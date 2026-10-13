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Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen
Jó hír a kirándulóknak: befejeződött a korábban balesetveszély miatt lezárt Mayer Antal-kilátó javítása, így ismét fel lehet kapaszkodni a magasba a Bakony egyik kedvelt kirándulóhelyén. A bándi Miklós Pál-hegy tetejéről a Bakony erdőire és tiszta időben egészen a Balatonig is rálátni. A kilátó környezetét is rendbe tették, így ősszel ismét érdemes útba ejteni.
Újra birtokba vehetik a túrázók a Bakony egyik ismert kilátóját: a Bánd közelében álló Mayer Antal-kilátó javítása befejeződött, az építmény ismét látogatható. A hírt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület (Hatesz) osztotta meg a közösségi oldalán.
A kilátót 2025 augusztusában zárták le, miután balesetveszélyessé vált. A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (Verga) akkori tájékoztatása szerint a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek, ezért a biztonságos használathoz javításra volt szükség.
A Balatonig is ellátni a bakonyi kilátóból
A Mayer Antal-kilátó a Bánd feletti, 489 méter magas Miklós Pál-hegy csúcsán áll. A magasból a Bakony erdős vidéke tárul a kirándulók elé, kedvező látási viszonyok mellett pedig a Balaton irányába is messzire ellátni. A Hatesz tájékoztatása szerint a kilátó szerkezetének javítása sikeresen lezárult, így a látogatók ismét élvezhetik a panorámát. A Verga a kilátó lábánál található pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújította.
A környék ősszel különösen jó célpont lehet azoknak, akik az erdei sétákat összekötnék egy kis nézelődéssel. A színesedő lombok, a bakonyi dombok és a magasból nyíló kilátás miatt a helyszín egy rövidebb kirándulásnak is jó úti célja lehet.
@somogyirbert2
Majer Antal kilátó, Bánd.♬ Forever Young - Alphaville
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Túrákat is szerveznek a környéken
A kilátó a Hatesz októberi túraprogramjaihoz kapcsolódóan is előkerül. Az egyesület a Csúcs ez a hely! – Séd-völgyi kalandúra a Bakonyban elnevezésű programmal várja a természetjárókat, a meghirdetett túratávok pedig ezt a környéket is érintik. Aki önállóan indulna útnak, annak érdemes előre tájékozódnia a kiválasztott túra útvonaláról és hosszáról, különösen akkor, ha családdal vagy gyerekekkel tervezi a kirándulást.
Nem minden bakonyi kilátó menekült meg
Miközben a Mayer Antal-kilátó ismét fogadhatja a látogatókat, a közelmúltban egy másik bakonyi építmény sorsa is figyelmet kapott. A Fekete István-kilátót elbontották, miután a biztonságos használatát már nem lehetett fenntartani - erről a HelloVidék korábban itt írt.
A két eset jól mutatja, hogy a kilátók állapotának rendszeres ellenőrzése és karbantartása nem pusztán esztétikai kérdés: a túrázók biztonsága az elsődleges szempont. A Mayer Antal-kilátó esetében a javítás lehetővé tette az újbóli megnyitást, így a Bakony egyik népszerű panorámapontja ismét felkerülhet az őszi kirándulások listájára.
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