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Megvan az új kedvenc, íme a 2026-os Év top Kilátója: 1050 lépcsőfokot kell megmászni érte
Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében, ahol tíz kilátó indult a végső győzelemért.
Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a közönség szavazatai alapján idén is – immár hetedik alkalommal – megválasztotta az év kilátóját. Magyarország kedvence idén a kovácsvágási János-vára kilátó lett. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében, ahol tíz kilátó indult a végső győzelemért.
Az Aktív Kalandor Facebook-oldalán közétett bejegyzés szerint a tíz döntős kilátóra összesen 50 229 szavazat érkezett, ebből a János-vára kilátó több mint húszezret szerzett. A hajrában szoros versenyt vívott a második helyezett soproni Várhely-kilátóval.
1050 lépcsőfok vezet a panorámához
A Kovácsvágás fölött magasodó János-vára kilátóhoz nem egészen hétköznapi út vezet: összesen 1050 lépcsőfokot kell megmászni, mire felérünk a magasba. A kapaszkodó azonban a csúcson különleges panorámával jutalmazza a túrázókat. A kilátóból a Zemplén hegyeire és a Hegyköz térségére nyílik kilátás, tiszta időben pedig a füzéri vár is feltűnhet a távolban.
A János-vára környéke egy könnyebb körtúrával is bejárható, így a kilátó önmagában is jó célpont lehet egy zempléni kiránduláshoz.
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