar vállalkozásoknak. Azt írta, azt szeretnék, hogy az intézkedések eredményeit a cégek a sikereikben, a munkavállalók a fizetésükben, a családok pedig a megélhetésükben is érezzék. "Mert nem az a lényeg, mennyi pénzt költünk el, hanem az, hogy jól költsük el" - fogalmazott Kapitány István.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA