2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Vertes-hegységre egy nyári napon Magyarországon, a Bence-hegyi kilátótoronyból.
HelloVidék

Megvan az új kedvenc, íme a 2026-os Év top Kilátója: 1050 lépcsőfokot kell megmászni érte

HelloVidék
2026. szeptember 29. 12:15

Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében, ahol tíz kilátó indult a végső győzelemért.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a közönség szavazatai alapján idén is – immár hetedik alkalommal – megválasztotta az év kilátóját. Magyarország kedvence idén a kovácsvágási János-vára kilátó lett. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében, ahol tíz kilátó indult a végső győzelemért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Aktív Kalandor Facebook-oldalán közétett bejegyzés szerint a tíz döntős kilátóra összesen 50 229 szavazat érkezett, ebből a János-vára kilátó több mint húszezret szerzett. A hajrában szoros versenyt vívott a második helyezett soproni Várhely-kilátóval.

1050 lépcsőfok vezet a panorámához

A Kovácsvágás fölött magasodó János-vára kilátóhoz nem egészen hétköznapi út vezet: összesen 1050 lépcsőfokot kell megmászni, mire felérünk a magasba. A kapaszkodó azonban a csúcson különleges panorámával jutalmazza a túrázókat. A kilátóból a Zemplén hegyeire és a Hegyköz térségére nyílik kilátás, tiszta időben pedig a füzéri vár is feltűnhet a távolban.

A János-vára környéke egy könnyebb körtúrával is bejárható, így a kilátó önmagában is jó célpont lehet egy zempléni kiránduláshoz.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #magyarország #verseny #szavazás #kirándulás #belföldi turizmus #kikapcsolódás #hellovidék #kilátó #borsod-abaúj-zemplén megye #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:34
12:16
12:15
12:00
11:46
Pénzcentrum
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
2
1 hete
Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
3
1 hete
Újabb legendás étterem húzza le a rolót: őszintén vallottak arról, mi vezetett idáig
4
1 hete
Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt
5
3 napja
Újabb postabezárások jönnek a vidéki Magyarországon: itt a lista a megszűnő hivatalokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reáljövedelem
A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások adott árszínvonal mellett vásárolnak az adott időszaki jövedelmükből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 11:01
Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs őrizetbe vételéről: kiderült, mivel gyanúsítják a volt minisztert
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 10:52
Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 12:32
Gyakran eszel a McDonald&#039;s-ban? Jobb, ha tudod, mi derült ki róla