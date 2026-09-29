Megvan az új kedvenc, íme a 2026-os Év top Kilátója: 1050 lépcsőfokot kell megmászni érte

Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében, ahol tíz kilátó indult a végső győzelemért.

Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ a közönség szavazatai alapján idén is – immár hetedik alkalommal – megválasztotta az év kilátóját. Magyarország kedvence idén a kovácsvágási János-vára kilátó lett. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében, ahol tíz kilátó indult a végső győzelemért.

Az Aktív Kalandor Facebook-oldalán közétett bejegyzés szerint a tíz döntős kilátóra összesen 50 229 szavazat érkezett, ebből a János-vára kilátó több mint húszezret szerzett. A hajrában szoros versenyt vívott a második helyezett soproni Várhely-kilátóval.

1050 lépcsőfok vezet a panorámához

A Kovácsvágás fölött magasodó János-vára kilátóhoz nem egészen hétköznapi út vezet: összesen 1050 lépcsőfokot kell megmászni, mire felérünk a magasba. A kapaszkodó azonban a csúcson különleges panorámával jutalmazza a túrázókat. A kilátóból a Zemplén hegyeire és a Hegyköz térségére nyílik kilátás, tiszta időben pedig a füzéri vár is feltűnhet a távolban.

A János-vára környéke egy könnyebb körtúrával is bejárható, így a kilátó önmagában is jó célpont lehet egy zempléni kiránduláshoz.