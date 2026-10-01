Jó hír a bonyhádi családoknak: tíz évre biztosíthatják a balatoni gyerektábor jövőjét.
Észvesztő balatoni panoráma, rejtett tó és különleges élővilág: zseniális hétvégi program, egy fillérbe sem kerül
Ha szeretsz a Balaton környékén túrázni, van egy jó hírünk: újra várja a kirándulókat a balatonendrédi Csipkebokor tanösvény. A nyolc kilométeres útvonalon egy helyi tóhoz is el lehet jutni, a legmagasabb pontjáról pedig a Balatonra nyílik kilátás. Közben a környék különleges növény- és állatvilágát is megismerhetjük, a felújításnak köszönhetően pedig a tájékozódást segítő táblák és jelzések is rendben vannak.
Újra birtokba vehetik a kirándulók a balatonendrédi Csipkebokor tanösvényt, amelynek felújítása a napokban fejeződött be. A 2012-ben kialakított útvonalat kitisztították, megújították a tájékozódást segítő jelzéseket, valamint kicserélték a környék élővilágát bemutató tájékoztató táblákat is - írta a Sonline.hu.
A túraútvonalon két új kaput is kialakítottak, hogy bizonyos szakaszokon könnyebb legyen az áthaladás. A felújításban a Balatonendrédi Általános Iskola is részt vett: az intézmény már a tanösvény létrehozása óta kapcsolódik a programhoz, többek között pályázatokkal, ismeretterjesztő rendezvényekkel és közös túrákkal.
Nyolc kilométer, hét megfigyelőhely és balatoni panoráma
A Csipkebokor tanösvény mintegy nyolc kilométeres útvonala hét megfigyelőhelyet érint. A kirándulók útközben a település környékének növény- és állatvilágáról is olvashatnak a kihelyezett táblákon. A bemutatott fajok között több olyan madár is szerepel, amely a környék vizes és mezőgazdasági élőhelyein is előfordulhat. A táblák többek között a kócsagot, a szürke- és vörös gémet, az egerészölyvet, a barna rétihéját és a gyurgyalagot mutatják be. A növények közül a tavaszi hérics is helyet kapott az ismertetők között.
Az útvonal egyik érdekes pontja a helyi tó, amely a felújítás alkalmával hivatalosan is a Malomvölgyi-halastó nevet kapta. A név a település egykori malmára utal: a malom egykori helyét a helyiek ma is „malomgödörként” emlegetik. A tanösvény legmagasabb pontjáról közben a Balatonra is rálátni, így a túra nemcsak a helyi élővilág miatt lehet érdekes, hanem a balatoni panoráma miatt is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem is kérdés, honnan kapta a nevét a tanösvény
A „Csipkebokor” elnevezésnek kettős jelentése van. Egyrészt a környéken található vadrózsabokrokra utal, másrészt Balatonendréd egyik helyi kulturális értékére, a híres endrédi vert csipkére.
A megújított tanösvény így egyszerre mutatja be Balatonendréd természeti környezetét és a településhez kapcsolódó helyi hagyományokat. A nyolc kilométeres útvonalat azoknak is érdemes lehet számításba venniük, akik a balatoni kirándulásokon a strandok és a vízpart mellett inkább a környék kevésbé ismert természeti helyeit fedeznék fel.
Újra hódít nagyanyáink régi módszere: így teleltesd át a muskátlit, jövőre kétszer annyi virágot hoz majd
Most szakemberek segítségével mutatjuk, mikor kell bevinni, mennyire érdemes visszavágni, hova kerüljön télen, mennyit kell öntözni, és azt is, mikor szabad újra kivinni.
Közeledik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep: Hortobágy 2026-ban is várja az érdeklődőket, itt van a részletes program és minden más tudnivaló
Október 24-én rendezik meg a hortobágyi Behajtási Ünnepet, pásztorfelvonulással, kézműves vásárral, családi programokkal és Darufesztivállal.
Megrohanják a magyarok ezeket a fürdőket a hétvégén: a te kedvenc szaunás helyed is ott van a listán?
37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte, tematikus programokkal.
A Balaton Televízió most videón mutatta meg, mi maradt az árvaszúnyogok után – a látvány elsőre tényleg nem túl szívderítő.
Egy apró, ólomból készült Vénusz-szobrocska lett az idei pilisszentiváni ásatás egyik legfontosabb lelete. A római kori falutelepülésen, a Hárs-erdőben már negyedik alkalommal dolgoztak a régészek,...
Hihetetlen mentőakció a magyar tónál: a halál torkából hozták vissza az iszapban fuldokló vadállatot
A száradó Hőgyészi Horgásztó iszapos medrében egyre mélyebbre süllyedt egy kis vaddisznó, amikor a Gyulaj Zrt. munkatársai rátaláltak.
Új szabályok vonatkoznak hamarosan az éjszaka is nyitva tartó üzletekre Nagykanizsán. A város közgyűlése elfogadta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új rendeletet.
Hatmilliárd forintos beruházással újul meg a Szántód–Tihany rév két kikötője. A fejlesztés nemcsak az utasforgalmat és a kompokra való fel- és lehajtást alakítja át.
Kegyetlen ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: a brutális szárazság után durva patkányinvázió jöhet
Nem akarunk senkit stresszelni, de ősszel megindulnak a vándorpatkányok. Mit tegyünk: irtsunk vagy hívjunk szakembert? Mennyibe kerül, ha inkább profira bízzuk a patkánytalanítást?
Nem mindegy, mely vesszőket vágjuk vissza ősszel. Mutatjuk, hogyan metszd a málnát, mikor ültesd, és hogyan készítsd fel a télre.
Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyárként vonul be a történelembe a 2026-os év. Mégis mi volt az oka, és megismétlődhet még?
Ez most komoly?! Rotációs kapával vágtak neki a 210 kilométeres balatoni útnak: durva árat fizettek a végén
Elég meghökkentő módját választotta a Balaton megkerülésének egy enesei férfi: Tóth Tamás egy átalakított rotációs kapára ült, majd barátjával együtt két és fél nap alatt...
Ritka mérges kígyó bukkant fel a magyar erdőben: tilos még a közelébe is menni, nagyon vigyázz + Fotó
Ritka, fokozottan védett hüllőt sikerült lefotózni Somogyban: egy fiatal keresztes viperát kaptak lencsevégre Kaszó környékén. A faj hazánkban csak néhány, egymástól elszigetelt területen fordul elő,...
Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében.
A Balatoni Szövetség önálló fejlesztési programot és egységes balatoni képviseletet sürget.
Őrületes kiadás szakadt a magyar városra: sok kilométernyi aszfaltban találtak rákkeltő azbesztet, lépni kell!
Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés hétfőn, hogy támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a kormány által létrehozott Azbesztmentesítési Alapba.
Egyelőre megúszta a dózert Siófok több régi, jól ismert épülete: a Csülök és a Matróz étterem, üdülők, villák és egykori legendás helyek is a védett...
Hoppá, a háromfogásos menük most fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni. Érdemes hát időben csatlakozni az Országos Étterem Héthez!
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank