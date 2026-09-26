10+1 csodás magyar tanösvény, amiért fizetni sem kell: vadlovak, vulkánok és erdei túlélőleckék

Hétvégén hamisítatlanul ránk köszönt a vénasszonyok nyara, úgyhogy nincs mire várni: irány a természet! Az erdő már bőven mutatja az őszi arcát, az idő pedig végre pont jó egy nagy sétához. Ha pedig nem csak céltalanul bóklásznánk, jöhet egy tanösvény: van, ahol hucul méneshez vezet az út, máshol több millió éves vulkáni képződményeket láthatunk, és olyan is akad, ahol még túlélési technikákat is tanulhatunk. Mutatunk 10+1 különleges hazai tanösvényt, amelyek között frissen átadott útvonalat és komolyabb túrát is találunk – ráadásul a legtöbb pedig teljesen ingyenes.

Más úgy tanulni a természetről, hogy közben ott van körülöttünk. Egy tanösvényen a gyerekek nemcsak olvasnak a növényekről, állatokról vagy éppen az erdőről, hanem menet közben látják is, miről is szól a tananyag – közben pedig kimozdulnak, levegőznek és mozognak is egy jót.

Ráadásul szinte mindegy, hol laksz, jó eséllyel akad a közeledben egy olyan tanösvény, ami nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tartogat érdekességeket. Most olyanokat válogattunk össze, amelyeket ősszel is érdemes bejárni, és mindegyikben van valami plusz, ami miatt nem csak egy szimpla séta lesz belőle. És nem, nem a hóvirágok miatt küldünk majd oda.

Nézzük is: mi számít tanösvénynek?

Nem kell feltétlenül többórás, komoly túrára gondolni. Tanösvénynek általában olyan kijelölt, információkkal ellátott útvonalat nevezünk, amelynek célja, hogy útközben valamilyen természeti, földtani, kultúrtörténeti vagy más helyi értékkel is megismertesse a kirándulót. Lehet néhány száz méteres, de akár 10–13 kilométeres is, és nemcsak erdőben vagy hegyvidéken találkozhatunk vele: sík terepen, réten, vizes élőhelyen vagy akár településen is vezethet tanösvény. Az útvonalat többnyire állomások, táblák, vezetőfüzet vagy akár digitális tartalmak egészítik ki.

Hogy mennyire elszaporodtak az elmúlt évtizedekben, arra jól mutat egy régebbi adat: 1999-ben még mindössze 62 tanösvényt tartottak számon Magyarországon, 2007-re viszont már 359-et. Azóta minden bizonnyal tovább nőtt a számuk, ám jelenleg nincs olyan friss, egységes országos nyilvántartás, amelyből pontosan meg lehetne mondani, hány tanösvény bejárható az országban. Ennek egyik oka, hogy a különböző bemutatóútvonalak nem feltétlenül ugyanazok alapján kerülnek ebbe a kategóriába. A 2023-ban elfogadott "Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030" egyik fontos célja éppen az volt, hogy rendet tegyen a tanösvények körül: mi számít tanösvénynek, és egységesebb szabályokat, valamint minőségbiztosítást vezessen be.

Egyébként az úgynevezett e-tanösvény is tanösvénynek számíthat: ezeknél az útvonalon nem feltétlenül vannak információs táblák, hanem például számozott állomásokhoz letölthető vezetőfüzet vagy digitális tartalom tartozik.

Téprképre vitték a legjobb hazai tanösvényeket

Mielőtt hoznánk a saját, szubjektív toplistánkat, itt egy nagyobb merítés: Magyarország nagy tanösvény-gyűjteménye, amelyben több mint 300 hazai tanösvényt sikerült térképre helyezni. Vannak közöttük jól ismert kirándulóhelyek, de akadnak kevésbé felkapott, rejtett kis sétautak is – érdemes böngészni közöttük, ha a közeledben keresel egy jó családi programot.

Íme az ország legizgalmasabb tanösvényei, amik ingyen is bejárhatók

Ha nem csak céltalanul sétálgatnánk, jöhet egy tanösvény: van, ahol hucul méneshez vezet az út, máshol több millió éves vulkáni képződményeket láthatunk, és olyan is akad, ahol még túlélési technikákat is tanulhatunk. Összeszedtünk 10+1 különleges hazai tanösvényt, amelyek között frissen átadott útvonalat, családi programot és komolyabb túrát is találunk – ráadásul a legtöbb teljesen ingyenes:

1. Most nyílt meg az egyik legújabb tanösvény Győrben

A győri Püspökerdőben szeptember 16-án adták át az új tanösvényt, amely az erdő élővilágát, történetét és a fenntartható erdőgazdálkodás kérdéseit mutatja be. Az állomásokon az erdei életközösségről, az ember és az erdő kapcsolatáról, az erdészeti beavatkozásokról és a holtfa szerepéről is lehet olvasni. A Püspökerdő ráadásul önmagában is népszerű kirándulóhely, így egy családi őszi sétával könnyen összeköthető.

2. Huculok nyomán ösvény – Jósvafő

Ha a gyerekek inkább a lovakra kapják fel a fejüket, mint egy újabb erdei táblára, ezt a tanösvényt érdemes választani. A Jósvafőről induló, 4,5 kilométeres, hatállomásos út a Gergés-bércen található hucul ménes karámjához vezet. Közben a különleges lófajtáról, a ménes életéről, az Aggteleki Nemzeti Park természeti értékeiről és a tájat egykor formáló hagyományos gazdálkodásról is lehet tanulni. A teljes út nagyjából másfél-két óra.

3. Lóczy gejzír-sétaút – Tihany

Ez már egyáltalán nem a „gyorsan végigsétálunk rajta” kategória. A Lóczy gejzír-sétaút 18 kilométeres, és a Tihanyi-félsziget geológiai, természeti és kultúrtörténeti érdekességeit fűzi fel egyetlen útvonalra. Az Apáti-templomromtól indul, érinti a Gejzírmezőt és az Aranyházat, majd az Óvár-tetőn és a Barátlakásokon keresztül a hajóállomásig vezet. A teljes út körülbelül hatórás program, de részletekben is bejárható.

4. Tűzgyűrű tanösvény – Badacsony

A Badacsonyban nemcsak a balatoni panoráma miatt érdemes bakancsot húzni. A 4,6 kilométeres Tűzgyűrű tanösvény 10 állomáson keresztül mutatja be a hegy és a Balaton vulkáni eredetét. A Rózsakőtől induló és oda visszatérő körút érinti többek között a Kőkaput és a Bujdosók lépcsőjének alsó részét. A túra könnyűnek számít, nagyjából két óra alatt teljesíthető, a szintkülönbség 130 méter.

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5. Gyadai tanösvény – Katalinpuszta

A Gyadai tanösvény azoknak is jó választás, akik gyerekkel indulnak útnak, de nem szeretnék, ha a túra félúton unalomba fulladna. A Katalinpusztai Kirándulóközponttól induló, 13 állomásos útvonalon több látványos akadály is van: függőhíd, pallós szakaszok és különféle játékos elemek teszik mozgalmassá a sétát. A tanösvény körülbelül 5–6 kilométeres, a választott útvonaltól függően nagyjából 2,5–3 órás programmal érdemes számolni.

6. Boroszlán tanösvény – Bakonybél

A Boroszlán már komolyabb erdei túra. A 7 kilométeres, nyolc állomásos út Bakonybél közeléből, a Gerence-völgyből indul, majd meredekebb kaptatókon és fennsíkokon keresztül kapaszkodik fel a Kőris-hegy térségébe. Útközben az Odvaskői-barlanghoz is tehetünk kitérőt. Ha nincs kedvünk a teljes körhöz, létezik egy körülbelül 2 kilométeres rövidebb változat is. A teljes túra nagyjából háromórás program.

7. Kovácsi-hegyi Bazalt utca – Vindornyaszőlős

A Kovácsi-hegyen nem kell külön látványosságot keresni: a vulkáni múlt nyomai ott vannak a lábunk előtt. A Vindornyaszőlős közelében található Bazalt utca különleges bazaltképződményei között vezet az út, a terület pedig a Balaton-felvidék egyik érdekes geológiai értéke. Ez inkább természetjárós program, mint klasszikus, tábláról táblára sétálós tanösvény, ezért annak ajánlható igazán, aki a különleges sziklaformák és a földtani érdekességek miatt indul útnak.

8. Ciklámen tanösvény – Sopron

A soproni Ciklámen tanösvény az őszi erdei kirándulások egyik érdekes célpontja: a Lővérek erdeiben vezető útvonalon több forrás és kilátópont is útba ejthető. A tanösvény a Soproni-hegység jellegzetes növényvilágát is bemutatja, névadója pedig természetesen a ciklámen. Ha ősszel indulunk, a soproni erdők színei miatt már önmagában is jó választás lehet egy hosszabb családi kirándulásra.

9. Kövi benge tanösvény – Fertőrákos

A fertőrákosi kőfejtőben kialakított tanösvény különösen jó példa arra, hogy nem feltétlenül kell kilométereket gyalogolni egy izgalmas tanösvényért. Az útvonal mindössze 300 méter, mégis 20 állomáson keresztül mutatja be a környék növényvilágát. A kőfejtő sziklafalai és a Fertő-táj közelsége miatt azonban maga a környezet is hozzátesz az élményhez. A tanösvény a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén található.

10. Boszorkány-kő geológiai tanösvény – Salgóbánya

Ez a lista egyik kakukktojása: a Boszorkány-kő tanösvény mindössze 400 méter hosszú, viszont 13 állomáson mutatja be a Kis-Salgó különleges vulkáni kőzeteit. Láthatunk itt oszlopos bazaltot, lávafoszlányokat, vulkáni bombákat és más, több mint kétmillió éves vulkáni képződményeket. A sziklagerinc keleti fala helyenként 15–20 méter magas, így a rövid séta ellenére bőven van mit nézni.

10+1. Bozótmíves tanösvény – Kerepes, Gödöllői-dombság

Nem a szokásos „nézd meg ezt a fát, itt él ez a madár” típusú tanösvény: a Kerepes határában, a Gödöllői-dombságban vezető Bozótmíves útvonalon azt is megtanulhatjuk, hogyan boldoguljunk a természetben. A nyolc állomáson többek között a tájékozódásról, a tűzgyújtásról, a víz megszerzéséről és az ideiglenes menedék készítéséről is lehet tanulni, miközben az erdő élővilágáról és a környék természeti értékeiről is kapunk információkat.

Maga a tanösvény körülbelül 1,5 kilométer hosszú, de a kiindulóponttól számított teljes séta nagyjából 3–3,3 kilométer. Nem egy egész napos túra, inkább egy másfél órás, tartalmas erdei program, ahol a gyerekek is kipróbálhatnak néhány érdekes dolgot, a felnőttek pedig azt is megtudhatják, mit kellene tenniük, ha egyszer tényleg egy erdő közepén találnák magukat.