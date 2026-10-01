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View of the Lake Balaton from the Soos hill in Balatonkenese, Hungary
HelloVidék

Észvesztő balatoni panoráma, rejtett tó és különleges élővilág: zseniális hétvégi program, egy fillérbe sem kerül

HelloVidék
2026. október 1. 18:15

Ha szeretsz a Balaton környékén túrázni, van egy jó hírünk: újra várja a kirándulókat a balatonendrédi Csipkebokor tanösvény. A nyolc kilométeres útvonalon egy helyi tóhoz is el lehet jutni, a legmagasabb pontjáról pedig a Balatonra nyílik kilátás. Közben a környék különleges növény- és állatvilágát is megismerhetjük, a felújításnak köszönhetően pedig a tájékozódást segítő táblák és jelzések is rendben vannak.

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Újra birtokba vehetik a kirándulók a balatonendrédi Csipkebokor tanösvényt, amelynek felújítása a napokban fejeződött be. A 2012-ben kialakított útvonalat kitisztították, megújították a tájékozódást segítő jelzéseket, valamint kicserélték a környék élővilágát bemutató tájékoztató táblákat is - írta a Sonline.hu.

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A túraútvonalon két új kaput is kialakítottak, hogy bizonyos szakaszokon könnyebb legyen az áthaladás. A felújításban a Balatonendrédi Általános Iskola is részt vett: az intézmény már a tanösvény létrehozása óta kapcsolódik a programhoz, többek között pályázatokkal, ismeretterjesztő rendezvényekkel és közös túrákkal.

Nyolc kilométer, hét megfigyelőhely és balatoni panoráma

A Csipkebokor tanösvény mintegy nyolc kilométeres útvonala hét megfigyelőhelyet érint. A kirándulók útközben a település környékének növény- és állatvilágáról is olvashatnak a kihelyezett táblákon. A bemutatott fajok között több olyan madár is szerepel, amely a környék vizes és mezőgazdasági élőhelyein is előfordulhat. A táblák többek között a kócsagot, a szürke- és vörös gémet, az egerészölyvet, a barna rétihéját és a gyurgyalagot mutatják be. A növények közül a tavaszi hérics is helyet kapott az ismertetők között.

Az útvonal egyik érdekes pontja a helyi tó, amely a felújítás alkalmával hivatalosan is a Malomvölgyi-halastó nevet kapta. A név a település egykori malmára utal: a malom egykori helyét a helyiek ma is „malomgödörként” emlegetik. A tanösvény legmagasabb pontjáról közben a Balatonra is rálátni, így a túra nemcsak a helyi élővilág miatt lehet érdekes, hanem a balatoni panoráma miatt is.

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Nem is kérdés, honnan kapta a nevét a tanösvény

A „Csipkebokor” elnevezésnek kettős jelentése van. Egyrészt a környéken található vadrózsabokrokra utal, másrészt Balatonendréd egyik helyi kulturális értékére, a híres endrédi vert csipkére.

A megújított tanösvény így egyszerre mutatja be Balatonendréd természeti környezetét és a településhez kapcsolódó helyi hagyományokat. A nyolc kilométeres útvonalat azoknak is érdemes lehet számításba venniük, akik a balatoni kirándulásokon a strandok és a vízpart mellett inkább a környék kevésbé ismert természeti helyeit fedeznék fel.
Címlapkép: Getty Images
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